Тимошенко оспорила закон о рынке земли в Конституционном суде

В Конституционный суд Украины поступило представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает отдел коммуникаций КС, передает БизнесЦензор.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г №552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Согласно документу, уполномоченными представителями авторов обращения указаны глава фракции "Бать"ивщина" Юлия Тимошенко и ее соратник депутат Сергей Власенко.

Авторы обращения считают, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного закона Украины, а также был принят с нарушением регламента Верховной Рады.

Ранее народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За майбутне" заявляли о намерении направить в Конституционный суд иск о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Читайте также: Тимошенко задекларировала 150 миллионов дохода

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли