"Укрзализныця" смогла закупить дизтопливо по 11 гривен за литр

Центр обеспечения производства (ЦОП) АО "Укрзализныця" 5 мая определил победителей первых двух тендеров из трех на поставку 4 тыс. тонн дизтоплива по рамочным контрактам.

Об этом свидетельствуют результаты торгов в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Победителем по первому аукциону стала компания "Альянс Энерго Трейд", которая предложила поставку дизтоплива по 13 149 грн за тонну (около 10,9 грн/л). Ее изначальное предложение составляло 13 540 грн/т.

Ближайшие конкуренты компании – "Анвитрейд" и "Алпен трейд" – предложили топливо по 13 150 грн и 13 399,5 грн за тонну соответственно.

Во втором конкурсе победил "Торум", снизив цену до 12 800 грн с изначально заявленной 14 700 грн/т. Основными конкурентами победителя на аукционе были "Анвитрейд" и "Альянс Энерго Трейд" с ценами 13 150 грн и 13 500 грн за тонну.

По данным "Консалтинговой группы А-95", предложенные победителями цены на 1321 - 1670 грн за тонну ниже, чем средняя цена дизтоплива на оптовом рынке 5 мая (14 470 грн/т).

На сегодня запланирован еще один аукцион "Укрзализныци", который предполагает закупку 2 тыс. тонн дизельного топлива по рамочным контрактам.

Как сообщалось, " Укрзализныця" 22 апреля заключила рамочное соглашение со всеми 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу компании.

Документы на участие в конкурсе по заключению рамочного соглашения на закупку дизтоплива подали компании "Алпен Трейд", "ОККО Контракт", "Альянс Энерго Трейд", "Анвитрейд", "Торговый дом "Газтрим", "Торговый дом "Сокар Украина", "Глуско Украина", "Оил-Трейд 2018", "Торум", "Укргаздобыча", "Ливайн Торг" и "Южная топливно-экспедиционная компания".

Общая потребность в закупке дизтоплива для нужд железнодорожной отрасли на 2020 год, по предварительным расчетам "Укрзализныци", достигает 350 тыс. тонн.

В конце прошлого года "Укрзализныця" заявила, что планирует закупить более половины дизельного топлива на 2020 год по рамочному соглашению.

При закупке по рамочным контрактам сохраняется прежнее формульное ценообразование. Для большинства участников рынка оно предусматривает расчет цены по 10 котировкам Med FOB Italy до получения разнарядки на отгрузку топлива по курсу на дату разнарядки, к ней будет приплюсовываться фиксированная маржа в гривне, которая будет определяться по итогу аукциона.