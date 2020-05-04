Тимошенко оспорила закон о рынке земли в Конституционном суде
В Конституционный суд Украины поступило представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Об этом сообщает отдел коммуникаций КС, передает БизнесЦензор.
"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г №552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", – сказано в сообщении.
Согласно документу, уполномоченными представителями авторов обращения указаны глава фракции "Бать"ивщина" Юлия Тимошенко и ее соратник депутат Сергей Власенко.
Авторы обращения считают, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного закона Украины, а также был принят с нарушением регламента Верховной Рады.
Ранее народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За майбутне" заявляли о намерении направить в Конституционный суд иск о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".
