Дочерний банк американского Citi в Украине выплатит 2 миллиарда дивидендов

Акционеры АО "Ситибанк" на собрании 24 апреля приняло решение направить 2 млрд грн на выплату дивидендов по итогам 2019 года.

Согласно отчетности банка, по итогам 2019 года он получил прибыль в размере 2,2 млрд грн, в первом квартале 2020 года она составила 411,6 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Заявленный банк показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 апреля –38,73% при норме не менее 10%.

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины в связи с кризисными явлениями в мировой экономике на фоне распространения эпридемии коронавируса неоднократно призывал банки воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.