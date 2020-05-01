Минэнерго предложило ЕБРР присоединиться к переговорам о снижении "зеленого тарифа"
Министерство энергетики и охраны окружающей среды считает, что существующие высокие "зеленые тарифы" приводят к нарушению баланса в энергосистеме Украины.
Об этом м.о. министра Ольга Буславец заявила в ходе видеоконференции с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Она сообщила, что сегодня украинская энергосистема технически не может интегрировать весь объем "зеленой" энергии в сеть, а тариф на нее уже создал финансовое разбалансирование в отрасли, что крайне негативно отражается на экономике в целом", – сказано в сообщении.
В связи с этим глава министерства подчеркнула важность завершения медиации с инвесторами возобновляемых источников энергии и подписания меморандума об изменении условий поддержки "зеленой" энергетики.
"Вместе с пакетом наработанных законодательных решений, мы, конечно, будем обсуждать обеспечение полной оплаты текущей произведенной электрической энергии такими источниками и реструктуризации и погашения возникшей задолженности", – подчеркнула Буславець.
И.о. министра пригласила представителей ЕБРР приобщаться к этому диалогу, чтобы перейти на новую модель поддержки ВИЭ.
В свою очередь управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заверил, что банк готов участвовать в медиации, а также готов предоставить Украине финансовую поддержку для преодоления кризисных явлений в энергетике.
"Мы сейчас рассматриваем возможность в рамках нашей масштабной инициативы кризисного реагирования предоставить "Укрэнерго" кредитную линию для поддержки ликвидности в размере около 130 млн евро", – отметил он.
Буславец также предложила ЕБРР рассмотреть возможность предоставления расширенной финансовой поддержки украинским предприятиям, в частности "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго".
Как сообщалось, ранее правительственный Антикризисный энергетический штаб одобрил ряд шагов для преодоления кризисной ситуации в энергетической отрасли.
Одобренный на заседании правительственного штаба план предполагает шесть первоочередных шагов:
- заключить меморандум с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", приостановить строительство новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и перейти на систему аукционов;
- предоставить оператору системы передачи право бесплатных ограничений "зеленой" генерации в течение определенного количества часов, чтобы повысить гибкость энергосистемы и увеличить, в том числе, долю генерации атомными станциями;
- пересмотреть топливный баланс Украины на основе обновленного баланса электрической энергии, чтобы определить количество угля, которое реально нужно ТЭС. Топливный баланс планируется рассчитывать на 2-5 лет, чтобы можно было разрабатывать долгосрочные программы развития угольной отрасли;
- устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытков из-за искаженных цен, усовершенствовать систему ПСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения;
- принять три законопроекта, которые позволят погасить 12 млрд грн задолженности перед "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", направить по 700 млн гривен высвобожденных средств на погашение задолженности "Укрэнерго" перед ВИЭ и АЭС, а также направить 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков;
- предоставить гарантии возврата инвестиций для строительства маневренных мощностей.
