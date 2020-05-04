Объем строительных работ в марте упал на 13%, – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в марте 2020 года сократился на 12,8% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале-2020 к февралю годом ранее - на 3,8%.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), с начала года объем выполненных стройработ составил 26,1 млрд грн. В целом в первом квартале 2020 года этот показатель сократился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статведомства, в марте показатель увеличился на 28,2% по сравнению с предыдущим месяцем (согласно сезонно скорректированным данным - сократился на 1,8%), тогда как по сравнению с январем-2019 этот показатель сократился на 2,7%.

Как сообщил Госстат, в марте-2020 к марту-2019 объем работ сократился во всех отраслях строительства, кроме нежилого. Так, согласно нескорректированным данным, сокращение объемов в жилом строительстве составило 25%, в строительстве инженерных сооружений - на 12,4%. Рост объемов работ в строительстве нежилых зданий составил 1%.

При этом доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 46,7%, ремонта - 25,8%, реконструкции и техпереоснащения - 27,5%.

В январе-марте-2020 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее падение объема строительных работ зафиксировано в 13 областях, в частности в Кировоградской (на 50,5%, до 219,3 млн грн), Одесской (на 27,8%, до 1,51 млрд грн) и Житомирской (на 20,2%, до 267,6 млн грн).

Наибольший рост объемов выполненных работ по строительству в первом квартале 2020 зафиксирован в Черниговской (на 22,9%, до 339,2 млн грн), Львовской (на 15,4%, до 2,03 млрд грн) и Ривненской (на 12%, до 356,5 млн грн) областях. В Киеве объем выполненных стройработ в этот период сократился на 8,3% и составил 6,46 млрд грн.

Статданные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных стройработ в Украине в 2019 году увеличился на 20% по сравнению с 2018 годом.