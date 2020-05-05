Российская "Татнефть" начала поставки дизтоплива в Украину

Российская компания "Татнефть" в конце апреля начала отгрузки дизельного топлива в Украину.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95".

Импортером топливо выступала сеть АЗС Marshal (85 станций). За неделю, с 27 апреля по 3 мая, компания оформила импорт 2,1 тыс. тонн дизтоплива производства "Татнефти".

Таким образом, количество российских производителей, осуществляющих поставки дизтоплива в Украину, увеличился до шести компаний.

Кроме традиционных основных поставщиков – "Роснефти" и "Лукойла" – в начале мая поставки осуществляли компании "Орскнефтеоргсинтез" (Орский НПЗ), "Газпром нефтехим Салават" и "Газпром нефть".

В первом квартале 2020 года из России было импортировано 569 тыс. тонн дизельного топлива, что составило 41% баланса украинского рынка.

В 2019 году российский импорт составил 2,49 млн тонн (35,7% рынка). Свыше 95% всего объема было поставлено компаниями "Роснефть" и "Лукойл".

Напомним, "Татнефть" является одной из крупнейших российских нефтяных компаний с годовой добычей 29,8 млн тонн. Компания владеет НПЗ "Танеко" (г. Нижнекамск), перерабатывающим около 9,5 млн тонн нефти в год.

Розничная сеть компании состоит из 728 АЗС, из которых 91 – в Украине под брендом "Татнефть-АЗС-Украина". В 2019 году "Татнефть" произвела 3,65 млн тонн дизтоплива.