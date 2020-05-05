БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
27 833 117

Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цены на электроэнергию для населения (обновлено)

Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цены на электроэнергию для населения (обновлено)

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Позднее в пресс-службе НКРЭКУ заявили, что во время "круглого стола" были лишь представлены возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии.

"В частности, речь шла о стабилизации уровня оптовых цен, сценарии снижение "зеленых" тарифов, постепенное выравнивание тарифов для различных категорий потребителей и о других мерах", – отмечают в НКРЭКУ.

"Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступало за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии. Впрочем, с введением в действие с 1 июля 2019 новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинет министров", – добавили в Комиссии.

В то же время в подготовленной к "круглому столу" презентации НКРЭКУ предложения отменить льготный тариф на электроэнергии при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и повышение тарифов для населения указаны в разделе "План действий".

Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.

Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цены на электроэнергию для населения 01

Как сообщалось, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.

Ранее Минэкоэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год, предусматривающий рост производства самой дорогой электроэнергии по "зеленому тарифу" и снижение производства дешевой атомной на фоне падения потребления электроэнергии на 6,2%.

В связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вывел в резерв энергоблок №2 Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой еще два энергоблока.

В "Укрэнерго" объясняли введение балансовых ограничений падением потребления электроэнергии из-за карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Почему в Украине произошел энергетический кризис

Автор: 

електроенергія (4376) НКРЕКП (1462) Електрика (1243)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
А при чем тут выплата внешнего долга к ухайдоканой всего за пол года гринпоцем экономике?
показати весь коментар
05.05.2020 14:30 Відповісти
+32
А напомни мне "Омерзительный", сколько миллиардов правительство Гроси оставило в казне гринпоцу?
показати весь коментар
05.05.2020 14:22 Відповісти
+30
А у меня в отличие от зебилов с мозгами порядок. 150 миллиардов и 4% роста экономики оставил Гройсман, это если тебе гуглить лень. Не можешь конкретно что то написать нех..й на оскорбления переходить.
показати весь коментар
05.05.2020 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это надо . а то рабы задышали и подняли головы . АхмеДову надо , власть говноедов сделает .
показати весь коментар
05.05.2020 19:19 Відповісти
Ну просто одно слово С У К И !!!
Написали бы просто и понятно,"поможет получать дополнительно 12 млрд грн в год" не государству , а рыжему татарину!
показати весь коментар
05.05.2020 19:41 Відповісти
https://biz.censor.net/user/36799 и не только Атомную энергетику , а вообще все производство и бизнес , это надо быть полными идиотами повышать тарифы и закрывать энергоблоки . Когда экономика в ж...пе , дайте бизнесу дешевую энергию и он расцветет , а это рабочие места и налоги и другие няшки , Но нет зачем,уничтожать так побыстрее Я думаю они делают это специально , так легче все сдать Параше
показати весь коментар
05.05.2020 19:41 Відповісти
Горите вы в Аду выродки, Вы окупанты а не власть. Закрыть дешовую Атомную енергетику чтобы повысить цены для населения. Я на 100% уверен что ето заказ кремля уничтожить население и вынудить его бежать из Украины. И после етого вы правда думаете что даунбаситы и крысчаны добровольно захотят вернуться в Украину с нашими ценами?
показати весь коментар
05.05.2020 19:55 Відповісти
Вернються на дачи Великяросы.
показати весь коментар
08.05.2020 22:25 Відповісти
Ура,зе ля,зеля,зеля.Ура мы *** все счастливы что наконецто президент и правительство у власти а не ,,барыга,,Твари избиратели,липецкая фабрика рошен теперь цветочки?Сопли зеленые ,считайте копейки на оплату .
показати весь коментар
05.05.2020 21:54 Відповісти
твари, нет слов , это не государство, это полигон для измерения терпимости общества
показати весь коментар
05.05.2020 22:58 Відповісти
Так в нас того... надлишок електроенергії. Щоб не було надлишку позупиняли блоки АЕС, які виробляли електрику вдвічі дешевшу за теплову, і у вісім разів дешевшу за зелену? А як же головний закон ринку? Що ціну визначає "попит-пропозиція"? Невже МВФ не вимагає виконання основного закону ринкової економіки? Мені не не вкладується в голові жодного аргументу влади, що стосується ціни на електрику. Кожне наступне слово цієї влади заперечує попереднє.
показати весь коментар
05.05.2020 23:23 Відповісти
Совсем опупели от кретинизма и жадности? А как же заверения и поручения Зеленского о снижении коммунальных тарифов для населения? Получается, что Ахметову мало - вот Зеленский и старается набить ему карманы? Хрен его знает, как язык поворачивается у них называть эту недоэкономику «рыночной» - по хрену какой спрос и предложение, даже при перепроизводстве электроэнергии цены всегда поднимают даже при отсутствии спроса - точно так, как бабки на базаре.
показати весь коментар
05.05.2020 23:42 Відповісти
ну що 73,2% ви задоволені ..гірше-буде!
показати весь коментар
06.05.2020 00:07 Відповісти
Мало Ляшко Геруса товк в аеропорту.Руки геть від нашої фази клоуни-електрики.
показати весь коментар
06.05.2020 01:20 Відповісти
Очередной грабеж народа
показати весь коментар
06.05.2020 01:54 Відповісти
КУКАРЭКУ, вашему хозяину Украину в Ахметовку случайно переименовать не нужно. Охерели в край.
показати весь коментар
06.05.2020 05:48 Відповісти
Как говориться, по многочисленным просьбам трудящихся...
показати весь коментар
06.05.2020 07:13 Відповісти
****** і собак не вистачить
показати весь коментар
06.05.2020 07:27 Відповісти
Учитывая то,что слуги народа перекрасились в слуг олигархов видим-,Цена на мировой бирже 1 тонны угля изменилась- теперь это 39 долларов(1053 грн) .1 тонна угля при сжигании выдаёт 13 000 квт электроэнергии.Жителям нашей страны сегодня продают за 19 210грн. Накрутка составляет-18 раз !Этой зелёной плесени всё равно мало!
показати весь коментар
06.05.2020 11:25 Відповісти
для зеленой сопли все логично - когда на рынке переизбыток продукта его цену нужно повышать. понабирали Шариковых из шапито - маємо те що маємо. одна ТП рекомендует майнить на АЕС (бо девать некуда), другое нкру предлагает продавать задорого то, что девать некуда. специалисты ..дь
показати весь коментар
06.05.2020 12:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 