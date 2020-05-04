"Интерпайп" заявил о переписывании правил энергорынка в интересах ДТЭК Ахметова

Кабинет министров и Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в последние месяцы системно принимают решения, направленные на удорожание электроэнергии для промышленных потребителей.

Об этом говорится в письме промышленной компании "Интерпайп" в адрес президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что в начале марта НКРЭКУ добавила один дополнительный час пикового тарифа на электроэнергию, после чего количество часов действия ночного тарифа сократилось с 9 до 8.

Кроме того, в конце марта НАЭК "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничила отпуск электроэнергии, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене "прайс-кэпа".

"В начале апреля НКРЭКУ полностью запретила импорт электроэнергии несмотря на то, что доля импорта в общем балансе потребления электроэнергии составляла менее 1%, а потому не представляла угрозы для отечественной энергетики", – отмечается в сообщении.

В то же время в середине апреля НЭК "Укрэнерго" ограничила базовую нагрузку атомных электростанций (АЭС) в пользу производства дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях (ВЭС, СЭС и ТЭС).

"Остановка 17% мощностей "Энергоатома" привела к увеличению производства "зеленой" и тепловой электроэнергии, а также существенно повлияла на цену электроэнергии. Вместо дешевой атомной энергии потребители должны были платить за дорогую "зеленую". А последнее решение Кабмина позволяет предположить, что с мая на энергетическом рынке начнется бесконтрольный и необоснованный рост цен на электроэнергию", – подчеркивается в сообщении.

Речь идет о том, что по решению правительства "Энергоатом" в конце апреля - начале мая полностью остановит три атомных блока (№6 Запорожской АЭС, №3 Ровенской АЭС и №2 Запорожской АЭС) общей мощностью 3000 МВт/ч, а также уменьшит производство электроэнергии еще на 5 блоках.

"Ситуация, сложившаяся на украинском энергетическом рынке, противоречит здравому смыслу. Потребление энергоносителей в мире и в Украине существенно сокращается, цены на нефть, природный газ и уголь падают, а в Украине же тарифы растут. Причем, на сегодня стоимость электроэнергии в Украине почти в два раза превышает тарифы, которые действуют в странах Восточной Европы: Польши, Венгрии, Румынии, Словакии – согласно данным ГП "Оператор рынка", – сказано в обращении.

Читайте также: Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб после требования ДТЭК Ахметова

По словам директора по экономике и финансам компании "Интерпайп" Дениса Морозова, эти действия привели к резкому росту цен на электроэнергию для промышленности.

"В последние дни апреля тарифы выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о системных действиях правительства, направленных на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности", – заявил Морозов.

Представитель компании подчеркнул, что предприятия "Интерпайп" – одни из немногих работающих в регионе, на них работает 11 тысяч человек.

"Рост тарифов на электроэнергию отбирает у промышленности средства для зарплат и инвестиций в пользу энергетического монополиста. Мы будем вынуждены сокращать людей и закрывать цеха. Это приведет резкому снижению налоговых отчислений и ликвидации рабочих мест и, как следствие, вызовет социальную напряженность в регионе", – добавил Морозов.

Напомним, "Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.