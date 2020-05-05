Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком на $150 миллионов

Во вторник, 5 мая, министр финансов Сергей Марченко подписал международное соглашение о займе Всемирного банка для дополнительного финансирования проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Как сообщает пресс-служба Минфина, церемония подписания проходила в онлайн режиме, передает БизнесЦензор.

Согласно тексту соглашения, Украина получит дополнительные $150 млн на усиление системы социальной поддержки украинцев.

Из них $50 млн будут направлены на поддержку уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса, а остальные $100 млн – на повышение уровня соцзащиты целом.

Как сообщалось, совет директоров Всемирного банка (ВБ) в ночь на 1 мая утвердил дополнительное финансирование Украине в размере $150 млн в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Целью проекта указано расширение и совершенствование социальной помощи семьям с низким уровнем дохода, потребность в которой возросла из-за пандемии COVID-19 (коронавируса).

Дополнительное финансирование будет также направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса, используя опыт известного в Украине проекта "Рука помощи".

Ранее совет директоров ВБ также утвердил дополнительное финансирование Украине в размере $135 млн для Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", из которых $35 млн направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19.