Агрохолдинг ИМК сократил чистую прибыль в 4 раза

Агрохолдинг ИМК по итогам 2019 года получил $7,32 млн чистой прибыли, что 3,8 раза меньше, чем в 2018 году.

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка ИМК за этот период выросла на 29% – до $169,6 млн, в том числе $142,67 млн – экспортная выручка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль холдинга за прошлый год сократилась на 22% – до $51,44 млн, операционная прибыль – в 2,4 раза, до $15,22 млн.

EBITDA компании за отчетный период сократилась на 23% и составила $39,28 млн.

Чистый долг ИМК по состоянию на 31 декабря 2019 года составил $156,82 млн против $70,59 млн на аналогичную дату 2018 года.

В документе отмечается, что выручка от реализации кукурузы за отчетный период увеличилась на 46% – до $118,81 млн, пшеницы – на 27%, до $13,48 млн, соевых бобов – на 10%, до $10,82 млн, молока – 15%, до $1,55 млн. В то же время выручка от реализации подсолнечника сократилась на 6% – до $22,75 млн.

Читайте также: Аграрии засеяли больше половины запланированных площадей

Как указали в агрохолдинге, весенне-полевые работы в целом проходит как обычно. У компании имеется все необходимое – семена, удобрения, техника.

В ИМК также заметили, что проблем с наличием вагонов для доставки зерна в порт нет, также как и нет ограничений по грузоперевозкам.

По информации ИМК, компания не имеет проблем с финансированием. Долгосрочные кредиты выплачиваются по графику, возобновляемые кредитные линии используются для пополнения операционных средств и ежегодно обновляются.

Как сообщалось, агрохолдинг ИМК в 2018 году нарастил чистую прибыль на 55% по сравнению с 2017 годом – до $27,63 млн. Выручка выросла на 4% – до $131,61 млн.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 123,3 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Компания создана в 2007 году бывшим собственником корпорации "Клуб Сыра" Александром Петровым, занимается крупнотоварным производством зерновых, кормовых, масличных культур, а также молока.