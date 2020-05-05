НАБУ уведомила о новом подозрении Микитася и экс-командующего Нацгвардии Аллерова

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову, бывшему народному депутату Максиму Микитасю, а также ряду должностных лиц компании-застройщика, которые являются подозреваемыми в завладении имуществом Национальной гвардии на 81,64 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"В деле по завладению имуществом Нацгвардии расследование активно продолжается: НАБУ и САП выявили новые обстоятельства и сообщили о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Нацгвардии, экс-нардепу и ряду служащих компании-застройщика", - сообщает НАБУ.

По даным НАБУ, бывший командующий Нацгвардии получил $125 тыс. за совершение действий в интересах компании-застройщика. Средства он в дальнейшем распределил между собой ($100 тыс) и заместителем начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ ($25 тыс).

Кроме того, он также получил от экс-нардепа и должностных лиц компании-застройщика квартиру в центре Киева, которую оформили на родственницу.

В то же время, в деле появились новые подозреваемые - теперь их количество составляет 8 человек.

Как сообщалось, ранее ВАКС обратил в доход государства 80 млн грн залога, внесенного женой Микитася за экс-нардепа. Основанием такого решения стало нарушение обязанностей подозреваемым, в частности, он общался с двумя другими подозреваемыми по делу – директором фирмы "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой и его заместителем Сергеем Якусевичем, а также с двумя свидетелями – братом Якусевича и Бородавко.

Запрет на общение с ними был установлен судом после внесения 80 млн грн залога.

После взыскания залога ВАКС увеличил размер залога для Микитася до 100 млн грн, которые тот должен был внести в течение 5 дней. Однако никто эту сумму не уплатил и поэтому САП обратилась в суд с ходатайством о заключении экс-нардепа под стражу, однако суд отказал в его удовлетворении.

Как сообщалось, адвокаты Микитася оспорили взыскание 80 млн грн залога за экс-нардепа в госбюджет Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда планирует рассмотреть их жалобу 29 апреля.

Читайте также: Суд арестовал земельный участок с незавершенными жилыми домами в деле "Укрбуда"

Напомним, в октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила сумму залога за Микитася, которая подлежит взысканию в госбюджет из-за нарушения подозреваемым возложенных на него судом обязанностей.