Молочный холдинг "Милкиленд" сократил убыток на 70%

"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, в 2019 году получила чистый убыток в размере 11,6 млн евро, что в 1,7 раза меньше, чем в 2018 году.

Согласно годовому отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи, ее выручка за прошлый год сократилась на 5,2% – до 125,76 млн евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль группы по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 15,6% – до 16,46 млн евро. В 2019 году "Милкиленд" увеличил операционный убыток в 2 раза – до 20,44 млн евро.

EBITDA компании сократилась в 3,6 раза – до 0,59 млн евро, EBITDA margin в прошлом году составила 0,5% против 1,6% в 2018 году.

Чистый долг компании к концу 2019 года снизился на 10,4% – до 76,71 млн евро. Совокупные активы компании увеличились на 17% и по состоянию на 31 декабря прошлого года составили 177,81 млн евро.

В том числе выручка в сегменте цельномолочной продукции по итогам года сократилась на 11% – до 57,64 млн евро по сравнению с 2018 годом (46% общей выручки); сегменте сыра и сливочного масла – на 17%, до 42,11 млн евро (33%); в сегменте сухого молока и других продуктов выросла на 52% – до 26 млн евро (21%).

Рынок России в 2019 году сгенерировал 57% выручки "Милкиленда", Украины – 40%, Польши – 3%.

Компания отмечает, что столкнулась на молочном рынке Украины с растущими затратами на сырье на фоне роста цен на сырое молоко у фермерских хозяйств (+8% в среднем в 2019 году в годовом исчислении).

Согласно утверждению компании, этот тренд, а также переоценка гривни к евро привели к тому, что по состоянию на 31 декабря 2019 года цены на сырое молоко в Украине на 19% превысили средние показатели по ЕС, что спровоцировало резкий скачок импорта молочной продукции (на 48% в годовом исчислении), в первую очередь из ЕС в Украину.

Как пояснили в "Милкиленд", импорт оказал давление на украинских производителей, особенно производителей сыра, и многие из них оказались на грани нулевой прибыльности (импорт сыра в прошлом году возрос на 73% по сравнению с 2018 годом).

Группа компаний "Милкиленд" – крупный производитель молочной продукции. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год.

В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". Также группа имеет заводы в Польше и РФ.

Основным вледельцем группы является бизнесмен Анатолий Юркевич.