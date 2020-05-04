БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Тимошенко оспорила закон о рынке земли в Конституционном суде

В Конституционный суд Украины поступило представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает отдел коммуникаций КС, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г №552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Согласно документу, уполномоченными представителями авторов обращения указаны глава фракции "Бать"ивщина" Юлия Тимошенко и ее соратник депутат Сергей Власенко.

Авторы обращения считают, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного закона Украины, а также был принят с нарушением регламента Верховной Рады.

Ранее народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За майбутне" заявляли о намерении направить в Конституционный суд иск о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Читайте также: Тимошенко задекларировала 150 миллионов дохода

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли

Не за зря 150 лямов получила, срадалица за селян!
показати весь коментар
04.05.2020 17:14 Відповісти
А Вы за кого срадаете, неселянин? Городской , вишь! А сальцо на балконе выращиваешь?
показати весь коментар
04.05.2020 17:20 Відповісти
Умница! Таких умных среди мужиков -политиков поискать надо! Способны только на оскорбления. А у нас умных и грамотных не любят. Самое распространенное ругательство "Ты что самый грамотный, (умный)?" А еще зависть, что у себя любимого (любимой) чего-то не хватает, то ли ума , то ли денег!
показати весь коментар
04.05.2020 17:23 Відповісти
Тварь популистская, ее газ по 500$ и небор кредитов для прожирания стоили стране годы развития.
показати весь коментар
04.05.2020 17:29 Відповісти
Юля! Трошки охолонь, ти ж ще того строка не досиділа до кінця, а вже на новий собі вишиваєш кейса
показати весь коментар
04.05.2020 21:27 Відповісти

