БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 847 2

"Энергоатом" отключил уже четвертый энергоблок на Запорожской АЭС

"Энергоатом" отключил уже четвертый энергоблок на Запорожской АЭС

С 1 мая энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт.

Как сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", после этого в работе находятся только 2 энергоблока Запорожской АЭС из шести, передает БизнесЦензор.

Суммарная мощность генераторов составляет 1970 МВт.

На энергоблоке №3 идут 134 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 – 16 сутки планового среднего ремонта. Энергоблок №2 находится в резерве.

Читайте также: Почему в Украине произошел энергетический кризис

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

В частности, с 10 марта на Запорожской АЭС "Энергоатом" планирует вывести в простой энергоблок №6.

Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" уже вывел в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт каждый.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

Напомним, Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.

Автор: 

АЕС (832) Енергоатом (1219) атомна енергетика (342) Запорізька область (179)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да эта компания Грин-дтек, походу Украину банкротят.
показати весь коментар
02.05.2020 18:41 Відповісти
В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) https://biz.censor.net/n3190356https://biz.censor.net/n3192907///////////////////////////////////////////////////////////// Когда "ветровым" и "солнечным" прохвостам выделяется по 30 млрд.грн "дотаций" из дырявого бюджета за счет безопасности государственных традиционных источников электроэнергии,то ничем хорошим это не кончится для энергетики-основы экономики..Причем введением в 2018г шайки "лохо-розничных" рыночных паразитов- "дебилорегуляторов"-в лице АО,ООО и пр "Рогов с копытами"в энергетику была внесена путанница в учет и распределение энергии,а дополнительная посадка на шею энергетикам "зеленых" наперсточников с оплатой их вонючей ворованной энергии в 10 раз выше "традиционной"-вырабатываемой АЭС,ГЭС и ТЭЦ-поставило последние на грань банкротства.Если это "рынок" и здоровая "конкуренция цен"-тогда что такое лохотрон и вредительство ?
показати весь коментар
03.05.2020 23:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 