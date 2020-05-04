Платежный баланс в марте сведен с дефицитом $1,8 миллиарда, – НБУ

Сводный платежный баланс Украины в марте 2020 года сведен с дефицитом $1,8 млрд, тогда как в марте 2019 года профицит составлял $645 млн, такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно им, дефицит текущего счета платежного баланса в марте-2020 составил $389 млн, что в 1,4 раза ниже аналогичного показателя годом ранее ($526 млн).

В частности, объем экспорта товаров снизился на 3,7% (в феврале вырос на 1,7%) – до $3,8 млрд. Снижение показателя было обусловлено сокращением экспорта черных и цветных металлов на 13,1% (в феврале – на 2%), древесины и изделий из нее – на 11,7% (7,8%), а также падением экспорта продукции машиностроения на 12,4%, который месяцем ранее увеличился на 20,2%.

В то же время в марте вырос экспорт продовольственных товаров на 2,3% (в феврале – 1,4%), минеральных продуктов – на 3,5% (14,1%), а также химической продукции – на 16,8%, экспорт которой месяцем ранее сократился на 2,5%.

За первый квартал этого года в номинальном измерении вырос экспорт в страны Азии (на $606 млн, или на 17,1%), тогда как экспорт в страны ЕС и в Россию уменьшился соответственно на $399 млн (9,3%) и на $81 млн (13,6%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии увеличилась до 36,9% (с 31,5% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС и Россию сократилась соответственно до 34,7% (с 38,3%) и до 4,5% (с 5,3%).

Импорт товаров в марте сократился на 4,6% – до $4,6 млрд, тогда как в предыдущем месяце этот показатель снизился на 5,2%, а без учета растаможки автомобилей с иностранной регистрацией в начале 2019 года остался на уровне прошлого года.

В том числе энергетический импорт сократился на 10,6% (в феврале – на 13,9%), а неэнергетический – на 3,4% (в феврале – на 3,2%, но без учета растаможки автомобилей с иностранной регистрацией – вырос на 3,3%).

В марте, в частности, сократился импорт продукции машиностроения на 2,5% и промышленных изделий – на 6,7%, тогда как в феврале эти показатели выросли на 3,9% и 33,2% соответственно. Кроме того, сократился импорт черных и промышленных металлов на 8,4% (месяцем ранее – на 11%) и одновременно увеличился экспорт продовольственных товаров на 21% (в феврале – на 15,6%).

В целом за первый квартал 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из России (на $587 млн, или на 33,5%), а его доля в общем импорте уменьшилась до 8,9% (с 12,9%). Вместе с тем вырос импорт из стран Азии (на $153 млн, или на 4,7%) и ЕС (на $141 млн, или на 2,7%) с соответствующим ростом их доли в общем импорте до 26,4% (с 24,2%) и 41% (с 38,4%).

По данным НБУ, дефицит баланса первичных доходов в марте-2020 вырос до $297 млн по сравнению с $106 млн к марту годом ранее за счет увеличения объемов выплат по дивидендам на $159 млн.

Согласно статистике Нацбанка, чистое заимствование от внешнего мира в марте 2020 года (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило $388 млн, что в 1,4 раза меньше, чем в марте 2019 года ($534 млн).

Чистый отток капитала по финансовому счету (чистые заимствования) составил $1,4 млрд, тогда как в марте прошлого года был чистый приток $1,2 млрд капитала. В частности, чистый отток по операциям частного сектора в марте-2020 составил $943 млн (годом ранее - $42 млн).

В целом за первый квартал 2020 года чистый отток средств по финансовому счету составил $387 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года Нацбанк зафиксировал чистый приток $490 млн.

Кроме того, чистый отток по операциям госсектора в марте составил $447 млн (в марте-2019 был чистый приток $1,2 млрд), который сформировался за счет выплат по ранее привлеченным кредитам от международных партнеров в размере $158 млн и чистой продажи ОВГЗ нерезидентами на $293 млн.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в марте-2020 составил $25 млн (в марте-2019 - $193 млн), из которых 57% были направлены в реальный сектор, а остаток – реинвестированы в банковский.

В целом в первом квартале 2020 года чистый приток ППИ был оценен в $540 млн, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году ($507 млн).

Чистый отток внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями в марте этого года составил $410 млн. Снижение данного показателя было обусловлено выплатами по ранее размещенным еврооблигациям в размере $285 млн, чистым увеличением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $124 млн и чистыми выплатами по кредитам на сумму $79 млн. Кроме того, банки продали ценные бумаги нерезидентов на $75 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) за третий месяц текущего года составило $666 млн и обуславливалось увеличением объемов наличной валюты вне банков на $642 млн, чистым уменьшением задолженности по кредитам и займам на $289 млн, выплатам по ранее размещенным еврооблигациям на $50 млн и ростом чистого внешнего долга по торговым кредитам на $342 млн.

По состоянию на 1 апреля 2020 года объем международных резервов Украины снизился до $24,9 млрд (с $27 млрд на 1 марта), что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,5 месяцев, сообщает НБУ.