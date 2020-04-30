Рада одобрила "антикризисный" законопроект о продлении льгот для бизнеса

Верховная Рада приняла законопроект №3329-д, который предлагает продлить ряд льгот для бизнеса, и сократила сроки его подготовки ко второму чтению.

Данное решение поддержали 336 народных депутатов при необходимых 226, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно тексту проекта закона, он предусматривает продление сроков неприменения штрафов за нарушение налогового законодательства с 1 марта на последний календарный день месяца, в котором заканчивается карантин.

Помимо этого, документ в случае его принятия в целом продлевает срок неначисления пени и моратория на проверки на тот же период, а также освобождение уплаты ЕСВ за себя физлицами-предпринимателями, которые ведут независимую профессиональную деятельности с 1 по 31 мая 2020 года.

"Этот законопроект продлевает льготы, которые завершаются в том числе сегодня", - подчеркнул заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк, указывая на необходимость принять законопроект за основу и в целом.

Однако три фракции отказались рассматривать его во втором чтении.

Среди прочего законопроект предлагает сократить требования к минимальному размеру уставного капитала с 500 млн грн до 200 млн грн, а также продлевает срок действия закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", который завершается 1 апреля 2020 года - до 2024 года, свидетельствует его текст.

В то же время парламент не рассматривал альтернативные законопроекты, один из которых (№3329-2) предлагал законодательно формализовать временный статус назначенных на время карантина руководителей ведомств и освободить на время карантина от налога на доходы физлиц и военного сбора зарплаты медиков и сотрудников, которые борются с COVID-19.