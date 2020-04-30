МАУ планирует новые рейсы для вывоза украинских работников в Европу (обновлено)

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ведет переговоры по организации рейсов для перевозки украинцев, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ в ответ на запрос Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

В авиакомпании уточнили, что рейсы планируются в Германию, Финляндию и Великобританию.

Позднее в авиакомпании заявили, что МАУ ожидает, что власти предложат понятную процедуру организации рейсов, передает LIGA.net.

"Мы взяли тайм-аут. Партнеры знают, что техническая возможность выполнить рейсы у нас есть. Но нужно понимание процедуры – что запрещено, что разрешено, и как это реализовать", – уточнила глава пресс-службы МАУ Евгения Сацкая.

Кроме того, в МАУ подтвердили, что накануне вечером самолет авиакомпании все-таки вылетел из Киева в Лондон с девятичасовой задержкой.

До этого авиакомпания заявляла о его отмене из-за запрета Государственной авиационной службы Украины.

Рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Этот рейс был организован по заказу работодателя.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с послом ЕС в Украине, заявив, что Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы, при этом правительство будет контролировать условия трудоустроства мигрантов.

Ранее в Финляндии заявили, что могут отказаться от планов нанять сезонных рабочих из Украины из-за опасений, что украинские власти не позволят им прилететь