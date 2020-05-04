БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
13 651 57

Сервис доставки еды Uber Eats прекращает работу в Украине

Сервис доставки еды Uber Eats прекращает работу в Украине

Сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats 3 июня 2020 года перестанет работать в Украине. Об этом партнерам и пользователям сервиса сообщили в официальной рассылке от компании.

Несколько рестораторов подтвердили AIN.UA, что получили письма от Uber Eats о прекращение работы, сообщает БизнесЦензор

Закрытие сервиса не коснется приложения для вызова автомобилей: Uber продолжит работать в Украине.

"Нам очень жаль, что Uber Eats больше не будет доступен в Украине, однако наш сервис заказа поездок продолжит работать, как и раньше, — говорится в сообщении компании.

"Сейчас для нас главное — свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей", - сообщает компания.

Как сообщили в компании, решение прекратить работу сервиса в Украине приняли, исходя из бизнес-показателей Uber Eats на рынке доставки еды. "Как глобальный игрок, мы должны разумно оценивать соответствие продукта рынку и то, как мы распределяем ресурсы по всему миру", — отмечается в комментарии компании.

Сэкономленные благодаря закрытию сервиса в Украине ресурсы перенаправят на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет быстрее.

"Нашим главным приоритетом сейчас является сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние на наших сотрудников, ресторанов-партнеров, партнеров по доставке и потребителей, которые нас поддерживали", — акцентировали в компании.

Uber Eats — это платформа для доставки еды, созданная компанией Uber. Под нынешним названием сервис был запущен в 2015 году и на данный момент работает в десятках городов Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В Украине сервис заработал 6 февраля 2018 года и на сегодня представлен в 6 городах страны.

ресторани (151) uber (250) доставка (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
"инвесторы" у вислюка оманського толпа валят ... из Украины.
когда там последний раз были новости " .... открывают новый завод в Украине".. Ровно ГОД НАЗАД - чуть ли не каждый день..
Но то было год назад, с тех пор чуть ли не каждый день инвесторы накуй посылают зебильную власть клоунов...
показати весь коментар
04.05.2020 14:53 Відповісти
+10
И что, большого успеха достигли дворовые домны у китайцев? Что то давно не слышал. Они в то время и воробьев ухандошивали миллионами с опорой на собственные силы. Может перенять?
показати весь коментар
04.05.2020 16:40 Відповісти
+9
ага, вперед к победе чучхеизма! над разумом
показати весь коментар
04.05.2020 16:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"инвесторы" у вислюка оманського толпа валят ... из Украины.
когда там последний раз были новости " .... открывают новый завод в Украине".. Ровно ГОД НАЗАД - чуть ли не каждый день..
Но то было год назад, с тех пор чуть ли не каждый день инвесторы накуй посылают зебильную власть клоунов...
показати весь коментар
04.05.2020 14:53 Відповісти
ну так в цьому і був задум.
"Інвестори" тут будуть лише з однієї країни і вгадайте чому з мордовії?
показати весь коментар
04.05.2020 23:01 Відповісти
ну, логично...... нет денег - нет еды...... только один плюс в этом есть - зубы больше не нужны....
показати весь коментар
04.05.2020 15:55 Відповісти
Ну как бы деньги есть, но не на юбер-итс. Деньги есть - просто Uber Eats изначально построил бизнес-модель такую, при которой большую часть доходов они получают не в виде оплаты доставки от покупателя еды (те 30 грн шли в качестве подачки курьеру), а в виде отката от ресторана в виде минимум 30% от стоимости заказа. Очевидно, что по такой модели работать с ними соглашались только те "рестораны" в которых изначально задрана маржа до небес - всякие продавцы говно-суши и курячих ножек во фритюре по цене осетрины. Потому и было таких "заведений" на весь Киев, например, всего пара-тройка сотен. Очевидно, что рестораны работать стали меньше, любителей чайного гриба и кусочка крабовой палочки в 2 грамма по цене 5 килограмм картошки стало ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше - вот и пришлось сворачивать "бызнесь".

И именно поэтому глово ещё держится - они не брезгуют (хотя и не любят) ходить по обычным магазинам и собирать заказ из обычных покупок.
показати весь коментар
05.05.2020 10:22 Відповісти
ну ясно же, что денег слало меньше..... раньше ведь как-то держались..... не знаю, правда, сколько они на рынке..... может они изначально были обречены..., просто сейчас все ускорилось.....
показати весь коментар
05.05.2020 10:31 Відповісти
Кушать пока что никто не стал меньше. Я вот продолжаю заказывать доставку еды. Просто я и раньше, и сейчас заказывал 2 гигантских пицы по цене в 360 грн с бесплатной доставкой, а убер-итс предпочитал доставлять 5 судочков суши за 1000 грн. Их "аудитория" никогда не была массовой. И они все те 2 года, которые присутствовали в Украине - были убыточными. Аудитория суши-фанов и любителей чайного гриба - копеечная. Специфика Украины в том, что это едят в основном бездельники - потому кажется, что "ого как много людей в суши-барах и ресторанах". А их не много было - они там просто чуть не весь день сидели. Это тебе не Пузата Хата, в которой сплошной поток и тысячи людей за день проходят даже через небольшой ресторан.
показати весь коментар
05.05.2020 10:43 Відповісти
я в эти дела никогда не вникал....., поэтому имею скромное мнение.....
показати весь коментар
05.05.2020 10:50 Відповісти
Все нынешние "инвесторы"- это стервятники-мародеры,слетевшиеся со всех сторон ,чтобы урвать себе на хлеб с маслом. Что нужно всем нашим добропорядочным спасателям- "инвесторам"? Правильно-кусочек белого хлеба,а икра пусть будет черной. Пусть валят,надо запускать реальную экономику за счет внутренних резервов,и квалифицированных кадров и мозгов,которые благодаря "Ковиду" собрались в Украине со всего мира и надо немедленно все финансовые ресурсы направить на это,подобрать ответственные грамотные научно-технические кадры,замененные ранее "полезными идиотами"..Разогнав паразитические прокладки между гос.производителями и потребителями "Рога и копыта" -тормоза и разрушители экономики(все 30 лет истории Украины-подтверждение этого),ввести плановое регулирование в энергетике для начала,как это было до 2018г и дебильных антиконституционных "розничных" законов,из-за которых загибается традиционная энергетика,в пользу "альтернативных" негодяев,паразитирующих за ее счет,счет бюджета и потребителей -бытовых и промышленных. Помните как весь мир смеялся с китайцев ,когда они плавили чугун в каждом дворе? Идиоты мол.И что в итоге? Где теперь Китай и в какой заднице "божье стадо" злопыхателей? Только реальная экономика ,с "опорой на собственные силы" спасет страну от краха и послание всех "реформаторов" в пешее эротическое путешествие" позволит решить все задачи экономического развития. Всем не болеть.
показати весь коментар
04.05.2020 16:10 Відповісти
ага, вперед к победе чучхеизма! над разумом
показати весь коментар
04.05.2020 16:29 Відповісти
И что, большого успеха достигли дворовые домны у китайцев? Что то давно не слышал. Они в то время и воробьев ухандошивали миллионами с опорой на собственные силы. Может перенять?
показати весь коментар
04.05.2020 16:40 Відповісти
Неплохо бы вспомнить,что шарики они для подшипников вручную пытались ковать.Школы седьмого мая вспомнить,хунвейбинов не забыть.И вообще" Сталин и Мао смотрят на нас".Всё достигнутое в Китае очень похоже на сталинские успехи в СССР. Цена слишком страшна.
показати весь коментар
04.05.2020 22:05 Відповісти
Ха-ха-ха. Я специально кинул "наживку" за которую мертвой хваткой уцепились зубами "защитники" паразитов- АО,ООО и пр "Рогов с копытами", за 30 лет угробивших мощнейшую экономику,от слова совсем.. В 1991г ВВП Украины составлял 80% от ВВП Китая. В цифрах это 293.2 и 350 млрд.долл. соответственно. Т.е если бы сохранить плановую экономику(как в Китае) ,экономические связи,рынки сбыта и динамику развития,то ВВП Украины сейчас был равен 10 трлн.долл, а это в 100 раз больше нынешнего.!!!!????? ( ВВП Китая-13 трлн.долл.) Вот так. Ну а воробьев (скворцов,пчел,майских жуков,шмелей и еще 1000 наименований птиц и насекомых) уже уничтожили наши агропреступники- производители ГМО отравы(сои,кукурузы,пшеницы,рапса и др),которые обрабатывая поля запрещенными в ЕС раундапами и тиаклопридами,ядовитыми стоками с полей уничтожают грунтовые воды и все живое вокруг. Уничтожено Каховское вдхрн, еще 2400 водоемов уже стали "зоной экологического бедствия"- а министр экологии -министр энергетики по совместительству,(какой идиот совместил эти две противоположные должности?) раздает новым аферистам-"победителям конкурса" уничтожителей экологии газоносные участки ,( аж за 11 % полученной прибыли!!??) на 50 летний срок,закладывая новые "мины замедленного действия" под остатки экологии.
показати весь коментар
04.05.2020 22:44 Відповісти
Вот же ж ты дебил, просто клинический! В 1991 году ВВП Украины состоял из оборонки, нахрен нормальным людям не нужной, а только совку.
Про насекомых и ГМО написал - а про вышки 5G и чипирование забыл! Непорядок!
показати весь коментар
04.05.2020 23:46 Відповісти
Вот же ж ты дебил, просто клинический!///////////////////////////// Полиграф полиграфыч, напоминаю- "вы стоите на самой низменной ступени человеческого развития,вы только формирующееся,слабое в умственном отношении существо,которое дает советы космического масштаба и космической же глупости,как все "созданное при совке,умными людьми "-взять и поделить,потому что на большее ума не хватает! Б.Ю.Г-просьба-дайте полиграфычу селедки.
показати весь коментар
05.05.2020 00:49 Відповісти
проксю/впн забыл включить, кацапчик. Палишься. Методичку внимательнее читай
показати весь коментар
05.05.2020 10:25 Відповісти
то тролль 84 левела же, закос под пердуна
показати весь коментар
05.05.2020 06:31 Відповісти
Ага, и еще бы про мировой заговор рептилоидов и коварных соросят - картина маслом.
показати весь коментар
05.05.2020 07:25 Відповісти
Перенимаем полезный опыт.
Нужно пригласить китайца, пусть проведёт тренинг "как недорого и вкусно питаться летучими мышами".
показати весь коментар
04.05.2020 16:58 Відповісти
щас тут всі мізки почнуть тобі підіймати країну що погрузла в коррупції та бандитизмі
показати весь коментар
04.05.2020 23:03 Відповісти
Кетай как был в жопе так и остался! Все его "достиженя" - это западные технологии, и построенные западными компаниями заводы. Кетайцы как и кацапы - умеют только воровать.
А что до плановой экономики - то уже на совок насмотрелись во всей красе! Когда ни одежды, ни обуви, ни бытовой техзники, ни автомобилей нормальных не было! Зато ракеты и танки херячили тысячами!
В Северную Корею ехай, сраный комми - будет тебе там плановая экономика!
показати весь коментар
04.05.2020 23:44 Відповісти
Как теперь прожить без Убер-еда, ума не приложу.....
показати весь коментар
04.05.2020 18:26 Відповісти
Убер вообще проводил исследование рынка в Украине? ведь изначально было понятно, что европейских зарплат на этой территории нет, соответственно и прибыль у них будет как от обезьян, только что слезших с пальмы. Что наверное короновирус и подтвердил им окончательно - что вызовов больше не стало т.к. денег нет у населения и ловить им тут нечего.

С другой стороны это говорит, что мы на пороге больших перемен как в начале 90-х.
показати весь коментар
04.05.2020 18:47 Відповісти
Им пофиг, они чужие инвестиции проедают в миллиардных объемах! Для них важна не экономика, а рост количества пользователей!
показати весь коментар
04.05.2020 23:48 Відповісти
это было рассчитано на богатеньких мажоров, а не на людей.
показати весь коментар
04.05.2020 18:57 Відповісти
Ты бы для начала попробовал зедебил. Мажоры жрут у ваших колек вилюрных.
показати весь коментар
04.05.2020 19:34 Відповісти
Что попробовал? Суши или чайный гриб, доставленный Убер-Итс, 0.5 кг еды за 500 грн? Я такое говно и без доставки, и даром не ем. Пузату Хату он "подключили" только в декабре 2019 года - раскрутить не успели. Да и не стали бы те, кто кушает в Пузатой Хате, заказывать эту еду с доставкой...

Убер-Итс был рассчитан на суши-фанов. Их никогда много и не было. Специфика у нас такая - это едят в основном бездельники и бездельницы. А так как они чуть не целыми днями сидят в этих самых суши-барах/ресторанах, то казалось, что "вот же ж - как много потребителей". А их не много в штуках - их много в человеко-часах, проведённых в суши-баре...

Потому и был убыточным Убер-Итс все 2 года присутствия. Потратить 500 грн на тарелочку суши, просидев при этом 4 часа с подружкой в ресторане - ДА. Купить эту же тарелочку с доставкой за 530 грн, чтобы съесть в одиночку за телевизором - Да ЩАС.
показати весь коментар
05.05.2020 10:49 Відповісти
Согласен .Украинцы не дураки платить за жратву из макдональдса в три раза дороже.
показати весь коментар
04.05.2020 20:23 Відповісти
Бо в Україні народ зубожілий наглухо , люди не їдло хочуть замовляти , а купувати продукти через інтернет , щоб самим готувати . Так в 7-8 разів дешевше . Потрібні поштомати в кожному дворі .
показати весь коментар
04.05.2020 20:32 Відповісти
От з поштоматами гарна ідея!
показати весь коментар
04.05.2020 23:49 Відповісти
Че там готовить, я даже покупку сырых продуктов не хочу доверить третим лицам. Я хочу посмотреть, пощупать, выбрать, понюхать. Сегодня видел как в Ашане служащий собирал заказ - ну не хочу я чтоб мне так не глядя накидывали. Меня это не устраивает. И 2-3 часа в месяц потраченные на это меня совершенно не напрягают...

Так шо почтомат лично меня тоже мало устраивает
показати весь коментар
05.05.2020 01:34 Відповісти
та да...вроде не животные...
показати весь коментар
05.05.2020 08:22 Відповісти
С одной стороны - так-то да. А с другой - упаковка боржомчика на 6 бутылок, упаковка соков на 10 пачек, упаковка маринованых огурцов Верес на 12 банок - они вдумчивого выбора и прощупывания не требуют. Потому я иду в супермаркет, покупаю свежие овощи, вдумчиво и прощупав, покупаю мясо, вдумчиво и прощупав, покупаю молочку вдумчиво и прощупав, а всю консервацию, специи, соусы, соки, воды, конфеты, вафли, печенье, макароны и т.д. и т.п. - мне привозят под дверь подъезда - с хера мне все эти тяжести долгохранящиеся самому таскать из супермаркета, если доставка 70кг еды упакованной стоит 100 грн?!?
показати весь коментар
05.05.2020 10:33 Відповісти
доставка йєди - це для зовсім упоротих і кому дурні гроші тиснуть. Хоча, якби в мене було достатньо грошей, то, можливо, замовляв би готове - не знаю, бо не пробував. Не було в мене ніколи дурних грошей - раз в лотерею 5грн виграв - і всьо.
показати весь коментар
04.05.2020 20:58 Відповісти
Ну вот захотелось мне и жене тархунчика, дюшеса и крюшона (газировки сладкие). Я бы с удовольствием заплатил Убер-Итсу за доставку упаковки Тархуна (6 бутылок - 6 литров), дюшеса (6 бутылок - 6 литров) и крюшона (12 бутылок стеклянных - 6 литров). Да вот беда - не хотят они это везти. Они хотят везти мисочку суши ценой 500 грн, снять с тебя 30 грн за доставку и 150 грн с "ресторана" за твой заказ. (это я Вам описал бизнес-модель Uber-Eats). Где курьеру пойдёт эти вот 30 грн, и подачка-БОНУС за 100 заказов в месяц в виде 1000 гривен (это с 15000 грн, снятых с ресторанов на 1 курьере).

Вот пошел Uber Eats в моей семье лесом-полем-лесом-полем, в общем нахер.

А заплатил я онлайн-магазину, который на фольскваген-траспортёре мне за раз, за 100 грн, привёз 20 литров сладкой газировки, 10 банок огурцов маринованых, 20 бутылок минералки и другого упакованного всего на 70кг. И занял мой заказ в той машине 3% места.

Вот Вам и конкуренция.
показати весь коментар
05.05.2020 10:58 Відповісти
буквально вчора звонив в супєрмаркєт с вопросом - чи можуть доставити заказ з їхнього гамазіну. Дійсно, груз тяжолий, но нє дорогой: 20кг цибулі, 10 кг борошна, чотири банки по 6 літрів артезіанської води, десяток упаковок влажних салфєток... Нє хатят, гади. Але у нас є просто кілька кантор обичного таксі, вони за 50 грн і дорогу (40грн) доставлять шо угодно
показати весь коментар
05.05.2020 12:35 Відповісти
Glovo с Raketoy наваляли Uberu))), чи не сервис, написали приложение и собирают бабло.....
показати весь коментар
04.05.2020 21:50 Відповісти
Ну а че ж ты до сих пор не написал приложение и не собираешь бабло?
показати весь коментар
04.05.2020 23:51 Відповісти
Жду советов, вот таких шариковых))
показати весь коментар
05.05.2020 06:49 Відповісти
Ну и слава богу. Одним партнером Яндекса в Украине станет меньше.
показати весь коментар
05.05.2020 01:28 Відповісти
Во время коронавируса наоборот можно было подняться неслабо.
показати весь коментар
05.05.2020 07:28 Відповісти
Ну вот розетка, доставляющая фиатах-долбо и т.д. сотнями кг вские соки, чай, минералки, консервации и т.д., с ценой доставки в 100 грн за хоть 100кг - и поднимется. А дебилы, предпочитавшие доставлять мисочку суши за 500 грн - нахер пойдут. Потому глово и держится пока - согласны собирать заказ вручную, руками "курьера", в супермаркете...
показати весь коментар
05.05.2020 11:03 Відповісти
Когда полстраны нищие безработные?

На ком подниматься?
показати весь коментар
05.05.2020 11:52 Відповісти
На страхе. Страх и жадность творят чудеса.
показати весь коментар
06.05.2020 16:42 Відповісти
Логично, что они закрылись. Uber опоздал и влез на занятый рынок, с нерыночными условиями. Соответсвенно и пользоваться его услугами особо не стали
показати весь коментар
05.05.2020 08:09 Відповісти
Рынок чего занят-то был в 2018 году? Рынок доставки суши, что ли? Их (убер-итсов) бизнес-модель не в доставке, а в вклинивании в маржу продавца еды. Их доходы состояли из 30% с заказа, которе платил продавец, и 30 грн "за доставку", которые платил покупатель. Т.е. лезли в "кровную" маржу продавца руками и даже ногами, в отличие от всех остальных, фактически занимающихся покупкой товара оптом, и или продажей в розницу, или переработкой, или переупаковкой.

Очевидно, что такая бизнес-модель ОЧЕНЬ специфична и любой продавец в этих условиях 10 раз подумает, перед тем, как пустить таких щеглов в свою маржу.

Потому они и были все 2+ года у нас убыточные. Плюс специфика именно нашего рынка говно-еды: купить суши за 500 грн и 4 часа сидеть в ресторане и болтать с другом/подружкой - ДА, купить суши в судочке и съесть перед телевизором в одиночку - ДА ЩАС.
показати весь коментар
05.05.2020 12:24 Відповісти
Окончание -трапезы 2-пачки мивины и досвидос.
История запишет на счёт.
показати весь коментар
05.05.2020 09:39 Відповісти
Нет денег - нет услуг.

Большой привет от ЗЕ. Кушайте зеленую шаурму. Если конечно у вас есть деньги.
показати весь коментар
05.05.2020 11:50 Відповісти
Хоть спамить перестанут.
показати весь коментар
05.05.2020 12:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 