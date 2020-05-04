"Днепроазот" Коломойского сменил убыток прибылью в 270 миллионов

АО "Днепроазот" по итогам 2019 года получило 273,53 млн грн чистой прибыли против 767,91 млн грн чистого убытка годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый доход предприятия в прошлом году вырос на 78% – до 7 млрд грн, валовая прибыль увеличилась на 58,6% и составила 1,09 млрд грн.

Согласно данным в системе НКЦБФР, 2019 году "Днипроазот" выпустил 734,22 тыс. тонн карбамида (на сумму 4,25 млрд грн) и 52,02 тыс. тонн аммиака жидкого технического (на сумму 412,84 млн грн).

Объем реализации в свою очередь составил 749,54 тыс. тонн (на 5,21 млрд грн) и 55,52 тыс. тонн (на 426,7 млн грн) соответственно.

Как сообщалось, "Днепразот" в 2019 году начал закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи". По данным СМИ, перед этим компания "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта".

До этого основным поставщиком газа для "ДнепрАзота" после прекращения аренды его аммиачного цеха "Укрнафтой" было ЧАО "Укрнефтебурение", управление которым осуществляет группа "Приват".

АО "Днепразот" входит в структуру группы "Приват" Игоря Коломойского.

Напомним, с 1 апреля 2018 года "Укрнафта" прекратила поставки газа собственной добычи на давальческих условиях для переработки на ПАО "Днепроазот".

Ранее "Укрнафта" арендовала мощности ПАО "Днипроазот" для переработки собственного газа в минеральные удобрения. Произведенный таким образом аммиак "Укрнафта" продавала тому же "Днипроазоту".

По расчетам отраслевого издания еnkorr, из-за работы по такой схеме "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд грн.