Минфин обновил перечень банков для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

В обновленный список банков, через которые может осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений, вошли 42 финучреждения, тогда как в начале марта в него входили 43 банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, из списка уполномоченных банков исключен "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк").

Таким образом, в перечень по состоянию на 5 мая входят:

АО "Ощадбанк"

АО КБ "Приватбанк"

АО АБ "Укргазбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АО "Агропросперис Банк"

АО "КБ "Акордбанк"

АО "Акцент-Банк"

АО "Альфа-Банк"

АО "Банк Альянс"

АО "Банк Восток"

АО КБ "Глобус Банк"

АО "Восточно-украинский банк "Грант".

АО "Идея Банк"

АО АКБ "Индустриалбанк"

АО "Банк "Клиринговый дом"

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

АО "Банк Кредит Днепр"

АО "Креди Агриколь Банк"

АО "Кредобанк"

АО "Кристалбанк"

АО АКБ "Львов"

АО "Мегабанк"

АО "Метабанк"

АО "Международный инвестиционный банк"

АО "Мотор-Банк"

АО "МТБ Банк"

АО "ОТП Банк"

АО АБ "Пивденный"

АО "Пиреус Банк МКБ"

АО "Поликомбанк"

АО "Полтава-банк"

АО "Правэкс Банк"

АО "Первый украинский международный банк"

АО "АКБ "Радабанк"

АО "Райффайзен Банк Аваль"

АО "Банк Сич"

АО "ТАСкомбанк"

АО "Укрстройинвестбанк"

АО "УкрСиббанк"

АО "Универсал Банк"

АО "Банк Форвард"

АО "Юнекс Банк"

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабмин отменил конкурс среди банков и предоставил право выплачивать пенсии, пособие и зарплату бюджетникам на основании только информации НБУ, что к банку в течение последних 6 месяцев не применялись ограничения, приостановление или прекращение осуществления отдельных видов операций, а также не применялись санкции стран Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС.

До этого в перечне уполномоченных на выплаты бюджетникам было 38 банков.