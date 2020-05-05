БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минфин разместил краткосрочные облигации на 10 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 5 мая, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 10,02 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, вся сумма была привлечена благодаря размещению трехмесячных облигаций под 11,24% годовых.

Как сообщалось, после нескольких недель перерыва Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований, разместив трехмесячные гривневые ОВГЗ на 5,38 млрд грн под 11,24%, а также долларовые облигации сроком обращения 6 месяцев на $53,3 млн под 3,29%, сроком обращения 9 месяцев – на $111,1 млн под 3,5%.

Перед этим последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных – 24 марта. На них средневзвешена ставка размещения 6-мес. гривневых бумаг составила 9,9%, ставка отсечения – 10% годовых, трехмесячных долларовых – 3% годовых.

Кроме этого, Нацбанк на минувшей неделе понизил учетную ставку с 10% до 8% годовых и объявил о проведении с мая тендеров по предоставлению долгосрочного рефинансирования без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ.

Конвертационный центр в масштабах страны - облигации под свой рефинанс.
05.05.2020 17:29 Відповісти
я один вижу тупую, примитивную СХЕМУ ВОРОВСТВА??? Олигарх берет на свой банк рефинанс у НБУ под 8% годовых, покупает на полученные деньги ОВГЗ с гарантированным возвратом под 11,24%, через 6 месяцев чистый профит 11,24 %-8%=3,24%. Мало? А НБУ выдал 6 млрд гривен рефинанса уже...тогда 6000000000*3,24%*/12 мес * 6 мес= 97 млн грн. На ровном месте за счет государства.
05.05.2020 21:31 Відповісти
Эта пирамида ОВГЗ дуется пузырем с конца лета и рано или поздно как "е@@@ет" с фейерверком, что мало не покажется.
06.05.2020 00:11 Відповісти
И за это заплатят бараны свиньям корыта. Скотный двор Оурела.
06.05.2020 09:42 Відповісти

