Глава Минэнерго поручила "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют, – нардеп

Министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины поручило НАЭК "Энергоатом" актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанция (АЭС).

Как передает БизнесЦензор, текст поручения обнародовал народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook.

Согласно документу, НАЭК также поручено отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной электроэнергии.

В министерстве отметили, что решение этих задач позволит обеспечить надежность и эффективность работы блоков АЭС Украины в связи с профицитом на рынке базовой генерации.

Читайте також: Почему в Украине произошел энергетический кризис

Как сообщалось, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генера

+25
Вместо того чтоб дать дешевое электричество предприятиям-инвесторам, которые создали бы рабочие места))) нет наши предприятия и другие инвесторы должны, как лохи платить баснословные Ахметовские тарифы, чтоб сделать этого гандона с его ТЕЦ и СЭС богаче, а дешевый атом на майнинг)))
05.05.2020 17:05 Відповісти
+19
Лучше бы намайнили себе мозгов! Днище 80-го левела. Профицит электроэнергии? Некуда девать? Отдайте по себестоимости населению! Отдайте бесплатно! Остановите ТЭЦ и соберите уголь на склад на зиму, отапливать города зимой и купаться в горячей воде в ванной, а не с чайником подмываться. Полный капут с этим правительством.
05.05.2020 17:13 Відповісти
+13
коли вже короновірус припинить твої страждання...
05.05.2020 18:02 Відповісти
05.05.2020 17:05 Відповісти
Нє, там все ще гірше. "Зелені тарифи". Там держава башляє мільярди олігархам.
показати весь коментар
05.05.2020 17:13 Відповісти
Пропозиція по майнінгу абсолютно правильна, тому що перепади споживання електрики на енергоринку та наявність сонячних та вітрових електростанцій не дозволяють запустити АЕС на повну потужність, яка може бути і 106% від розрахункової потужності енергоблоків! Проблема в тім що у випадку різкого падіння споживання електрики її немає куди дівати, а енергоблок АЕС неможливо швидко загасити! Тому потрібно використовувати майнінгові дата-центри на електростанціях які будуть створювати гарантоване споживання електрики прямо біля станції і електрику непотрібно буде виводити в землю в моменти спаду споживання, цю електричну потужність будуть утилізовувати майнінгові сервери! Вже давно потрібно зайнятись майнінгом, це посилить енергетичну безпеку держави - енергоблоки будуть завантажені майнінгом на 40-60%-100% і в будь яку мить зможуть перекидати потужність між енергомережею та власним споживанням! Це дозволить вивести енергоблоки АЕС на найбільш високе КПД і це ще більше здешевити вартість виробництва електрики на АЕС! За роботу майнінгових серверів АЕС та інші електростанції будуть отримувати величезні кошти яких вони навіть близько не отримують від Енергоринку, тому що майнінг буде викупати електрику в рази дорожче ніж АЕС віддає на Енергоринок!!!!! Ці гроші можна буде направити на будівництво нових енергоблоків АЕС та модернізацію існуючих електростанцій! Нарешті в уряду та Президента з'явилась хоч одна мудра думка!
05.05.2020 18:01 Відповісти
коли вже короновірус припинить твої страждання...
05.05.2020 18:02 Відповісти
привет питух транскарпатский Так белорашка поступает и китай так поступал, когда некуда было девать энергию.
05.05.2020 19:28 Відповісти
какая же она тупая
чтоб майнить ето надо еще деньги вложить причем немаленькие
05.05.2020 19:38 Відповісти
это вопрос частной инициативы, частного капитала и конкретных условий + коррупционная составляющая от госбыдлоты без неё чиновник жопой не шевельнёт.
05.05.2020 19:45 Відповісти
Давайте проведем мысленную ситуацию...
У Вас есть дом. Этот дом отапливается газом и электричеством.
Только газ и только электричество не могут поддерживать тепло, когда холодно.
Но когда весна и уже не так холодно, то Вы должны отключить, чтото одно, газ или электричество.
Газ раза в три дешевле, чем электричество...
А теперь вопрос...
Что Вы отключите?
Я уверен, что 99.9% отключат электричество и продолжать отапливать газом...
Это нормальные действия нормальных людей...
Но найдется ктото, кто отключит более дешевый газ и продолжит топить в три раза дорогим электричеством...
В таком случае нормальные члены семьи вызывают психиатра...
06.05.2020 10:01 Відповісти
А теперь давайте возьмём ситуацию. У вас есть дом и у вас единственный источник обогрева, а не миллиард приборов в том числе палетно-дровяно угольных которые припасены на всякий случай, если олигархат начнёт жёстко доить по какому-то ни было направлению? Семья так же может вызвать психиатра если обогрев электричеством, основное время работы обогрева ночью по ночному тарифу, а вы решили топить газом который обрезали из-за абонплаты. Так что давайте без давайте.
06.05.2020 11:54 Відповісти
А Вы это написали, абы чтото ляпнуть?
Речь здесь идет об как минимум двух источниках энергии, более дешевой АЭС и более дорогой угольной...
Энергопотребление уменьшилось...
И необходимо приостановить работу...
Вы у себя дома остановите более дешевую и более дорогую?
( Если Это Ваш дом... Вполне возмозно, что Вы просто управляющий в этом доме и работаете на интересы, кто Вам заплатит... И если Вам заплатит менеджер более дорогой, то понятно Вы остановите более дешевую... Ведь платить Вы будете из кармана хазяина... )
07.05.2020 09:59 Відповісти
Эти перепады уж СОМНИТЕЛЬНЫ, чтоб остановить 11 блоков!!! В наглую слуги олигархов идут в угоду Ахметова и поставок угля и электроэнергии с параши!!!!
05.05.2020 18:58 Відповісти
Якщо побудувати навколо АЕС майнінгові дата-центри то енергоблоки АЕС будуть працювати на 106% потужності і в енергомережу буде потрапляти стільки електрики скільки необхідно!
05.05.2020 20:22 Відповісти
пропозиція абсолютно безглузда: перепади про які ви пишите не зможуть використати всю енергію, що була згенерована прямо зараз - обчислення будуть тривати на тому ж самому рівні. Якщо ви придивитися до логіки процесу то зрозумієте, що швидке використання нічем не допоможе - на обчислення потрібен час. Енергетичні перепади будуть потребувати ферм- монстрів, що можуть бути швидко знеструмлені! Наша енергомережа і досі керується з маскви - поспілкуйтесь з операторами місцевих обленерго.
На державному рівні ви пропонуєте фікцію - ми маємо використати валюту для закупівлі досить спеціфічного обладнання - процесорів ( порівняйте його споживання - уявіть ферму - та співставте з потужуністю АЕС).
В енергетиці - ніколи і нічого не виникає миттєво! Для переключень, оптимізації, залучення джерел - потрібен час. Ваше уявлення митєєвих процесів - хибне! За цим лежить наполеглива робота операторів - дуже нервова, погано оплачувана, ніким не зрозуміла...
Ринок кріптовалют і досі є спекулятивним (отже нестабільним - охочі можуть подивитися статистику котировок Bitcoin т.т.і.). На рівні між державами - регулювання і досі немає. Більше того головні гравці - банки створюють свої валюти - з повним контролем над їх розповсюдженням та транзакціями. В більшості випадків - економіка не грає - лише для лиходіїв, що використовують суспільний ресурс для власних цілей.
Немає. Ніякої. Мудрої думки.
05.05.2020 19:08 Відповісти
Ви не розумієте про що я кажу. Я пропоную більшу частину потужності енергоблоків АЕС 60-70% використовувати на майнінгові дата-центри а в електромережу віддавати тільки частину потужності АЕС 30-40%. В такому випадку ми можемо акумулювати електрику, яка вивільняється від енергомережі у разі раптових відключень і направляти її на збільшену потужність дата-центрів яка буде збільшуватись поступово! Але більша частина потужності енергоблока АЕС буде постійно підключена до дата-центрів і не буде вимикатись в жодному випадку! Це дозволить збільшити безпеку АЕС та здешевити електроенергію яку виробляє АЕС! Держава не має закуповувати майнінгове обладнання, достатньо лише дати можливість інвесторам побудувати дата-центри і розміщати на них обладнання різним власникам. Все зробить приватний капітал! Той самий Ахметов та Коломойський будуть навипередки будувати дата-центри навколо АЕС, бо це буде більш вигідно ніж будувати сонячну генерацію! А до криптовалюти у Вас хибне ставлення, криптовалюта зроблена щоб не було банків та банківської системи і тому коли Ви кажете банки в контексті криптовалюти - далі можна не читати!
05.05.2020 20:48 Відповісти
вибачте та пораджу вам шукати дані щодо рентабельності процесу майнінгу (оцінки, статистика, прогноз), а потім вже можете не читати. Зараз я бачу, як вам подобається ідея, виказана в вигляді концепту. Аргументи проти неї - ви не розглядаєте (уявіть собі-ви приймаєте рішення і щоб, хоч як , відрізнятися від "влади" - не можна схибити та помилитися), а мою оцінку "кріпти" - спотворюєте. Ну, ок - ваша колега дала доручення...)
показати весь коментар
Криптовалюта буває різна на різних етапах її розвитку її майнінг приносить різні гроші власникам. Але це не має жодного значення. Є ціни на електрику по світі і ми маємо орієнтуватись на ціни в Китаї, як основному виробнику криптовалюти. Ми робимо ціну на електрику дешевше ніж в Китаї і всі майнери переносять свої потужності з Китаю до нас! Я вже мовчу про дата-центри США та Європи, які сплачують за електрику зовсім не по китайським цінам! Їм буде в рази вигідніше стояти біля українських АЕС.

https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukrajina-chetverta-u-sviti-eksperti-sklali-reyting-nayvigidnishih-krajin-dlya-mayningu-2448801.html Україна - четверта у світі. Експерти склали рейтинг найвигідніших країн для майнінгу

З огляду на різницю в ціні на електроенергію, собівартість майнінгу, тобто видобутку біткоїнів у різних країнах світу коливається від декількох сотень до десятків тисяч доларів.
Для розрахунку американське видання https://nv.ua/ukr/biz/finance/ibtimes.com International Business Times проаналізувало дані зі 115 країн світу.
Найвигіднішою для майнінгу країною стала Венесуела, де видобуток одного біткоїну обходиться у $531. І цей результат виявився у два рази нижче другого рядка рейтингу - Тринідаду і Тобаго, де майнінг коштує $1190. Третьою країною став Узбекистан. Там видобуток обходиться у $1788.
Україна розташувалася на четвертому місці. У нашій країні майнінг одного біткоїну коштує $1852.
05.05.2020 23:55 Відповісти
в Украину дорого завозить оборудование,- НДС 20% + Пошлина.
06.05.2020 13:31 Відповісти
Це якщо майнери згодяться відключати свої ферми в години пік. А так без толку.
06.05.2020 04:31 Відповісти
Всі залежить від ціни на електрику. Є старі майнінгові сервери які вже нерентабельні при високих цінах на електрику і тому вони нічого не коштують! А у випадку низької ціни електрики ці сервери можуть приносити прибутки, тому частина майнінгових дата-центрів може складатись зі старих майнінгових серверів, які будуть підключатись тільки вночі поки немає навантаження на енергомережу і будуть утилізовувати електрику по пільговим цінам.
06.05.2020 08:44 Відповісти
Ты идиот? Если баран в теме то и не лезь! Сравни мощности АЭС и сраный майнинг.. Один блок способен запитать всех майнеров мира... еще и останется.. А кто вложит миллионы и миллионы баксов в умирающий майнинг? Есть дураки? 5 лет назад майнинг имел какой-то смысл, но не теперь.
05.05.2020 20:26 Відповісти
Майнінг по світу споживає більше 7ГВт електрики, тому не бачу проблем перенести потужності майнінгу в Україну! До того ж крім майнінгу ще є купа інших споживачів дешевої електрики - дата-центри Фейсбук, Гугль, Амазон, Єпл, Майкрософт які споживають сотні терават електроенергії! В 2016 році в дата-центрах по всьому світі споживали 416 терават електрики і кожен рік ця цифра зростає на 30-40%!
05.05.2020 21:11 Відповісти
Ты вообще понимаешь что говоришь? Есть почти дармовая электроэнергия, так вот своему населению хер, а отдадим кому угодно... А может нахер майнинг и населению сделать 1 квт - 1 коп?
05.05.2020 21:16 Відповісти
АЕС продає електроенергію на Енергоринок по ціні 0,57грн за 1кВтг, далі додаються витрати на утримання всіх електромереж і трансформаторних підстанцій і дешевою електрика не буде все одно! Це по-перше! По-друге виробництво електроенергії в Україні зменшилось в рази з 1991 року, тобто в нас є вільні потужності але немає куди дівати цю електрику! По-трете мафія та олігархи роблять все можливе щоб відключити блоки АЕС і задіяти власну сонячну, вітрову та вугільну генерацію! Майнінгові та звичайні дата-центри біля АЕС та ТЕС дозволять комплексно вирішити всі ці питання! Головне що олігархи перестануть будувати сонячні та вітрові електростанції а почнуть вкладати гроші в дата-центри які є більш прибутковими!
05.05.2020 21:34 Відповісти
опять как попугай про свой майнинг. Ты идиот или проплаченый зелебот? Ты хоть один сатоши за свою сраную никчемную жизнь намайнил или просто где-то что-то такое слышал краем уха?
06.05.2020 15:09 Відповісти
проблема АЕС в тому, що вона не може змінювати свою потужність за короткий час. Фактично АЕС працюють на рівні 70-80% від мінімуму по країні. Щоб електроенергія була дешевша, треба якимось чином вирівнювати різницю між піками, т.е. загружати чимось АЕС в періоди мінімумів. Але Ігорьоня в це не врубається.
В радянські часи експерементували з ГАЕС, але зараз все це заглохло.
06.05.2020 04:51 Відповісти
Ось так буває, кілька років намагаєшся людям щось пояснити, а потім вони видають твої пропозиції за свої ідеї!
06.05.2020 08:45 Відповісти
Це які твої пропозиції?
Проблему АЕС знають ще з 60х, навіть у фільмі "Чорнобиль" про неї говорили усю останню серію.
Ідея з ГАЕС була ще тоді, коли ти під стіл на карачках заповзав.
Ідея с майнінговими фабриками дурня і навряд чи на неї, крім тебе ще хтось претендує. Краще вже розробити виробництво титану чи алюмінія з короткими циклами, якщо таке можливо.
06.05.2020 11:43 Відповісти
Ты рупор зебилов?
05.05.2020 22:59 Відповісти
Простите, но такое могут предлогать полные профаны совершенно не понимающие мощности атомных электростанций. А криптовалюты, на практике, вообще никому не нужны. Это все лишь еще один иструмент для спекуляции.
06.05.2020 01:52 Відповісти
кріптавалюти потрібні контрабандистам, кілерам, різним диктаторським режимам для фінансування своїх забаганок. Уявіть собі як сприйматиметься світом країна яка під ці цілі хоче виділити реактор на АЕС?
Це все ланцюжки в справі мордовії по маргіналізації нашої країни.
06.05.2020 09:10 Відповісти
Большинство существующих криптовалют вообще не жизнеспособны и создавались без расчета на использование в расчетах, а лишь для спекуляций.
Взять тот же биткоин - поддерживать расчеты выпущеным биткоином должен майнер, но делать он это должен бесплатно А если биткоином активно пользоваться, то в скором времени прийдется передавать довольно нехилые объемы информации.
Ну а тупость чиновников воспринимается не столь нетерпимо как вы думаете. Во всем мире чиновники не такие умные люди как вы думаете
07.05.2020 02:00 Відповісти
ну-да, тебе наличие солнечных батарей жить мешает, истукан? Раньше майнингом нельзя было заняться или это слово только сейчас в твоей голове родилось? Нужно было предвидеть желания людей - по дальше от жадного государства уйти и оно нашло возможности, вам же, разумникам дешевым, хочется жить по прежнему, в шоколаде, и желательно по коммуняцки, за счет людей.
06.05.2020 09:55 Відповісти
мне мешает. Цена зеленого киловатта - 4,6 гривны за кило, а атомного - 0,57 копеек за кило.
Да, разница почти в ДЕВЯТЬ РАЗ мне мешает.
06.05.2020 12:22 Відповісти
ну чому ти такий дурний, йолопе, ну ти хоч трішки розумієш, що ти пишеш? ти уявляєш собі потужність, навіть надлишкову одного енергоблока, і розміри і вартість майнингової ферми, що могла б це пеперобити. Зірку смерті бачив, в кіно, ну от приблизно така, і скільки вона коштує.
06.05.2020 14:30 Відповісти
"майнингови дата-центри" для начала нужно создать, зелебобик. Понимаешь, для того, чтобы продать что-то ненужное, сначала нужно купить что-то ненужное.

Блин, откуда вы все лезете такие вумные? Такие гигантские масштабные советы раздаешь, как будто имеешь опыт сходного масштаба.
06.05.2020 15:07 Відповісти
Энергоатом способен сегодня закрыть от 70 до 90% потребностей в электроэнергии по стране по стоимости 50 копеек киловатт. ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК за 1 киловатт!!! Да по такой цене отопление стоило бы максимум 1 тыс грн в месяц на квартиру!
и как реагирует власть? - а вот как - останавливает атомные реакторы, чтобы дать возможность работать шахтам и ТЭЦ Ахметова.
Супер.
06.05.2020 12:20 Відповісти
я помню пару лет назад в Германии из-за перепроизводства стоимость эдектроэнергии была отрицательной
показати весь коментар
Чушь, как говорят в Германии, "хундячья"...
05.05.2020 19:24 Відповісти
это правда что в Германии накрыли ветряки, которые были подключены к сетям и превращали дешёвую электроэнергию в зелёную при этом являлись по большому счёту муляжами?)))
05.05.2020 19:34 Відповісти
это неправда.
06.05.2020 12:22 Відповісти
прежде чем писать "чушь" изучите вопрос, чтоб не позорится
https://habr.com/ru/post/409387/
08.05.2020 19:38 Відповісти
05.05.2020 17:13 Відповісти
Тогда Ахметов себе новый замок во Франции за 200 млн. евро не купит))) а он как мы видим своих везде во власть впихнул, а значит Зебле толстую котлету занес, чтоб его схемы не трогали...
05.05.2020 17:48 Відповісти
По всей видимости так это работает. Этой стране нужен Сталин. Иначе никак.
05.05.2020 18:04 Відповісти
Ні. так це не працює - ця вистава немає до економіки справжнього відношення. Цій (нашій Україні) не потрібен сралін ("соха - бомба"), бо на шляху до цього було винищено та переселено багато українців - характер землеобробки та володіння нею був змінений), а всі намагання зберегти державність жорстоко і криваво придушено. Окремо йде злочин сраліна з українського Голодомору та кривавої м'ясорубки часів 2-ї Св.В. (можна сказати і ВОВ). На мій погляд влада абсолютного царя, як це було на московії - для нас неприйнятна - багато розумних, волелюбних, творчих людей. Задіяти ******* псевдодемократичну систему стримування влади президента, гетьмана, царька ще не вдалося. Потрібне громадянське суспільство. Боротьба- триває.

І ще - бомби - немає. Отже за такі мегасмерті - не потрібен взагалі нікому.
05.05.2020 19:38 Відповісти
ты *******. Не благодаря сралину, а вопреки сралину мы все выжили. А "майно", которое настоили при сралине, уже почти незаметно на фоне того, что настроили после него, и даже после совка, если посмотреть хотя бы на то, что произвели за последние двадцать лет независимости. Но чтобы это увидеть, нужно разуть глаза, а не тупо хавать то, шо по телеку в твой мозг срут
06.05.2020 15:17 Відповісти
Ахметов купит еще один замок не переживайте за него, ведь майнером как раз Ахметов и будет, Вас к сетям подключать будут долго и нудно, а его на раз-два, как это с СЕС происходит.
05.05.2020 18:06 Відповісти
Вибачте віддати безкоштовно - так це не працює! Тоді - це буде не в межах економіки (генерація, розповсюдження, ослуговування). Енергетичної стратегії (наприкладі залучення ВДЕ чи АЕС) немає. Енергоринку - також. Доля вугільної галузі не визначена суспільством, державою і опікується бенефіціарими- олігархами.
05.05.2020 19:17 Відповісти
это не капут. Это продолжение издевательства евреев над украинцами, которое еще в семнадцатом году началось и не закончилось.
06.05.2020 09:56 Відповісти
Дорогая электроэнергия пойдет на пользу экономике Украины? Хотят добить страну дорвавшиеся к власти политические мошенники...
05.05.2020 17:36 Відповісти
Ага-это мы уже слышали из уст Юлии Владимировны во времена славной "померанчевой контрреволюции",когда подписанный 10 летний контракт поставки газа по 50 $ ,был оплеван и заменен на контракт по 450$, Все это объяснялось заменой "затратных энергоемких производств "эффективными частными собственниками"-на энергосберегающие. И этот дебилизм прокатил,как ни странно,открыв путь небывалого обогащения прохвостов по разным лохо- "реверсным схемам". Все ранее работающие на дешевом газе производства химической и металлургической промышленности Украины доведены до банкротства,накрылись медным тазом,сужена бюджетная база поступлений от этой экономической диверсии,кадры рванули за кордон-приносить "прибавочную стоимость" другим экономикам. Подобное происходит и сейчас-когда фундамент экономики-энергетика,курица-несущая золотые яйца в любой стране,целенаправленно доводится до разорения и банкротства с 2018года-принятием дебильных "рознично-рыночных законов",насильном внедрении в отлично функционирующую отрасль орды паразитирующих негодяев-АО,ООО и пр "Рогов с копытами",которые запутав учет и сделав невозможным любой контроль за их диверсионной деятельностью-добивают палками по голове энергетику,организуя "разруху" отрасли.При этом "зелено-альтернативные" наперсточники жируют на шее атомщиков и нас,потребителей,получая 30 млрдные "дотации".украденные у тех же АЭС,ГЭС и ТЭЦ, и прикрытые бандитствующими рещениями НКРЭКУ повышают цену своей вонючей и нахрен никому не нужной спиз@женой энергии в 3 раза.Где Конституционный суд? Ведь вся эта возня с 2018г вступает в прямое противоречие ст13 Конституции и здравому смыслу. Ведь миллиарды долларов со свистом пролетают мимо бюджета и наш вечный "кормилец" МВФ вынужден "грести по сусекам" отдавая последние крохи нашим вечно клянчащих подачки чиновникам-сидящих на мешках с золотом? Отделите "мух от котлет"- пусть министр энергетики занимается энергетикой,а министр экологии - остатками экологии. Как можно отдавать иностранным прохиндеям газовые месторождения за копейки на 50 лет,убивая вдрызг экологию и превращая эти прекрасные земли в "зоны экологического бедствия"? Получается что министр энергетики одной рукой подписывает контракт,а другой (экологической) бьет себя палкой по голове за явное и неприкрытое вредительство? Дас. Картина маслом.
05.05.2020 18:55 Відповісти
Дешева рибка - погана юшка. Вы же е можете оценить стоимость политической составляющей цены газа А договариваться с путлером нужно было каждый год, поэтому про замечательные контракты не нужно. Это можно втирать альцгеймерам, которые не помнят как Украине перекрывали газ. Про "дешевый газ" для субсидирования нашей хим промышленности вообще читать смешно Так путлер сидит и думает - "надо поддержать украинскую промышленность дешевым газом", а украинские политики - "не надо нам вашего дешевого газа". Смешно читать
06.05.2020 02:02 Відповісти
что мешало с плешивым договариваться каждый год, по вашим словам? отсутствие командировочных денег, личные амбиции? Украине перекрывали газ именно потому, что вели переговоры, сами с собой не договорившись. Забыли как Дрющ с Тимошкой на весь мир лаялись? То, что путин - гнида. рассказывать не надо, даже у ваты на него глаза открылись, на удивление)) Но это не снимает ответственности с тех, провались они пропадом, кто отвечает за судьбы людей)) Смешно читать? Ржите.
06.05.2020 10:03 Відповісти
скажи мне, как ты относишься к Ющу, и я скажу, кто ты.
Так вот, рыгоанал. Ты идешь в спам.
06.05.2020 15:21 Відповісти
У каждого договора по низкой цене есть политические условия, которые обходятся куда дороже чем рыночная цена газа. Более того, лучше высокая прогнозируемая рыночная цена, чем постоянный шантаж.
Чет никто сейчас не вспоминает, что в 90-х цена на бензин для Украины за сутки выросла в 10к раз. И ниче. Экономика функционирует, никто бензином Украину не шантажирует и не ноет о том, что надо было каждый год договариваться....
07.05.2020 01:54 Відповісти
Могу объяснить проще. Представьте в Германии цена газа 500 баксов, у вас в стране медвечуки рассказывают, что газ будет дорогим потому, что ты сволочь и просто не хочешь из-за своих амбиций договориться с братьсями навек, которые просыпаются утром и думают что они еще могут хорошего сделать для Украины. В этих условиях ты должен ехать на ковер к северному царьку и что-то ему предложить, чтобы он тебе дал газ подешевле. А весь бизнесс в стране живет в неопределенности - сколько будет стоить газ или его отключат...
То что сделала Тимошенко было единственно правильным решением и реализовала она его столь правильно, что Украина смогда отстоять свое в международных судах, когда на это появилась политическая воля.
07.05.2020 02:12 Відповісти
Это абзац , не ну если всех все устраивает 47% в ах.....е отЗеленского , ну тогда , все нормально , Украина развивается , что может быть лучше , дайте зеленым дебилам порадоваться
05.05.2020 17:48 Відповісти
ДЕБИЛЫ, майнинговые фермы забебаются подключаться к електросетям - им как выкатят прайс - построить пол атомного реактора,
и если даже майнеры согласятся, то потом распределители електроенергии согласовывать это будут 3 года (ониж не бандиты как Ахметов перед которым все бегают на цыпочках и принимают СЕС в первых рядах, майнеров все захотят подоить), за этот период или манинг умрет или атомную станцию разворуют.
Яркий пример,что за год уже нового рынка електроенергии, расперделительные сети 90% паспортов существующих точек подключения не зделали, т.к. согласования из старого договора их неустраивают, они посылают заново все давно согласованное пересогласовывать.
Хотя посмотрев все расклады, понятно для кого это озвучивается и кто будет основным майнером-правильно это Ахметов.

Ждем закона, и быстрого принятия его ВР, по снятию пошлин с майнингового оборудования, как это было зделано для СЕС для Ахметова.
05.05.2020 18:04 Відповісти
ну так їм мабуть Квартал 95 обладнання подарує на усю потужність наших АЕС?
Правда його вартість, може переплюнути вартість усієї АЕС, але то фігня...
05.05.2020 18:16 Відповісти
уринороса вдруг пропала как ахметов поменял даму для танцев?
05.05.2020 19:50 Відповісти
Усе, пізд.ц, зелені і до АЕС добрались...
Пропал дом (с)
05.05.2020 18:04 Відповісти
Пипец. Как это выглядит для не специалиста:
1. Останавливаем энергоблоки АЭС
2. Лишнюю электроэнергию используем для майнинга криптовалют.
3. Поднимаем стоимость электроэнергии для населения. Т.е.население будет оплачивать этот самый майнинг...для кого? Биткоины раздадут 73%?

Зато лук подешевел...да?
05.05.2020 19:16 Відповісти
Мало того, пошла команда на сокращение закупок ядерного топлива!
05.05.2020 19:33 Відповісти
тримаю парі, що зменшення буде не з мордовської частки
06.05.2020 09:04 Відповісти
российские таблетки дешевле американских. Но вряд ли США допустит, чтобы сокращали за их счет.
06.05.2020 12:24 Відповісти
кто ж майнит на неворованной электроэнергии???, господин Лерус Гео!)))
05.05.2020 19:32 Відповісти
Вот он, выход из украинского тупика!
16 Атомных блоков пяти АЭС круглосуточно херачат криптовалюту.
Во зажывём!
05.05.2020 20:01 Відповісти
Даже если случится чудо, вдруг понастроят майнинговых ферм и найдется мудак, который вбухает туда миллионы и миллионы баксов, то боюсь, что при таком руководстве скоро появится объявление типа ... в результате скачка напряжения сгорели все 100 тыс видеокарт...
05.05.2020 20:32 Відповісти
Коронавірус навертає людство до реальних цінностей-здорова їжа та природня енергетика і довговічні якісні ремонтопридатні товари.майнінг криптовалюти є ммм-пірамідою яка рухне.це тимчасово-умовна цінність.
06.05.2020 01:11 Відповісти
Это ******. На АЭС заниматься майнингом. Девочка,Вы перепутали место. Это не креативный тренинг,это СТРАТЕГИЧЕСКАЯ отрасль и весьма опасная. Вам надо думать как снизить издержки и ПРОДАВАТЬ энергию,предлагать программы интересные для потребителя что бы больше продавать продукта электроэнергии. А Вы майнинг,******! И эти люди управляют экономикой,******.
06.05.2020 06:55 Відповісти
это кто то решил набрать сыкушат и сыкух, чтобы были послушными, а для европы - фактом омоложения политики забитой Украины))
крендец))
06.05.2020 10:05 Відповісти
это не ее инициатива. Это Бубочкина команда старается.
06.05.2020 12:24 Відповісти
да тут всё понятно - это тупо шоу для быдла. Пипл схавает. Более того, еще подумают - ай зекоманда, знать она умна, раз такими баззвордами сыпет.
06.05.2020 15:28 Відповісти
кріптавалюти потрібні контрабандистам, кілерам, різним диктаторським режимам для фінансування своїх забаганок. Уявіть собі як сприйматиметься світом країна яка під ці цілі хоче виділити реактор на АЕС?
Це все ланцюжки в справі мордовії по маргіналізації нашої країни.
06.05.2020 09:10 Відповісти
Краще б ці подонкі автобани міжобласні освітлювали вночі
06.05.2020 09:12 Відповісти
РАПТОМ - прогресивне бачення у виконанні керівниці міненерго. Під це діло можна й застаріле комп'ютерне залізо поміняти. Якщо не підведе виконання, то це чи не вперше буде якась реально корисна дія від зеленої влади...
06.05.2020 09:17 Відповісти
чета кажется, что скоро желтые жилеты хранцузов, будут сильно удивляться. глядя на рост нашего самосознания
06.05.2020 10:07 Відповісти
А почему не поручить заняться продажей электроэнергии для майнинга олигархам, которые монополизировали "зеленый тариф попросту обворовывают народ и бюджет,неподпуская мелких и средних производителей э/э в результате цена на рынке, куда не допускают народ обмениваться услугами получая блага, увеличивая ВВП страны и платя налоги могла упасть под воздействием увеличения предложения в два раза и остановиться в конкурентной среде на уровне цены спроса и предложения, которая может платить страна , тем самым не банкротить производство и отмывать бюджет продавая э/э в не конкурса по завышеным ценам, не что иное как воровство и коррупция не назовешь,мало того они коррупционными, лобисткими законами убирают с рынка энергоатом -народное предприятие, которое продает э/э чуть ли не 10 раз дороже, где же логика банкротить страну, это могут делать только вредители, а значит враги.
Так еще эту схему для своих, как с будущим рынком Земли в одни руки по 10 тыс.га коррумпированные политики возвели в ранг закона,еще Янукович и Клюев, против которых народ востал, а Майданная, а майданная власть говорит, что отменить воровство не могут, оно узаконенное, так если не можете зачем обещали публично на выборах, подписывая усто с изберателем договор.
Это чистое мошенничество , точно как влать Большевиков в 1917 г., которая наобещала народу справедливость , а сами захватив власть грабили и внедряли геноцид.
06.05.2020 13:05 Відповісти
Боюсь что уже очень скоро этих "слуг" будут вылавливать на улицах как крыс и вешать на деревьях.
06.05.2020 15:03 Відповісти
Простая "гениальность" замыслов зеленой команды не перестает поражать...
06.05.2020 15:48 Відповісти

