IАТА поддержала введение масок для пассажиров на борту самолетов

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) поддерживает обязательное ношение масок на борту в качестве временной меры защиты от коронавируса после восстановления авиасообщения.

Как сообщили в ведомстве, вместе с тем ассоциация против мер социального дистанцирования, которые предполагают пустые кресла между пассажирами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что риск передачи инфекции на борту воздушного судна невелик. Ношение масок пассажирами и экипажем снизит и без того низкий риск, не провоцируя при этом резкого увеличения стоимости авиаперелетов, которое принесут меры социальной дистанции", – считают в IATA.

Ассоциация ссылается на неофициальный опрос, проведенный среди 18 крупных авиакомпаний, согласно которому в течение января-марта 2020 года установлено только три эпизода предполагаемой передачи COVID-19 в полете, все – от пассажиров к экипажу.

Еще четыре эпизода представляли собой сообщения о передаче вируса от пилота к пилоту, которая могла происходить в полете или до/после него, включая остановку. Случаев предполагаемой передачи инфекции от пассажира к пассажиру не было, уверяют в ассоциации.

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"Призывы к мерам социального дистанцирования в самолетах коренным образом изменили бы экономику авиации, сократив максимальный коэффициент загрузки до 62%. Это значительно ниже среднего по отрасли коэффициента безубыточной загрузки в 77%", – отмечает при этом IATA.

При меньшем количестве продаваемых мест удельные издержки авиакомпаний резко возрастут. Чтобы их покрыть, перевозчики будут вынуждены поднять тарифы на 43-54% в сравнении с прошлым годом в зависимости от региона.

Авиакомпании Air France, KLM и Lufthansa сделали обязательным для пассажиров ношение масок во время полета.

С конца апреля маски стали обязательными на борту целого ряда авиакомпаний: Wizz Air, Malaysia Airlines, Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, Alaska Airlines, JetBlue, Spirit, Frontier, Emirates.