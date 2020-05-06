БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нардеп от партии Тимошенко отсудил у Национального банка 100 миллионов

Нардеп от партии Тимошенко отсудил у Национального банка 100 миллионов

Печерский райсуд Киева удовлетворил иск бывших акционеров банка "Велес" (Константина Бондарева, Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы) и решил взыскать с НБУ 105 млн грн.

Соответствующее решение суд принял 16 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Согласно материалам суда, по мнению истцов, эта сумма соответствует размеру "имущественного ущерба", который был им причинен Нацбанком в результате "невозможности свободно распоряжаться собственным имуществом (корпоративными правами, заверенными акциями) в уставном капитале ликвидированной банковского учреждения без надлежащего имущественного возмещения".

Экс-владельцы банка "Велес" отмечали, что админсуды отменили постановление НБУ о ликвидации "Велеса", а НБУ и Фонд гарантирования не совершали мероприятий по восстановлению функционирования банка и возвращение его активов.

Учитывая это, суд констатировал, что "в результате вынесения ответчиком незаконного решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Банк Велес" истцов противоправно и без надлежащей компенсации лишили частного права на корпоративные права, заверенными акциями банковского учреждения".

Читайте также: Тимошенко задекларировала 150 миллионов дохода

Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк Велес" в декабре 2015 года за осуществление рисковой деятельности и нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

В НБУ отмечали, что перед этим регулятор предотвратил попытку вывести за границу около $ 460 млн по документам с признаки фиктивности, после чего регулятор назначил инспекционную проверку банка по вопросам финансового мониторинга.

Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности. Также Нацбанк обнаружил ряд операций, которые были направлены на избежание ограничений валютного законодательства и требований финансового мониторинга.

Кроме того, по данным НБУ, 90% операция банка были связаны с выводом капиталов (в частности перевода средств за границу) в том числе с использованием поддельных документов. В 2015 году их объем превысил $100 млн.

За несколько месяцев перед решением о ликвидации банка НБУ разрешил председателю наблюдательного совета банка "Велес", народному депутату от "Батькивщины" Константину Бондареву увеличить его прямое участие в банке с 1,41% до 32,59%.

Согласно структуре акционеров банка "Велес", Бондарев опосредованно контролировал 81,44%, из которых 80,03% – как представитель акционеров по поручению.

"Велес" ранее попал в список из 48 банков с непрозрачной структурой собственности.

+26
Любі мої, це усе заради Вас!
показати весь коментар
06.05.2020 14:30 Відповісти
+24
Теперь в Украине процветает новый бизнес? Отсуди в государства 100миллионов через свой суд и отдай судье 20%.
показати весь коментар
06.05.2020 13:56 Відповісти
+17
Та ні. Це вже баба юля зі своїми депутатами, полізла в кишені українців. А, як стогнала про зубАжілий нарід, та пів вареничка
показати весь коментар
06.05.2020 15:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь в Украине процветает новый бизнес? Отсуди в государства 100миллионов через свой суд и отдай судье 20%.
показати весь коментар
06.05.2020 13:56 Відповісти
Побойтесь Бога! Какие 20%!!?? Меньше чем с половины такие дела не делаютсч!
показати весь коментар
06.05.2020 15:41 Відповісти
Ваш коментарий - яркий пример того почему мы еще долго не будем нормально жить. Нормальная жизнь начинается с уважения к частной собственности и ее защиты.

А "шоп небыло багатых" мы уже проходили. Накушались по самые нехочу....
показати весь коментар
07.05.2020 01:20 Відповісти
Ти щось попутав. Цей банк, як слідує з новини, займався надуванням пузиря у банківському секторі попутньо намагаючись вивести гроші акціонерів за бугор.
Такий собі маленький брат по розуму Приватбанку
показати весь коментар
07.05.2020 07:27 Відповісти
й правильно роблять ...ці підарасти у 15-16 роках пограбували весь народ "опустивши" гривню у три рази розвалили та розграбували десятки банків ...одне що несправедливо що ці гроші будуть витянуті з наших з вами кишень а не з кишень "гнойтаревих" "парашенків" та іншої кулявлобої шобли , шахраїв поцбанку ...тоді й справді була б відновлена справедливість
показати весь коментар
07.05.2020 10:22 Відповісти
Ось підарасти, які пограбували "свої" банки (а насправді гроші вкладників та рефінанс Нацбанку) - тепер і відсудили з тебе ще 100 мільнів грн.!
показати весь коментар
07.05.2020 13:56 Відповісти
гроші це документ суворої звітності ...це ти в свого татка можеш "мелочь" в гаманці поцупити на морозиво ...а у банках так не буває ..."вкрав" ...гроші просто так не зникають і за п"ять років у держави була нагода знайти ...але чомусь не шукали ...може тому що сама "держава" в обличчі поцбанку та мінфіну їх і вкрала ? ...та й мені до банків діла особливо немає мені більш цікаво як моя тисяча долларів (у нац валюті вісім тисяч гривень) перетворилася на трохи більше ніж триста долларів ? ...а ще цікаво як наш український газ став коштувати утричі дорожче ніж світова ціна і за ці шість років ще багато таких запитань ...і не прикривай іловайського побьєдоносця ...він місяць назад твою (мою) і наших дітей землю крав серед ночі з недоносками зебілоїдами
показати весь коментар
07.05.2020 17:20 Відповісти
Ну красава же. Почему бабе Юле можно 148 миллонов от Манахворточного, а ему от нац банка нельзя? Зебилы же всьо оплотют. Не ну хоть у кого-то жизнь налаживается во время карантина. Щиро рад за мужика
показати весь коментар
06.05.2020 13:58 Відповісти
Будет апеляция.
показати весь коментар
06.05.2020 15:06 Відповісти
Кто вытащил воровку из тюрьмы? Кто в трубку кричал "Юля, Юля"? Кто её реабилитировал? А если реабилитивали, значит она "не виновата" и естественно должна получить компенсацию. Хавайте порохоботы.
показати весь коментар
07.05.2020 13:27 Відповісти
Пальчевский лично вытягивал, ездил в Качановку. Погугль.
показати весь коментар
07.05.2020 13:57 Відповісти
Ах какие были времена... Какой был славный обнал через " Велес".
показати весь коментар
06.05.2020 14:24 Відповісти
Какой взгляд, честнейшей души человек может иметь такой взгляд. На что он смотрит? На что же еще можно так смотреть? На 100млн. он смотрит. И ни копейкой меньше.
показати весь коментар
06.05.2020 14:29 Відповісти
такий же чесний, як у інших земельних деребанщиків баби Люлі... Цей Костя був корешом Богдана Губського . Крім земельних деребанів, захоплення майна, займався обналом і мінімізацією податків.. Справжні юліки..
показати весь коментар
06.05.2020 16:34 Відповісти
Завидуйте молча
показати весь коментар
07.05.2020 01:22 Відповісти
Любі мої, це усе заради Вас!
показати весь коментар
06.05.2020 14:30 Відповісти
Бідна жінка - їй навіть немае де сраку свою приткнути бо ж вона безхатченко.
показати весь коментар
06.05.2020 14:59 Відповісти
що поробиш...зубожіла як церковна миша...
показати весь коментар
06.05.2020 19:27 Відповісти
Ну тепер вана вже офіційна доларова мільйонерша. Сама американська фірма їй щедро взяла і відстібнула $ 5,5 млн за політичне переслідування в Україні януковичем.
показати весь коментар
07.05.2020 03:41 Відповісти
вона орендує будинок у своєї двоюрідної сестри.яка орендує його у своєї матері.Ця мати живе в Дніпрі.Має під Києвом землю і будинки.Один з них вона здає в оренду Тимошенко через свою дочку.Другий вона подарувала дочці Тимошенко на весілля.Ця тітка є головою партії Батьківщина в Дніпрі.Страшенно багата.
показати весь коментар
06.05.2020 21:22 Відповісти
Так в неї ж пєльмєнна в центрі Дніпра! Ви знаєте яке це бабло?
показати весь коментар
07.05.2020 13:58 Відповісти
Кто-то в Нацбанке должен за это ответить.
Или за ликвидацию банка без веских причин (порох+гонарева) или за слив дела в суде (кто там щас рулит в нацбанке?)
показати весь коментар
06.05.2020 14:47 Відповісти
це поки суд першої інстанції, Печерський багато, що може, побачимо апеляцію і касацію, от тоді і будем шукати винних.
показати весь коментар
06.05.2020 15:00 Відповісти
Пока деньгами отвечают такие имбецилы как ты. Ну и с нормальных людей заодно сдерут в пользу бубушки Ю.
показати весь коментар
06.05.2020 16:59 Відповісти
Когда уже гонтареву доставят в Украину? Если начудила с банками,то пусть погашает из своего кармана,а то хорошо пристроилась,курсы ведет в Англии,то Суркисы отсудили,теперь Велес,дальше ещё будет, кандидатурас подачи Порошенка,пусть теперь вместе погашают.
показати весь коментар
06.05.2020 22:27 Відповісти
Не дала бедным банкам последние бабки вывести, ай-ай-ай. Да в Украине практически все частные банки собирали с населения бабки на депозиты, а потом выдавали кредиты "своим" людям. О возвращении таких кредитов речь вообще не шла.
показати весь коментар
07.05.2020 00:47 Відповісти
У вас есть какие-то доказательства? Если да, то давайте в студию! Иначе не стоит голос подавать.
Пока решения судов сведетельствуют совсем о других процессах...
показати весь коментар
07.05.2020 01:18 Відповісти
За баби Юлі було повно доказів - Надра банк, Газбанк, Укрпромінвєст.
А зараз Порох з Гонтаревою не дали все вивести.
Точніше поки не розібрались що до чого гривня падала до 30 але потім як взяли ушлі банки за бейци так раптом вже гривня стала 27
показати весь коментар
07.05.2020 07:31 Відповісти
до сорока гривня падала, не забувай
показати весь коментар
08.05.2020 10:01 Відповісти
.Не дала мошенникам из "Велеса "вывести( украсть ) за бугор 460 млн долларов , это - начудила ..??
Все бы главы нацбанка так "чудили " , может и деньги МВФ сейчас были не нужны .
показати весь коментар
07.05.2020 09:21 Відповісти
Бред. Чтобы они стали мошенниками нужно соответсвующее решение суда. Оно есть?
Если решения нету, то они с точки закона обычные граждане у которых отжали собственность и любой нормальный суд это подтвердит и присудит компенсацию. В 2014-16 годах Гонтарева с шефом законностью не заморачивались, чем создали проблему. Кстати эту проблему пытаются решить тем самым банковским законом. Его суть как раз в том и состоит чтобы узаконить отжим банков
показати весь коментар
07.05.2020 10:48 Відповісти
.Значит - если нет дела то - они честно пытались украсть 460млн?

Сделали банк банкротом , держава - шоб вернуть деньги вкладчикам , выделила рефинансирование , взамен этого забрала у мошенников активы этих банков , а теперь должна отдать их назад ? Так а кто тогда вернёт нацбанку рефинанс ,, ведь это ж народные деньги .??

Получается Нацбанк в убытке , а мошенники не пострадали ?? Акуеть ,, логика .. .
показати весь коментар
07.05.2020 11:12 Відповісти
У банка Велес на момент ликвидации собственных средств было больше, чем привлечённых. Если Вам это о чём-то говорит. Можете здесь глянуть, №105 в списке. https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fnabu.ua%2Fimages%2Fuploaded%2Fsys_media_doc%2Fdoc_000c1389000d1bd8dc03655f4e00ef5a.xls
показати весь коментар
07.05.2020 11:57 Відповісти
печерский может за недорого отменить закон всемирного тяготения
и что ?
Кто тут будет виноват в сливе дела ?
показати весь коментар
07.05.2020 12:57 Відповісти
Печерський суд слишком дорого обходится украинцам.
показати весь коментар
06.05.2020 15:07 Відповісти
Украинцам дорого обходится неуважение к законам. Как и люди вытирающие о закон ноги.
показати весь коментар
07.05.2020 01:13 Відповісти
Пенсионеры,часть ваших пенсий отсудили слуги народа,они вас таки сделали!
показати весь коментар
06.05.2020 15:39 Відповісти
Та ні. Це вже баба юля зі своїми депутатами, полізла в кишені українців. А, як стогнала про зубАжілий нарід, та пів вареничка
показати весь коментар
06.05.2020 15:46 Відповісти
Нардеп от партии Тимошенко отсудил у Национального банка 100 миллионов - Цензор.НЕТ 7423

..(ща стошнит))) (и Юле тоже))))))
показати весь коментар
06.05.2020 17:30 Відповісти
Та думаю що їм не стільки грощі потрібні СКІЛЬКИ ЛЕГАЛІЗУВАТИ СТАРІ СТАТКИ В ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЯХ. Ляшко той в лотерею виграє три рази підряд, но то таке, а ці більш прораховані...
показати весь коментар
06.05.2020 22:31 Відповісти
Юля в цій справі велика витівниця, $ 5,5 млн припіднесла як компенсація американців за її політичне переслідування в Україні. Правда юристи сходяться на думці, що то легалізація доходів.

Григорий Трипульский, управляющий партнер юридическо-консалтинговой компании "Де-юре": В принципе абсолютно нормальной практикой является использование escrow (трастовых) счетов адвокатов для получения компенсаций или закрытия каких-либо сделок. Очень похоже, что адвокатскую компанию использовали с целью сокрыть плательщика. И крайне мало реально, что кто-то без открытого судебного процесса согласился выплатить компенсацию. Скорее все напоминает способ легализации доходов.


Игорь Чудовский, партнер адвокатской компании "Чудовский и Партнеры": Схема вполне может выглядеть как отмывание незаконно полученных средств, то есть эти почти $5,5 млн уже могли быть у Юлии Владимировны, а какая-то американская юридическая фирма испугавшись возможного проигрыша дела, решила компенсировать убытки до завершения судебного процесса. И юридически эти средства были направлены Юлии Владимировне, а фактически никакие средства не направлялись, а только у Тимошенко появился документ, который помог бы ей отмыть определенную сумму незаконной прибыли.
https://www.dsnews.ua/politics/-chistye-milliony-timoshenko-chto-dumayut-yuristy-05052020220000


показати весь коментар
07.05.2020 03:58 Відповісти
Правильно! Давите на жалость, когда всем очевидно, что чиновники вытирали ноги о закон и теперь за это приходится расплачиваться налогоплательщикам...
показати весь коментар
07.05.2020 01:15 Відповісти
дерибанят все, кому не лень.......
показати весь коментар
06.05.2020 16:08 Відповісти
Кінець єпохи бідності зробив всіх разом.
показати весь коментар
06.05.2020 16:17 Відповісти
После Пєти и его кассирши гонтаревой мы еще долго будем расхлебывать эпоху соевого мародера.
показати весь коментар
06.05.2020 23:38 Відповісти
А тобі так взагалі жопа, в тебе Пєтя мізки вкрав.
показати весь коментар
07.05.2020 00:48 Відповісти
Только тупорылый упоротый порохоотсос сидя в говне, может другим говорить, что им жопа.
показати весь коментар
07.05.2020 11:15 Відповісти
Звідки знаєш скільки украв Петя ??? Мабуть шісткою був, санділі хазяйські облизував, зобидили убогого вигнали за тупість. Ото вже шостий вова наобіцяв, невже недогризені кістки перепадуть, ню-ню.
показати весь коментар
08.05.2020 00:00 Відповісти
Я нигде не писал сколько украл... А ты видно в доле и точно знаешь. На суде будешь соучастником.
показати весь коментар
08.05.2020 00:05 Відповісти
Да-да, ми порохоботи такі. Платять цукерками "шалена бджілка", правда трохи спина болить мішки із грішми за Петьою таскать. Аде дарма з'їв цукерку і попустило, тим більше що всі вони освячені в УПЦ КП.
показати весь коментар
08.05.2020 08:59 Відповісти
Те к чиновникам совершившим преступления вопросов нет? Только к пострадавшим инвесторам банка?
показати весь коментар
07.05.2020 01:12 Відповісти
а где был наблюдательный совет??? Для каждого депутата создать государственный наб. совет( чтоб не воровал)
показати весь коментар
06.05.2020 16:28 Відповісти
Откуда у "депутатов" взялись такие средства, законны ли они, налоги уплачены?
показати весь коментар
06.05.2020 17:12 Відповісти
А вы наивно полагаете, что положенное не уплачено? Ну что за детский сад
Ну серьезно, люди владели банком и никто не поинтересовался уплатили ли они налоги???
показати весь коментар
07.05.2020 01:02 Відповісти
Якщо Бєні можна грабувати країну, то чому іншим аферистам, злодюжкам не можна?
В них зараз жнива.
показати весь коментар
06.05.2020 18:05 Відповісти
А можете показать хоть каие-то доказательства, что Беня обокрал страну с его банком? Он, конечно, попытался что-то вывести из банка, когда его отжимали, но большая часть перешла государству. А учитывая, что государство ни копейки не влило в оборотные средства банка, а банк остался прибыльным и продолжил работать как ни в чем не бывало, то возникают сомнения, что что-то существенное вывел.
А то что якобы влило государство легло виртуальной бумажкой в уставной капитал, просто потому что регулятор НБУ прописал так правила игры, что имущество находящееся в залоге вдруг стало стоить 0 грн, а значит надо было увеличивать уставной фонд.

В какой стране мира такое возможно? Но мы же живем в лучшей стране! И другие страны нам завидуют!
показати весь коментар
07.05.2020 01:10 Відповісти
Откуда вы приходите и чем занимались последние несколько лет те, кому опять и снова нужно что-то показывать по Привату и аферам Бени, как младенцам, вчера родившимся?

"Агентство Kroll подтвердило вывод минимум $5,5 млрд из "Приватбанка" перед национализацией, - НБУ"

Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд", - говорится в сообщении НБУ во вторник."

https://censor.net.ua/news/3044637/agentstvo_kroll_podtverdilovyvod_minimum55_mlrd_iz_privatbanka_pered_natsionalizatsieyi_nbu
показати весь коментар
07.05.2020 07:56 Відповісти
Суды в Лондоне констатировали факты мошенничества Коломойского и Боголюбова и продолжают расследование по искам нынешнего руководства банка.

"Апелляционный суд Лондона ... постановил, что АО КБ "ПриватБанк" может продолжить с рассмотрением иска в Высоком суде Лондона о мошенничестве против господина Коломойского и господина Боголюбова, трех английских компаний и трех компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах.
Основная сумма иска Банка в момент инициирования составляла 1,9 млрд долл. США, в дальнейшем составляла 2,6 млрд долл. США и сейчас составляет около 3 млрд долл. США, с учетом процентов, которые продолжают начисляться в размере 500 000 долл. США ежедневно."

Источник: https://censor.net.ua/n3153907
показати весь коментар
07.05.2020 08:13 Відповісти
Вы что издеваетесь. Нацбанк влил в Приват 155 миллиардов гривен докапитализации, иначе вся банковская система могла рухнуть.
показати весь коментар
07.05.2020 10:46 Відповісти
Вы слабо представляете что такое финансовая система.
Человек понятно объяснил что такое "докапитализация" со стороны НБУ.
Клерк в НБУ рисует на бумажке или в компе цифру 155 миллиардов. Ставит подпись. Всё - банк докапитализован на 155 млрд.
А сказки про крах банковской системы это продукт порошковой пропаганды. Сколько Вам лет, чтоб в сказки верить?
показати весь коментар
07.05.2020 12:15 Відповісти
Ніх.. собі. А що так можна було? Власники розграбували банк, держава вгатила скажені кошти, щоб повернути кошти вкладникам, а тепер злодюги ще й одержать компенсацію за недограбоване?
показати весь коментар
06.05.2020 20:09 Відповісти
Начинаем понемногу узнавать как офшорный Пєтя с гонтаревой трусили банки в 2014-2015??? А ведь в 2015 писали что эти трое "велесников" в розыске... а оказывается нет!
показати весь коментар
06.05.2020 23:36 Відповісти
Те вы на полном серьезе считаете, что экспроприация банка была проведена законно и с соблюдением закона. А теперь те люди кто это делал просто скрывают это от суда?
Ну хватит смешить-то
показати весь коментар
07.05.2020 00:59 Відповісти
прикинь! І все за рахунок виборців-зебілів
показати весь коментар
07.05.2020 07:34 Відповісти
прикинь! І все крышевалось соевым пэдро и гонтаревой
показати весь коментар
07.05.2020 11:16 Відповісти
Ща как дам в рожу..
**** такая...
показати весь коментар
06.05.2020 20:15 Відповісти
Печерский райсуд Киева удовлетворил иск бывших акционеров банка "Велес" (Константина Бондарева, Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы) и решил взыскать с НБУ 105 млн грн. Источник: https://biz.censor.net/n3193734

Цим хлопчикам і дівчаткам потрібні грощі бо їм нічого їсти і нічого пити
показати весь коментар
06.05.2020 22:28 Відповісти
А вы хотите сказать, что вы такой филантроп, что будь у вас 2 квартиры, одну из которых отжали бандюки, так вы бы не пытались вернуть краденое?
Да полно вам! Не смешите людей!
показати весь коментар
07.05.2020 00:55 Відповісти
Друже ти що кацап ?
показати весь коментар
07.05.2020 02:41 Відповісти
Враховуючи те, що він пише чисто кацапськими слівцями і фразочками з рашистських шоу- то так- він кацап.
показати весь коментар
07.05.2020 05:19 Відповісти
суддів потрібно лінчувати, бо відбувається розпад держави, стерв'ятники дошматовують
показати весь коментар
06.05.2020 23:25 Відповісти
А почему судей? Может тех чиновников которые совершали преступления? Может тех чьи действия нанесли ущерб государству?
показати весь коментар
07.05.2020 00:56 Відповісти
так і є. Офшорникам ще додають грошей, що вони не встигли вивести при Порошенко
показати весь коментар
07.05.2020 07:38 Відповісти
Молодец нардеп! Когда понесут отвественность чиновники по вине которых государство понесло убытки? Привет Гонтарева, Рожкова и ко

Так происходит когда криворукие менеджеры валят банки просто чтоб показать свою эффективность А потом оказывается, что о законе вообще никто и не вспоминал....
Теперь те кто апплодировал нарушениям закона заплатят за шабаш из своего кармана...
показати весь коментар
07.05.2020 00:54 Відповісти
Все больше и больше утверждаюсь во мнении, что Порошенко с Гонтаревой таки обокрали страну.
показати весь коментар
07.05.2020 07:26 Відповісти
все більше і більше переконуюсь, що мордвини тупі
показати весь коментар
07.05.2020 07:40 Відповісти
Иди в жопу, умник.
показати весь коментар
07.05.2020 07:59 Відповісти
....Так это Петро с Гонтаревой руководили банком " Велес" , и пытались стыбрить 460 млн долл. , или таки люлькины депутаты ?? .
показати весь коментар
07.05.2020 09:29 Відповісти
Вот в этом и вопрос!
показати весь коментар
07.05.2020 09:46 Відповісти
Нет. Вопрос в другом - "...и пытались стыбрить 460..." , а пытались ли вообще?
Банк, который существовал 20 лет вдруг бездоказательно захотел что-то стыбрить?
А через 5 лет оказывается что вовсе и не хотел.
Или это соевое чмо, дорвавшись до власти, захотело отобрать себе как можно больше!
Не удивлюсь, если в будущем окажется, что ПРИВАТ - тоже отобран незаконно, не зря же сейчас впопыхах принимают законы, по которым вернуть его бывшим владельцам станет невозможным.
показати весь коментар
07.05.2020 11:26 Відповісти
Хіба в нас були випадки що б судди захищали національні інтереси країни ,яка їх так щедро фінансує,ні вони стоять на сторожі інтересів олігархічних кланів,а особливо такі судди як київський окужний і печерний.
показати весь коментар
07.05.2020 09:48 Відповісти
Скоро и в пандемии будет Юля виновата. Да, порохолюбы?
показати весь коментар
07.05.2020 11:00 Відповісти
От у мене в голові не дуже вкладається: як банк з сумарною валютою балансу за результатами третього кварталу 2015 року у 314 млн. грн. може вивести за кордон 460 млн. доларів? При цьому власний капітал банку становив на той момент 167 млн. грн. Тобто кожна залучена гривня покривалась більш ніж однією гривнею власних коштів банку.
Статистику можна подивитись тут, номер 105 у рейтингу банків:https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fnabu.ua%2Fimages%2Fuploaded%2Fsys_media_doc%2Fdoc_000c1389000d1bd8dc03655f4e00ef5a.xls . Де тут ризикова діяльність?
показати весь коментар
07.05.2020 11:50 Відповісти
Рівень зубожіння стрімко знижується. На одного Зубожілого та одну Зубожілу стало менше.
показати весь коментар
07.05.2020 11:55 Відповісти
Из НБУ - это из госбюджета. А чего из госбюджета? Пусть Петруша с Гонтарихой и Рожковой выплачивают! Это их действия привели к убыткам, пусть и компесируют.
показати весь коментар
07.05.2020 12:12 Відповісти

