Минфин обновил перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам
В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 42 финучреждения, тогда как в начале марта в него входили 43 банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
В частности, из списка уполномоченных банков исключен "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк").
Таким образом, в перечень по состоянию на 5 мая входят:
- АО "Ощадбанк"
- АО КБ "Приватбанк"
- АО АБ "Укргазбанк"
- АО "Укрэксимбанк"
- АО "Агропросперис Банк"
- АО "КБ "Акордбанк"
- АО "Акцент-Банк"
- АО "Альфа-Банк"
- АО "Банк Альянс"
- АО "Банк Восток"
- АО КБ "Глобус Банк"
- АО "Восточно-украинский банк "Грант".
- АО "Идея Банк"
- АО АКБ "Индустриалбанк"
- АО "Банк "Клиринговый дом"
- АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
- АО "Банк Кредит Днепр"
- АО "Креди Агриколь Банк"
- АО "Кредобанк"
- АО "Кристалбанк"
- АО АКБ "Львов"
- АО "Мегабанк"
- АО "Метабанк"
- АО "Международный инвестиционный банк"
- АО "Мотор-Банк"
- АО "МТБ Банк"
- АО "ОТП Банк"
- АО АБ "Пивденный"
- АО "Пиреус Банк МКБ"
- АО "Поликомбанк"
- АО "Полтава-банк"
- АО "Правэкс Банк"
- АО "Первый украинский международный банк"
- АО "АКБ "Радабанк"
- АО "Райффайзен Банк Аваль"
- АО "Банк Сич"
- АО "ТАСкомбанк"
- АО "Укрстройинвестбанк"
- АО "УкрСиббанк"
- АО "Универсал Банк"
- АО "Банк Форвард"
- АО "Юнекс Банк"
Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабмин отменил конкурс среди банков и предоставил право выплачивать пенсии, пособие и зарплату бюджетникам на основании только информации НБУ, что к банку в течение последних 6 месяцев не применялись ограничения, приостановление или прекращение осуществления отдельных видов операций, а также не применялись санкции стран Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС.
До этого в перечне уполномоченных на выплаты бюджетникам было 38 банков.
