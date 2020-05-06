"Нафтогаз" создал собственную буровую компанию

Входящая в группу НАК "Нафтогаз Украины" компания "Укргаздобыча" 16 апреля учредила ООО "Нафтогаз Дриллинг", основным видом деятельности которого станет бурение.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц Министерства юстиции, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Новую компанию возглавил Андрей Делитканич, работающий в департаменте бурения "Укргаздобычи".

Уставный капитал новой компании составляет 1 млн грн, единоличным владельцем компании выступает "Укргаздобыча".

"Нафтогаз Дриллинг" (НД) была создана в рамках трансформации корпоративной структуры "Нафтогаза". Компания будет специализироваться на предоставлении услуг бурения.

Напомним, по состоянию на июль 2019 года "Укргаздобыча" владела собственным флотом из 62 буровых установок. В 2019 году "Укргаздобыча" закончила бурение 74 скважин. Коммерческая скорость бурения составила 800-850 м в месяц.

В 2018 году был подписан контракт на покупку 20 новых установок, первые пять были поставлены в апреле 2019 года.

Как сообщалось, в 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд куб. м газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонннефти с газоконденсатом.

Компания владеет Шебелинским ГПЗ – одним из двух работающих в стране нефтеперерабатывающих заводов с годовым объемом переработки сырья около 500 тыс. тонн.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".