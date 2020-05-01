"Энергоатом" отключил уже четвертый энергоблок на Запорожской АЭС

С 1 мая энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт.

Как сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", после этого в работе находятся только 2 энергоблока Запорожской АЭС из шести, передает БизнесЦензор.

Суммарная мощность генераторов составляет 1970 МВт.

На энергоблоке №3 идут 134 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 – 16 сутки планового среднего ремонта. Энергоблок №2 находится в резерве.

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

В частности, с 10 марта на Запорожской АЭС "Энергоатом" планирует вывести в простой энергоблок №6.

Ранее в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" уже вывел в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой энергоблок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт каждый.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

Напомним, Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.