В Украине зафиксировали 12 697 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 12 697 cлучаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев", - говорится в сообщении.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 33,311 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 454 случая;
  • Волынская область - 343 случая;
  • Днепропетровская область - 478 случаев;
  • Донецкая область - 83 случая;
  • Житомирская область - 448 случаев;
  • Закарпатская область - 546 случаев;
  • Запорожская область - 287 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
  • Кировоградская область - 401 случай;
  • Киев - 1583 случая;
  • Киевская область - 866 случаев;
  • Львовская область - 514 случаев;
  • Луганская область - 38 случаев;
  • Николаевская область - 163 случая;
  • Одесская область - 469 случаев;
  • Полтавская область - 231 случай;
  • Ровенская область - 779 случаев;
  • Сумская область - 112 случаев;
  • Тернопольская область - 923 случая;
  • Харьковская область - 377 случаев;
  • Херсонская область - 142 случая;
  • Хмельницкая область - 119 случаев;
  • Черновицкая область - 1948 случаев;
  • Черкасская область - 314 случаев;
  • Черниговская область - 64 случая.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
