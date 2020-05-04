Нацбанк заметил рекордное падение индекса ожиданий бизнеса

Индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Нацбанком Украины, в апреле снизился на 15,9 пункта до 29,9 пункта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Настроения бизнеса из-за глобального кризиса и карантина вновь ухудшились. Индекс ожиданий деловой активности предприятий, который НБУ рассчитывает ежемесячно, в апреле впервые снизился ниже 30 пунктов. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса", - сообщает НБУ.

По данным НБУ, пессимистические ожидания усилились фактически во всех секторах экономики. "Речь идет не только о секторе услуг, который больше всего пострадал от карантинных мероприятий, но и промышленности, строительстве, торговле", - сообщает НБУ.

Все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж. Это касается как тех предприятий, которые работают на внутреннем рынке, так и экспортеров.