БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
723 1

Минфин обновил перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

Минфин обновил перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 42 финучреждения, тогда как в начале марта в него входили 43 банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, из списка уполномоченных банков исключен "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк").

Таким образом, в перечень по состоянию на 5 мая входят:

  • АО "Ощадбанк"
  • АО КБ "Приватбанк"
  • АО АБ "Укргазбанк"
  • АО "Укрэксимбанк"
  • АО "Агропросперис Банк"
  • АО "КБ "Акордбанк"
  • АО "Акцент-Банк"
  • АО "Альфа-Банк"
  • АО "Банк Альянс"
  • АО "Банк Восток"
  • АО КБ "Глобус Банк"
  • АО "Восточно-украинский банк "Грант".
  • АО "Идея Банк"
  • АО АКБ "Индустриалбанк"
  • АО "Банк "Клиринговый дом"
  • АО "Коммерческий Индустриальный Банк"
  • АО "Банк Кредит Днепр"
  • АО "Креди Агриколь Банк"
  • АО "Кредобанк"
  • АО "Кристалбанк"
  • АО АКБ "Львов"
  • АО "Мегабанк"
  • АО "Метабанк"
  • АО "Международный инвестиционный банк"
  • АО "Мотор-Банк"
  • АО "МТБ Банк"
  • АО "ОТП Банк"
  • АО АБ "Пивденный"
  • АО "Пиреус Банк МКБ"
  • АО "Поликомбанк"
  • АО "Полтава-банк"
  • АО "Правэкс Банк"
  • АО "Первый украинский международный банк"
  • АО "АКБ "Радабанк"
  • АО "Райффайзен Банк Аваль"
  • АО "Банк Сич"
  • АО "ТАСкомбанк"
  • АО "Укрстройинвестбанк"
  • АО "УкрСиббанк"
  • АО "Универсал Банк"
  • АО "Банк Форвард"
  • АО "Юнекс Банк"

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабмин отменил конкурс среди банков и предоставил право выплачивать пенсии, пособие и зарплату бюджетникам на основании только информации НБУ, что к банку в течение последних 6 месяцев не применялись ограничения, приостановление или прекращение осуществления отдельных видов операций, а также не применялись санкции стран Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС.

До этого в перечне уполномоченных на выплаты бюджетникам было 38 банков.

Автор: 

банки (7127) Мінфін (2994) пенсія (714) зарплата (1181)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот и думайте, куда вкладывать!
показати весь коментар
05.05.2020 19:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 