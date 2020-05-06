Нардеп от партии Тимошенко отсудил у Национального банка 100 миллионов

Печерский райсуд Киева удовлетворил иск бывших акционеров банка "Велес" (Константина Бондарева, Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы) и решил взыскать с НБУ 105 млн грн.

Соответствующее решение суд принял 16 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам суда, по мнению истцов, эта сумма соответствует размеру "имущественного ущерба", который был им причинен Нацбанком в результате "невозможности свободно распоряжаться собственным имуществом (корпоративными правами, заверенными акциями) в уставном капитале ликвидированной банковского учреждения без надлежащего имущественного возмещения".

Экс-владельцы банка "Велес" отмечали, что админсуды отменили постановление НБУ о ликвидации "Велеса", а НБУ и Фонд гарантирования не совершали мероприятий по восстановлению функционирования банка и возвращение его активов.

Учитывая это, суд констатировал, что "в результате вынесения ответчиком незаконного решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Банк Велес" истцов противоправно и без надлежащей компенсации лишили частного права на корпоративные права, заверенными акциями банковского учреждения".

Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" в декабре 2015 года за осуществление рисковой деятельности и нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

В НБУ отмечали, что перед этим регулятор предотвратил попытку вывести за границу около $ 460 млн по документам с признаки фиктивности, после чего регулятор назначил инспекционную проверку банка по вопросам финансового мониторинга.

Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности. Также Нацбанк обнаружил ряд операций, которые были направлены на избежание ограничений валютного законодательства и требований финансового мониторинга.

Кроме того, по данным НБУ, 90% операция банка были связаны с выводом капиталов (в частности перевода средств за границу) в том числе с использованием поддельных документов. В 2015 году их объем превысил $100 млн.

За несколько месяцев перед решением о ликвидации банка НБУ разрешил председателю наблюдательного совета банка "Велес", народному депутату от "Батькивщины" Константину Бондареву увеличить его прямое участие в банке с 1,41% до 32,59%.

Согласно структуре акционеров банка "Велес", Бондарев опосредованно контролировал 81,44%, из которых 80,03% – как представитель акционеров по поручению.

"Велес" ранее попал в список из 48 банков с непрозрачной структурой собственности.