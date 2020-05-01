БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минэнерго предложило ЕБРР присоединиться к переговорам о снижении "зеленого тарифа"

Министерство энергетики и охраны окружающей среды считает, что существующие высокие "зеленые тарифы" приводят к нарушению баланса в энергосистеме Украины.

Об этом м.о. министра Ольга Буславец заявила в ходе видеоконференции с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Она сообщила, что сегодня украинская энергосистема технически не может интегрировать весь объем "зеленой" энергии в сеть, а тариф на нее уже создал финансовое разбалансирование в отрасли, что крайне негативно отражается на экономике в целом", – сказано в сообщении.

В связи с этим глава министерства подчеркнула важность завершения медиации с инвесторами возобновляемых источников энергии и подписания меморандума об изменении условий поддержки "зеленой" энергетики.

"Вместе с пакетом наработанных законодательных решений, мы, конечно, будем обсуждать обеспечение полной оплаты текущей произведенной электрической энергии такими источниками и реструктуризации и погашения возникшей задолженности", – подчеркнула Буславець.

И.о. министра пригласила представителей ЕБРР приобщаться к этому диалогу, чтобы перейти на новую модель поддержки ВИЭ.

В свою очередь управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заверил, что банк готов участвовать в медиации, а также готов предоставить Украине финансовую поддержку для преодоления кризисных явлений в энергетике.

"Мы сейчас рассматриваем возможность в рамках нашей масштабной инициативы кризисного реагирования предоставить "Укрэнерго" кредитную линию для поддержки ликвидности в размере около 130 млн евро", – отметил он.

Буславец также предложила ЕБРР рассмотреть возможность предоставления расширенной финансовой поддержки украинским предприятиям, в частности "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго".

Как сообщалось, ранее правительственный Антикризисный энергетический штаб одобрил ряд шагов для преодоления кризисной ситуации в энергетической отрасли.

Одобренный на заседании правительственного штаба план предполагает шесть первоочередных шагов:

  • заключить меморандум с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", приостановить строительство новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и перейти на систему аукционов;
  • предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов, чтобы повысить гибкость энергосистемы и увеличить, в том числе, долю генерации атомными станциями;
  • пересмотреть топливный баланс Украины на основе обновленного баланса электрической энергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Топливный баланс планируется рассчитывать на 2-5 лет, чтобы можно было разрабатывать долгосрочные программы развития угольной отрасли;
  • устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытков из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ПСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения;
  • принять три законопроекта, которые позволят погасить 12 млрд грн задолженности перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго" перед ВИЭ и АЭС, а также направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков;
  • предоставить гарантии возврата инвестиций для строительства маневренных мощностей.

Министерство энергетики и охраны окружающей среды считает, что существующие высокие "зеленые тарифы" приводят к нарушению баланса в энергосистеме Украины.////////////////////////////////////// Вот не верю что наконец до наших чиновников дошло то, что у всех на виду.Я с декабря об этом пишу-что "лохорозничные-трояноконские" законы 2018г в ТЭК убивают отрасль-основу экономики и надо их срочно отменять и переходить к положению до 2018г,разгоняя все паразитические прокладки-АО,ООО и пр "Рога с копытами", специально запутавшие учет с помощью "зеленых" наперсточников и вносящие неразбериху в энергосистемеи призванные обанкротить АЭС,ГЭС иТЭЦ.."Альтернативщиков" приравнять к традиционным поставщикам в ценообразовании и конкуренции,,обязав их выплатить тем же атомщикам,тепловикам и гидроэнергетикам украденные у них 30 млрд.грн. Иначе коллапс энергосистемы,остатков экономики и государства уже отчетливо просматривается.Хочется надеяться что правильные шаги в этом направлении будут продолжены руководством страны,а Конституционный суд начнет выполнять свои прямые обязанности и пачками отменять "законы",противоречашие Основному закону и здравому смыслу.Источник: https://biz.censor.net/n3192820
01.05.2020 14:15 Відповісти

