"Укравтодор" подписал меморандум о создании рабочих мест для заробитчан

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") подписало меморандум с участниками рынка по защите прав работников дорожного хозяйства и созданию новых рабочих мест.

Подписание документа состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Меморандум предусматривает официальное трудоустройство всех работников компаний дорожной отрасли, обеспечение медицинского страхования для всех работников, закрепление минимальной заработной платы для дорожных специальностей на уровне 9 670 грн в месяц.

"Условие – обеспечение минимальной заработной платы для всех людей, которые будут строить дороги, – это очень правильно. Как и медстрахование. Это сделает сферу строительства дорог более привлекательной для работников. Людям не нужно будет ехать за границу в поисках работы", – отметил Зеленский.

По прогнозам "Укравтодора", для выполнения плана по обновлению свыше 4 тыс. км государственных дорог в 2020 году дорожная отрасль должна дополнительно привлечь 38 тыс. дорожных специалистов. Ожидается, что еще около 120 тыс. рабочих мест будет создано в сопутствующих отраслях: на рынке проектных и инжиниринговых услуг, материального производства и обслуживания, а также в сфере придорожной инфраструктуры.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, сегодня в дорожной отрасли средняя заработная плата составляет 16-17 тыс. грн.

"Я думаю, что это правильный тренд, и до конца года еще больше компаний пересекут эту черту по зарплатам своих рабочих. Тогда Украина станет более конкурентоспособной по сравнению с соседними странами. Специалистам этих профессий просто не будет смысла ехать в другие страны", – подчеркнул глава дорожного агентства.

Кубраков также сообщил, что с 1 мая стартует онлайн-проект "Дороги и работа", который будет информировать об актуальных вакансиях в дорожной отрасли и возможностях развития.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что Государственная налоговая служба ежемесячно будет мониторить выполнение меморандума всеми участниками, прежде всего в отношении занятости и уровня заработных плат, а также уплаты всех налогов.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский призвал разработать программу создания рабочих мест для вернувшихся в Украину трудовых мигрантов, в том числе на строительстве дорог и инфраструктурных объектов.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров уже разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", – заявил Шмыгаль.