Глава Минэнерго поручила "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют, – нардеп
Министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины поручило НАЭК "Энергоатом" актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанция (АЭС).
Как передает БизнесЦензор, текст поручения обнародовал народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook.
Согласно документу, НАЭК также поручено отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной электроэнергии.
В министерстве отметили, что решение этих задач позволит обеспечить надежность и эффективность работы блоков АЭС Украины в связи с профицитом на рынке базовой генерации.
Как сообщалось, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено.
Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.
Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.
Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.
чтоб майнить ето надо еще деньги вложить причем немаленькие
У Вас есть дом. Этот дом отапливается газом и электричеством.
Только газ и только электричество не могут поддерживать тепло, когда холодно.
Но когда весна и уже не так холодно, то Вы должны отключить, чтото одно, газ или электричество.
Газ раза в три дешевле, чем электричество...
А теперь вопрос...
Что Вы отключите?
Я уверен, что 99.9% отключат электричество и продолжать отапливать газом...
Это нормальные действия нормальных людей...
Но найдется ктото, кто отключит более дешевый газ и продолжит топить в три раза дорогим электричеством...
В таком случае нормальные члены семьи вызывают психиатра...
Речь здесь идет об как минимум двух источниках энергии, более дешевой АЭС и более дорогой угольной...
Энергопотребление уменьшилось...
И необходимо приостановить работу...
Вы у себя дома остановите более дешевую и более дорогую?
( Если Это Ваш дом... Вполне возмозно, что Вы просто управляющий в этом доме и работаете на интересы, кто Вам заплатит... И если Вам заплатит менеджер более дорогой, то понятно Вы остановите более дешевую... Ведь платить Вы будете из кармана хазяина... )
На державному рівні ви пропонуєте фікцію - ми маємо використати валюту для закупівлі досить спеціфічного обладнання - процесорів ( порівняйте його споживання - уявіть ферму - та співставте з потужуністю АЕС).
В енергетиці - ніколи і нічого не виникає миттєво! Для переключень, оптимізації, залучення джерел - потрібен час. Ваше уявлення митєєвих процесів - хибне! За цим лежить наполеглива робота операторів - дуже нервова, погано оплачувана, ніким не зрозуміла...
Ринок кріптовалют і досі є спекулятивним (отже нестабільним - охочі можуть подивитися статистику котировок Bitcoin т.т.і.). На рівні між державами - регулювання і досі немає. Більше того головні гравці - банки створюють свої валюти - з повним контролем над їх розповсюдженням та транзакціями. В більшості випадків - економіка не грає - лише для лиходіїв, що використовують суспільний ресурс для власних цілей.
Немає. Ніякої. Мудрої думки.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/ukrajina-chetverta-u-sviti-eksperti-sklali-reyting-nayvigidnishih-krajin-dlya-mayningu-2448801.html Україна - четверта у світі. Експерти склали рейтинг найвигідніших країн для майнінгу
З огляду на різницю в ціні на електроенергію, собівартість майнінгу, тобто видобутку біткоїнів у різних країнах світу коливається від декількох сотень до десятків тисяч доларів.
Для розрахунку американське видання https://nv.ua/ukr/biz/finance/ibtimes.com International Business Times проаналізувало дані зі 115 країн світу.
Найвигіднішою для майнінгу країною стала Венесуела, де видобуток одного біткоїну обходиться у $531. І цей результат виявився у два рази нижче другого рядка рейтингу - Тринідаду і Тобаго, де майнінг коштує $1190. Третьою країною став Узбекистан. Там видобуток обходиться у $1788.
Україна розташувалася на четвертому місці. У нашій країні майнінг одного біткоїну коштує $1852.
В радянські часи експерементували з ГАЕС, але зараз все це заглохло.
Проблему АЕС знають ще з 60х, навіть у фільмі "Чорнобиль" про неї говорили усю останню серію.
Ідея з ГАЕС була ще тоді, коли ти під стіл на карачках заповзав.
Ідея с майнінговими фабриками дурня і навряд чи на неї, крім тебе ще хтось претендує. Краще вже розробити виробництво титану чи алюмінія з короткими циклами, якщо таке можливо.
Це все ланцюжки в справі мордовії по маргіналізації нашої країни.
Взять тот же биткоин - поддерживать расчеты выпущеным биткоином должен майнер, но делать он это должен бесплатно А если биткоином активно пользоваться, то в скором времени прийдется передавать довольно нехилые объемы информации.
Ну а тупость чиновников воспринимается не столь нетерпимо как вы думаете. Во всем мире чиновники не такие умные люди как вы думаете
Да, разница почти в ДЕВЯТЬ РАЗ мне мешает.
Блин, откуда вы все лезете такие вумные? Такие гигантские масштабные советы раздаешь, как будто имеешь опыт сходного масштаба.
и как реагирует власть? - а вот как - останавливает атомные реакторы, чтобы дать возможность работать шахтам и ТЭЦ Ахметова.
Супер.
https://habr.com/ru/post/409387/
І ще - бомби - немає. Отже за такі мегасмерті - не потрібен взагалі нікому.
Так вот, рыгоанал. Ты идешь в спам.
Чет никто сейчас не вспоминает, что в 90-х цена на бензин для Украины за сутки выросла в 10к раз. И ниче. Экономика функционирует, никто бензином Украину не шантажирует и не ноет о том, что надо было каждый год договариваться....
То что сделала Тимошенко было единственно правильным решением и реализовала она его столь правильно, что Украина смогда отстоять свое в международных судах, когда на это появилась политическая воля.
и если даже майнеры согласятся, то потом распределители електроенергии согласовывать это будут 3 года (ониж не бандиты как Ахметов перед которым все бегают на цыпочках и принимают СЕС в первых рядах, майнеров все захотят подоить), за этот период или манинг умрет или атомную станцию разворуют.
Яркий пример,что за год уже нового рынка електроенергии, расперделительные сети 90% паспортов существующих точек подключения не зделали, т.к. согласования из старого договора их неустраивают, они посылают заново все давно согласованное пересогласовывать.
Хотя посмотрев все расклады, понятно для кого это озвучивается и кто будет основным майнером-правильно это Ахметов.
Ждем закона, и быстрого принятия его ВР, по снятию пошлин с майнингового оборудования, как это было зделано для СЕС для Ахметова.
Правда його вартість, може переплюнути вартість усієї АЕС, але то фігня...
Пропал дом (с)
1. Останавливаем энергоблоки АЭС
2. Лишнюю электроэнергию используем для майнинга криптовалют.
3. Поднимаем стоимость электроэнергии для населения. Т.е.население будет оплачивать этот самый майнинг...для кого? Биткоины раздадут 73%?
Зато лук подешевел...да?
16 Атомных блоков пяти АЭС круглосуточно херачат криптовалюту.
Во зажывём!
крендец))
Це все ланцюжки в справі мордовії по маргіналізації нашої країни.
Так еще эту схему для своих, как с будущим рынком Земли в одни руки по 10 тыс.га коррумпированные политики возвели в ранг закона,еще Янукович и Клюев, против которых народ востал, а Майданная, а майданная власть говорит, что отменить воровство не могут, оно узаконенное, так если не можете зачем обещали публично на выборах, подписывая усто с изберателем договор.
Это чистое мошенничество , точно как влать Большевиков в 1917 г., которая наобещала народу справедливость , а сами захватив власть грабили и внедряли геноцид.