НАБУ открыло дело против генпрокурора Венедиктовой из-за недекларирования имущества

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Украины Ирины Венедиктов.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает БизнесЦензор.

"Дело касается недекларирования имущества. В частности, речь идет о часах стоимостью более $10 тысяч, которых нет в декларации", - говорится в сообщении.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнаружили, что Венедиктова и ее муж, полковник полиции Денис Колесник, в своих декларациях за прошлый не указали недвижимость, которой пользовались в столице.

Колесник пользуется автомобилем Honda CR-V, который оформлен на его 69-летнего отца. Машины также нет в его декларации.

Ирина Венедиктова с августа 2019 была депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа", с декабря 2019 года исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. 17 марта на внеочередном заседании Верховная Рада назначила ее на должность генерального прокурора.