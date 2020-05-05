В Украине зафиксировали 12 697 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 12 697 cлучаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев", - говорится в сообщении.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая в Центр поступило 1041 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 33,311 тысяч сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: