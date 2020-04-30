Казначейство за день перечислило возмещение НДС на 6,4 миллиарда

Государственная казначейская служба (ГКСУ) 29 апреля возместила 6,4 млрд грн, в целом за апрель на эту дату бюджетное возмещение указанного налога составило 11,77 млрд грн.

Согласно данным Казначейства, общий объем возмещенного НДС в апреле составил 12,2 млрд грн, что на 3,1% больше по сравнению с апрелем 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко пояснил задержку с возмещением НДС экспортерам "вопросами к реестрам, которые были поданы в казначейство".

Ранее на этой неделе компании начали заявлять о задержках с бюджетным возмещением НДС. В частности, горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщила о невозмещении ей в автоматическом режиме около 1 млрд грн НДС.