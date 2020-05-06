Налоги "Нафтогаза" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц, – Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует реконструировать 210 приемных отделений больниц по всей стране.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем реконструкцию и наполнение оборудованием 210 приемных отделений больниц. Средства нашего крупнейшего налогоплательщика НАК "Нафтогаз Украины" напрямую пойдут на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей стране. Речь идет о проекте на сумму, по меньшей мере, 6 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз Украины" в 2019 году благодаря выплате российским "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что в 5,5 раза (на 51,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году.

Ранее Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли НАК в госбюджет на уровне 95% от чистой прибыли за 2019 год.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.