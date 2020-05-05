Глава Минэнерго поручила "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют, – нардеп

Министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины поручило НАЭК "Энергоатом" актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанция (АЭС).

Как передает БизнесЦензор, текст поручения обнародовал народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook.

Согласно документу, НАЭК также поручено отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной электроэнергии.

В министерстве отметили, что решение этих задач позволит обеспечить надежность и эффективность работы блоков АЭС Украины в связи с профицитом на рынке базовой генерации.

Как сообщалось, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генера