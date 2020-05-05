Дочерний банк американского Citi в Украине выплатит 2 миллиарда дивидендов
Акционеры АО "Ситибанк" на собрании 24 апреля приняло решение направить 2 млрд грн на выплату дивидендов по итогам 2019 года.
Согласно отчетности банка, по итогам 2019 года он получил прибыль в размере 2,2 млрд грн, в первом квартале 2020 года она составила 411,6 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
Заявленный банк показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 апреля –38,73% при норме не менее 10%.
Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины в связи с кризисными явлениями в мировой экономике на фоне распространения эпридемии коронавируса неоднократно призывал банки воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.
