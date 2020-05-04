Региональные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы AMIC, "Автотранс", Sun Oil, Motto и Chipo за выходные с 30 апреля по 4 мая снизили цены на бензин и дизельное топливо в ряде регионов на 10-70 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть Sun Oil снизила цены в среднем на 11 копеек – до 19,10 грн/л за бензин А-92, 18,99 грн/л за дизтопливо и 20,10 грн/л за бензин марки А-95.

AMIC опустила цены бензинов и дизтоплива на 50 копеек – до 21,33 грн за литр бензина А-92 или дизтоплива, и до 22,33 грн за литр А-95.

Розничные цены также продолжают снижать сети Моttо и Chipo, опустив их в среднем на 20-70 копеек за литр.

На выходных снизили цены и региональные сети – "Автотранс", "Рур груп", SKY и другие.

Как сообщалось, за месяц с 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС снизилась на 2,65 грн за литр – до средней по стране цены бензина А-92 в 21,16 грн/л, А-95 – 22,17 грн/л, дизтоплива – 21,62 грн/л. Автогаз за месяц подешевел на 2,07 грн за литр – до средних по Украине 8,49 грн/л.