Минэнерго предложило ЕБРР присоединиться к переговорам о снижении "зеленого тарифа"

Министерство энергетики и охраны окружающей среды считает, что существующие высокие "зеленые тарифы" приводят к нарушению баланса в энергосистеме Украины.

Об этом м.о. министра Ольга Буславец заявила в ходе видеоконференции с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Она сообщила, что сегодня украинская энергосистема технически не может интегрировать весь объем "зеленой" энергии в сеть, а тариф на нее уже создал финансовое разбалансирование в отрасли, что крайне негативно отражается на экономике в целом", – сказано в сообщении.

В связи с этим глава министерства подчеркнула важность завершения медиации с инвесторами возобновляемых источников энергии и подписания меморандума об изменении условий поддержки "зеленой" энергетики.

"Вместе с пакетом наработанных законодательных решений, мы, конечно, будем обсуждать обеспечение полной оплаты текущей произведенной электрической энергии такими источниками и реструктуризации и погашения возникшей задолженности", – подчеркнула Буславець.

И.о. министра пригласила представителей ЕБРР приобщаться к этому диалогу, чтобы перейти на новую модель поддержки ВИЭ.

В свою очередь управляющий директор ЕБРР по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заверил, что банк готов участвовать в медиации, а также готов предоставить Украине финансовую поддержку для преодоления кризисных явлений в энергетике.

"Мы сейчас рассматриваем возможность в рамках нашей масштабной инициативы кризисного реагирования предоставить "Укрэнерго" кредитную линию для поддержки ликвидности в размере около 130 млн евро", – отметил он.

Буславец также предложила ЕБРР рассмотреть возможность предоставления расширенной финансовой поддержки украинским предприятиям, в частности "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго".

Как сообщалось, ранее правительственный Антикризисный энергетический штаб одобрил ряд шагов для преодоления кризисной ситуации в энергетической отрасли.

Одобренный на заседании правительственного штаба план предполагает шесть первоочередных шагов: