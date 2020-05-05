В Украине зафиксировали 12 697 случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 12 697 cлучаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев", - говорится в сообщении.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 33,311 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 454 случая;
- Волынская область - 343 случая;
- Днепропетровская область - 478 случаев;
- Донецкая область - 83 случая;
- Житомирская область - 448 случаев;
- Закарпатская область - 546 случаев;
- Запорожская область - 287 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
- Кировоградская область - 401 случай;
- Киев - 1583 случая;
- Киевская область - 866 случаев;
- Львовская область - 514 случаев;
- Луганская область - 38 случаев;
- Николаевская область - 163 случая;
- Одесская область - 469 случаев;
- Полтавская область - 231 случай;
- Ровенская область - 779 случаев;
- Сумская область - 112 случаев;
- Тернопольская область - 923 случая;
- Харьковская область - 377 случаев;
- Херсонская область - 142 случая;
- Хмельницкая область - 119 случаев;
- Черновицкая область - 1948 случаев;
- Черкасская область - 314 случаев;
- Черниговская область - 64 случая.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль