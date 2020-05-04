Сервис доставки еды Uber Eats прекращает работу в Украине
Сервис доставки еды из ресторанов Uber Eats 3 июня 2020 года перестанет работать в Украине. Об этом партнерам и пользователям сервиса сообщили в официальной рассылке от компании.
Несколько рестораторов подтвердили AIN.UA, что получили письма от Uber Eats о прекращение работы, сообщает БизнесЦензор
Закрытие сервиса не коснется приложения для вызова автомобилей: Uber продолжит работать в Украине.
"Нам очень жаль, что Uber Eats больше не будет доступен в Украине, однако наш сервис заказа поездок продолжит работать, как и раньше, — говорится в сообщении компании.
"Сейчас для нас главное — свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей", - сообщает компания.
Как сообщили в компании, решение прекратить работу сервиса в Украине приняли, исходя из бизнес-показателей Uber Eats на рынке доставки еды. "Как глобальный игрок, мы должны разумно оценивать соответствие продукта рынку и то, как мы распределяем ресурсы по всему миру", — отмечается в комментарии компании.
Сэкономленные благодаря закрытию сервиса в Украине ресурсы перенаправят на другие рынки в Европе и по всему миру, где Uber Eats растет быстрее.
"Нашим главным приоритетом сейчас является сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние на наших сотрудников, ресторанов-партнеров, партнеров по доставке и потребителей, которые нас поддерживали", — акцентировали в компании.
Uber Eats — это платформа для доставки еды, созданная компанией Uber. Под нынешним названием сервис был запущен в 2015 году и на данный момент работает в десятках городов Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В Украине сервис заработал 6 февраля 2018 года и на сегодня представлен в 6 городах страны.
когда там последний раз были новости " .... открывают новый завод в Украине".. Ровно ГОД НАЗАД - чуть ли не каждый день..
Но то было год назад, с тех пор чуть ли не каждый день инвесторы накуй посылают зебильную власть клоунов...
"Інвестори" тут будуть лише з однієї країни і вгадайте чому з мордовії?
И именно поэтому глово ещё держится - они не брезгуют (хотя и не любят) ходить по обычным магазинам и собирать заказ из обычных покупок.
Про насекомых и ГМО написал - а про вышки 5G и чипирование забыл! Непорядок!
Нужно пригласить китайца, пусть проведёт тренинг "как недорого и вкусно питаться летучими мышами".
А что до плановой экономики - то уже на совок насмотрелись во всей красе! Когда ни одежды, ни обуви, ни бытовой техзники, ни автомобилей нормальных не было! Зато ракеты и танки херячили тысячами!
В Северную Корею ехай, сраный комми - будет тебе там плановая экономика!
С другой стороны это говорит, что мы на пороге больших перемен как в начале 90-х.
Убер-Итс был рассчитан на суши-фанов. Их никогда много и не было. Специфика у нас такая - это едят в основном бездельники и бездельницы. А так как они чуть не целыми днями сидят в этих самых суши-барах/ресторанах, то казалось, что "вот же ж - как много потребителей". А их не много в штуках - их много в человеко-часах, проведённых в суши-баре...
Потому и был убыточным Убер-Итс все 2 года присутствия. Потратить 500 грн на тарелочку суши, просидев при этом 4 часа с подружкой в ресторане - ДА. Купить эту же тарелочку с доставкой за 530 грн, чтобы съесть в одиночку за телевизором - Да ЩАС.
Так шо почтомат лично меня тоже мало устраивает
Вот пошел Uber Eats в моей семье лесом-полем-лесом-полем, в общем нахер.
А заплатил я онлайн-магазину, который на фольскваген-траспортёре мне за раз, за 100 грн, привёз 20 литров сладкой газировки, 10 банок огурцов маринованых, 20 бутылок минералки и другого упакованного всего на 70кг. И занял мой заказ в той машине 3% места.
Вот Вам и конкуренция.
На ком подниматься?
Очевидно, что такая бизнес-модель ОЧЕНЬ специфична и любой продавец в этих условиях 10 раз подумает, перед тем, как пустить таких щеглов в свою маржу.
Потому они и были все 2+ года у нас убыточные. Плюс специфика именно нашего рынка говно-еды: купить суши за 500 грн и 4 часа сидеть в ресторане и болтать с другом/подружкой - ДА, купить суши в судочке и съесть перед телевизором в одиночку - ДА ЩАС.
История запишет на счёт.
Большой привет от ЗЕ. Кушайте зеленую шаурму. Если конечно у вас есть деньги.