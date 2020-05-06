Нардеп от партии Тимошенко отсудил у Национального банка 100 миллионов
Печерский райсуд Киева удовлетворил иск бывших акционеров банка "Велес" (Константина Бондарева, Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы) и решил взыскать с НБУ 105 млн грн.
Соответствующее решение суд принял 16 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
Согласно материалам суда, по мнению истцов, эта сумма соответствует размеру "имущественного ущерба", который был им причинен Нацбанком в результате "невозможности свободно распоряжаться собственным имуществом (корпоративными правами, заверенными акциями) в уставном капитале ликвидированной банковского учреждения без надлежащего имущественного возмещения".
Экс-владельцы банка "Велес" отмечали, что админсуды отменили постановление НБУ о ликвидации "Велеса", а НБУ и Фонд гарантирования не совершали мероприятий по восстановлению функционирования банка и возвращение его активов.
Учитывая это, суд констатировал, что "в результате вынесения ответчиком незаконного решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Банк Велес" истцов противоправно и без надлежащей компенсации лишили частного права на корпоративные права, заверенными акциями банковского учреждения".
Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" в декабре 2015 года за осуществление рисковой деятельности и нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
В НБУ отмечали, что перед этим регулятор предотвратил попытку вывести за границу около $ 460 млн по документам с признаки фиктивности, после чего регулятор назначил инспекционную проверку банка по вопросам финансового мониторинга.
Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности. Также Нацбанк обнаружил ряд операций, которые были направлены на избежание ограничений валютного законодательства и требований финансового мониторинга.
Кроме того, по данным НБУ, 90% операция банка были связаны с выводом капиталов (в частности перевода средств за границу) в том числе с использованием поддельных документов. В 2015 году их объем превысил $100 млн.
За несколько месяцев перед решением о ликвидации банка НБУ разрешил председателю наблюдательного совета банка "Велес", народному депутату от "Батькивщины" Константину Бондареву увеличить его прямое участие в банке с 1,41% до 32,59%.
Согласно структуре акционеров банка "Велес", Бондарев опосредованно контролировал 81,44%, из которых 80,03% – как представитель акционеров по поручению.
"Велес" ранее попал в список из 48 банков с непрозрачной структурой собственности.
А "шоп небыло багатых" мы уже проходили. Накушались по самые нехочу....
Такий собі маленький брат по розуму Приватбанку
Или за ликвидацию банка без веских причин (порох+гонарева) или за слив дела в суде (кто там щас рулит в нацбанке?)
Пока решения судов сведетельствуют совсем о других процессах...
А зараз Порох з Гонтаревою не дали все вивести.
Точніше поки не розібрались що до чого гривня падала до 30 але потім як взяли ушлі банки за бейци так раптом вже гривня стала 27
Все бы главы нацбанка так "чудили " , может и деньги МВФ сейчас были не нужны .
Если решения нету, то они с точки закона обычные граждане у которых отжали собственность и любой нормальный суд это подтвердит и присудит компенсацию. В 2014-16 годах Гонтарева с шефом законностью не заморачивались, чем создали проблему. Кстати эту проблему пытаются решить тем самым банковским законом. Его суть как раз в том и состоит чтобы узаконить отжим банков
Сделали банк банкротом , держава - шоб вернуть деньги вкладчикам , выделила рефинансирование , взамен этого забрала у мошенников активы этих банков , а теперь должна отдать их назад ? Так а кто тогда вернёт нацбанку рефинанс ,, ведь это ж народные деньги .??
Получается Нацбанк в убытке , а мошенники не пострадали ?? Акуеть ,, логика .. .
и что ?
Кто тут будет виноват в сливе дела ?
..(ща стошнит))) (и Юле тоже))))))
Григорий Трипульский, управляющий партнер юридическо-консалтинговой компании "Де-юре": В принципе абсолютно нормальной практикой является использование escrow (трастовых) счетов адвокатов для получения компенсаций или закрытия каких-либо сделок. Очень похоже, что адвокатскую компанию использовали с целью сокрыть плательщика. И крайне мало реально, что кто-то без открытого судебного процесса согласился выплатить компенсацию. Скорее все напоминает способ легализации доходов.
Игорь Чудовский, партнер адвокатской компании "Чудовский и Партнеры": Схема вполне может выглядеть как отмывание незаконно полученных средств, то есть эти почти $5,5 млн уже могли быть у Юлии Владимировны, а какая-то американская юридическая фирма испугавшись возможного проигрыша дела, решила компенсировать убытки до завершения судебного процесса. И юридически эти средства были направлены Юлии Владимировне, а фактически никакие средства не направлялись, а только у Тимошенко появился документ, который помог бы ей отмыть определенную сумму незаконной прибыли.
https://www.dsnews.ua/politics/-chistye-milliony-timoshenko-chto-dumayut-yuristy-05052020220000
Ну серьезно, люди владели банком и никто не поинтересовался уплатили ли они налоги???
В них зараз жнива.
А то что якобы влило государство легло виртуальной бумажкой в уставной капитал, просто потому что регулятор НБУ прописал так правила игры, что имущество находящееся в залоге вдруг стало стоить 0 грн, а значит надо было увеличивать уставной фонд.
В какой стране мира такое возможно? Но мы же живем в лучшей стране! И другие страны нам завидуют!
"Агентство Kroll подтвердило вывод минимум $5,5 млрд из "Приватбанка" перед национализацией, - НБУ"
Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд", - говорится в сообщении НБУ во вторник."
https://censor.net.ua/news/3044637/agentstvo_kroll_podtverdilovyvod_minimum55_mlrd_iz_privatbanka_pered_natsionalizatsieyi_nbu
"Апелляционный суд Лондона ... постановил, что АО КБ "ПриватБанк" может продолжить с рассмотрением иска в Высоком суде Лондона о мошенничестве против господина Коломойского и господина Боголюбова, трех английских компаний и трех компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах.
Основная сумма иска Банка в момент инициирования составляла 1,9 млрд долл. США, в дальнейшем составляла 2,6 млрд долл. США и сейчас составляет около 3 млрд долл. США, с учетом процентов, которые продолжают начисляться в размере 500 000 долл. США ежедневно."
Источник: https://censor.net.ua/n3153907
Человек понятно объяснил что такое "докапитализация" со стороны НБУ.
Клерк в НБУ рисует на бумажке или в компе цифру 155 миллиардов. Ставит подпись. Всё - банк докапитализован на 155 млрд.
А сказки про крах банковской системы это продукт порошковой пропаганды. Сколько Вам лет, чтоб в сказки верить?
Ну хватит смешить-то
**** такая...
Цим хлопчикам і дівчаткам потрібні грощі бо їм нічого їсти і нічого пити
Да полно вам! Не смешите людей!
Так происходит когда криворукие менеджеры валят банки просто чтоб показать свою эффективность А потом оказывается, что о законе вообще никто и не вспоминал....
Теперь те кто апплодировал нарушениям закона заплатят за шабаш из своего кармана...
Банк, который существовал 20 лет вдруг бездоказательно захотел что-то стыбрить?
А через 5 лет оказывается что вовсе и не хотел.
Или это соевое чмо, дорвавшись до власти, захотело отобрать себе как можно больше!
Не удивлюсь, если в будущем окажется, что ПРИВАТ - тоже отобран незаконно, не зря же сейчас впопыхах принимают законы, по которым вернуть его бывшим владельцам станет невозможным.
Статистику можна подивитись тут, номер 105 у рейтингу банків:https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fnabu.ua%2Fimages%2Fuploaded%2Fsys_media_doc%2Fdoc_000c1389000d1bd8dc03655f4e00ef5a.xls . Де тут ризикова діяльність?