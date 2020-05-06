"Нафтогаз" скопил на своих счетах 64 миллиарда, – Коболев (обновлено)

НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и 340 млн евро.

Об этом глава правления компании Андрей Коболев сообщил во время заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суммарно, по действующему курсу, эти средства составляют 64,1 млрд грн. Таким образом, в любой момент, когда акционер примет решение о выплате дивидендов или получении средств другим образом, эти средства могут быть переданы в госбюджет для финансирования программ", – сказал Коболев.

Коболев также напомнил, что НАК еще в ноябре направил в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы в 2019 году, а также выкупил ОВГЗ на сумму $800 млн.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в недельный срок разработать механизмы привлечения части имеющихся у НАК средств через госбюджет на выполнение программ в сфере медицины и инфраструктуры, в частности, на строительство и реконструкцию приемных отделений больниц и поликлиник по всей стране на сумму минимум 6 млрд грн, а также на дорожное строительство.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз Украины" в 2019 году благодаря выплате российским "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что в 5,5 раза (на 51,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году.

Ранее Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли НАК в госбюджет на уровне 95% от чистой прибыли за 2019 год.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.