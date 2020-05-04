"Энергоатом" отчитался о квартальном убытке в 1,6 миллиарда

НАЭК "Энергоатом" в первом квартале 2020 года зафиксировал убыток в 1,57 млрд грн, тогда как за этот же период прошлого года госпредприятие получило прибыль в 2,36 млрд грн.

Согласно отчетности компании, ее чистый доход в январе-марте вырос до 15,14 млрд грн с 12,9 млрд грн в первом квартале 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Себестоимость реализованной за отчетный период продукции выросла до 9,93 млрд с 9,16 млрд грн в первом квартале 2019 года.

Объем обязательств "Энергоатома" перед банками по долгосрочным кредитам увеличился до 6,8 млрд грн с 5,95 млрд грн на начало 2020 года, по краткосрочным – до 13,8 млрд грн с 11,85 млрд грн на начало года.

По данным "Энергоатома", на 31 марта его задолженность по налогам в бюджеты всех уровней составила 1,65 млрд грн, по расчетам по страхованию – 172,4 млн грн.

В первом квартале 2020 предприятие обеспечило 56,2% общего производства электроэнергии в Украине (за первый квартал 2019 года – 54,1%). План производства был перевыполнен на 1,6%.

По данным "Энергоатома", в результате задержки расчетов и неполных расчетов в течение первого квартала состоянию на конец марта задолженность ГП "Гарантированный покупатель" и ЗАО НЭК "Укрэнерго" перед компанией составила 5,4 млрд грн.

Как сообщалось, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в 2019 года сократило чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн.