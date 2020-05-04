Сервис доставки еды Uber Eats прекращает работу в Украине

Сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats 3 июня 2020 года перестанет работать в Украине. Об этом партнерам и пользователям сервиса сообщили в официальной рассылке от компании.

Несколько рестораторов подтвердили AIN.UA, что получили письма от Uber Eats о прекращение работы, сообщает БизнесЦензор

Закрытие сервиса не коснется приложения для вызова автомобилей: Uber продолжит работать в Украине.

"Нам очень жаль, что Uber Eats больше не будет доступен в Украине, однако наш сервис заказа поездок продолжит работать, как и раньше, — говорится в сообщении компании.

"Сейчас для нас главное — свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей", - сообщает компания.

Как сообщили в компании, решение прекратить работу сервиса в Украине приняли, исходя из бизнес-показателей Uber Eats на рынке доставки еды. "Как глобальный игрок, мы должны разумно оценивать соответствие продукта рынку и то, как мы распределяем ресурсы по всему миру", — отмечается в комментарии компании.

Сэкономленные благодаря закрытию сервиса в Украине ресурсы перенаправят на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет быстрее.

"Нашим главным приоритетом сейчас является сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние на наших сотрудников, ресторанов-партнеров, партнеров по доставке и потребителей, которые нас поддерживали", — акцентировали в компании.

Uber Eats — это платформа для доставки еды, созданная компанией Uber. Под нынешним названием сервис был запущен в 2015 году и на данный момент работает в десятках городов Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В Украине сервис заработал 6 февраля 2018 года и на сегодня представлен в 6 городах страны.