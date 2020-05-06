Налоги "Нафтогаза" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц, – Шмыгаль
Кабинет министров Украины планирует реконструировать 210 приемных отделений больниц по всей стране.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы планируем реконструкцию и наполнение оборудованием 210 приемных отделений больниц. Средства нашего крупнейшего налогоплательщика НАК "Нафтогаз Украины" напрямую пойдут на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей стране. Речь идет о проекте на сумму, по меньшей мере, 6 млрд грн", - сказал Шмыгаль.
Как сообщалось, группа "Нафтогаз Украины" в 2019 году благодаря выплате российским "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что в 5,5 раза (на 51,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году.
Ранее Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли НАК в госбюджет на уровне 95% от чистой прибыли за 2019 год.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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это бюджктные деньги - "отчисления части прибыли НАК в госбюджет ... от чистой прибыли за 2019 год"
"Премьер: 6 миллиардов от "Нафтогаза" пойдут на строительство и реконструкцию больниц ... " - упс,
поступают деньги в общий фонд государственного бюджета и ...
и решили, что из этого фонда будут профинансированы больницы ...
вопрос, КТО у себя в СЕМЬЕ метит купюры - "эту принес папа", "эту принесла мама"...
на пса это попури...
и это уже не говоря о: "разработать механизм получения средств в госбюджет и их привлечения для финансирования озвученных программ и дал неделю времени - до следующей среды" - упс...
у нас что были какие-то изменению в бюджетной законодательстве или казначенйском обслуживании