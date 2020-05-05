Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цены на электроэнергию для населения (обновлено)

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Позднее в пресс-службе НКРЭКУ заявили, что во время "круглого стола" были лишь представлены возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии.

"В частности, речь шла о стабилизации уровня оптовых цен, сценарии снижение "зеленых" тарифов, постепенное выравнивание тарифов для различных категорий потребителей и о других мерах", – отмечают в НКРЭКУ.

"Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступало за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии. Впрочем, с введением в действие с 1 июля 2019 новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинет министров", – добавили в Комиссии.

В то же время в подготовленной к "круглому столу" презентации НКРЭКУ предложения отменить льготный тариф на электроэнергии при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и повышение тарифов для населения указаны в разделе "План действий".

Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.

Как сообщалось, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.

Ранее Минэкоэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год, предусматривающий рост производства самой дорогой электроэнергии по "зеленому тарифу" и снижение производства дешевой атомной на фоне падения потребления электроэнергии на 6,2%.

В связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вывел в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой еще два энергоблока.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

