Новини
Офис Зеленского анонсировал строительство новых спортивных объектов в регионах

Офис президента инициирует новый государственный проект под названием "Украина – чемпион! по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на селекторном совещании с главами областных государственных администраций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет создан музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд", – сказал Ермак.

По словам главы ОП, этот проект необходимо реализовать в течение года.

Читайте также: Кабмин планирует расширить программу "Большое строительство" на возведение мостов

Ермак инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей по объектам, которые включат в проект, и имен спортсменов для их почитания.

В свою очередь министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт поддержал инициативу, но добавил, что сейчас большинство детско-юношеских спортивных школ нужно реконструировать.

Міністерство молоді та спорту (34) спорт (109) будівництво (2279) Єрмак Андрій (71) Офіс Президента (188)
А де у повідомленні прес-служби ОП йде мова про будівництво? Вони говорять лише про те, щоб назвати 1 об'єкт іменем спортсмена. Думаю, це будуть наявні ДЮСШ.
