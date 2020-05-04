Аэропорт "Киев" просит денег из госбюджета на выплату зарплат

Арендующая международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского компания "Мастер-Авиа" просит правительство выделить на бесповоротной основе средства на зарплаты своим сотрудникам, а также предоставить ряд других льгот.

Об этом говорится в письме за подписью директора компании Олега Левченко, обнародованном на сайте аэропорта, передает БизнесЦензор.

В частности, компания просит правительство о предоставлении безвозвратной финансовой помощи в сумме 22 миллиона гривен в месяц для выплаты заработной платы сотрудникам ООО "Мастер-Авиа" и КП МА "Киев" на период остановки работы аэропорта и окончания карантина до достижения пассажиропотока 20 тыс. пассажиров на вылет в месяц.

Кроме того, руководство фирмы предлагает отменить ограничения для аэропорта "Киев" на время карантина, в том числе для транспортной, бизнес-авиации и эвакуационных рейсов, которые сейчас принимает только аэропорт "Борисполь".

Арендатор аэропорта также просит предоставить субсидию в размере $15 на одного пассажира, для предоставления скидок авиакомпаниям на период 1,5-2 года для восстановления пассажиропотока.

Кроме того, фирма просит у правительства помощи в рефинансировании кредита в сумме $28 млн под минимальный процент и с долгосрочным сроком погашения, а также льгот на уплату налога на землю.

"Отсутствие государственной поддержки и финансовой помощи приведет к прекращению деятельности международного аэропорта "Киев", а именно, банкротства ООО "Мастер-Авиа" и КП МА "Киев" (Жуляны), уничтожению инфраструктуры аэропорта, развала трудовых коллективов профессионалов авиационной деятельности, безработице, отсутствии платежей в местный и государственный бюджеты", – сказано в письме.

Как сообщалось, ранее предприниматели Василий Хмельницкий и Андрей Иванов объявили о разделении управления совместными инвестиционными проектами.

В частности, инвестициями в проектах девелоперской компании UDP и столичного аэропорта "Киев" будет управлять частный фонд Quarter Partners Иванова. При этом UFuture Хмельницкого останется мажоритарным акционером этих компаний.

Хмельницкий и Иванов были совладельцами холдинга Kyiv Investment Group (КИГ), они также были совладельцами ликвидируемого банка "Хрещатик". В начале 2015 года Хмельницкий вышел из состава акционеров банка, продав свой пакет акций Иванову.

В апреле 2016 года НБУ отнес банк "Хрещатик" к неплатежеспособным из-за недостаточности ликвидности и капитала, а Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в нем временную администрацию.

По данным НБУ на начало 2016 года, собственниками банка "Хрещатик" были предприниматели Андрей Иванов (37,44% акций), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24,24%), и Киевская городская государственная администрация (25%).

По данным Фонда гарантирования, из ПАО "КБ "Хрещатик" за несколько месяцев до признания его неплатежеспособным было выведено около 6,9 млрд грн. При этом 84% кредитного портфеля юридических лиц банка "Хрещатик" были инсайдерскими, 85% ценных бумаг – "мусорными".