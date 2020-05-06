Fitch ухудшил прогноз по рейтингам крупнейших городов Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за суверенным пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра в иностранной и национальной валюте с "позитивного" на "стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "В.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Хотя последние имеющиеся данные по украинским субнациональным образованиям могут не указывать на ухудшение показателей, существенные изменения в профилях доходов и расходов происходят в секторе региональных финансов, и ситуация, вероятно, ухудшится в ближайшие недели и месяцы на фоне ослабления экономической активности и сохранения или расширения ограничений, вводимых правительством", – отмечает агентство.

По данным агентства, рыночный долг Киева в основном состоит из еврооблигаций на сумму $115,1 млн в форме LPN, выпущенных PBR Kyiv Finance PLC в сентябре 2018 года. Еврооблигации имеют полугодовой купон 7,5% и должны быть погашены четырьмя равными полугодовыми траншами в 2021 и 2022 годах.

Город также имеет обязательства в размере $175,5 млн перед Минфином Украины в результате обмена еврооблигаций Киева на суверенный долг Украины в декабре 2015 года. Согласно условиям обмена, Киев осуществляет полугодовые платежи для компенсации выплаты купона по еврооблигациям. Основной долг должен быть погашен в 2020 году. Fitch рассматривает эту задолженность как межправительственный заем.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2020 года Киев гарантировал обязательства "Киевпастранса" и "Киевметрополитена" на общую сумму около 17,8 млн евро. Гарантии истекают в 2021 году. В настоящее время город предоставляет компаниям финансирование для обслуживания этих обязательств, поэтому Fitch включает их в скорректированный долг города.

Агентство указывает, что чистый скорректированный долг Харькова находился на низком уровне в 123 млн грн в 2019 году, поскольку единственной формой долга были внутренние облигации на сумму 500 млн грн, выпущенные во втором полугодии 2019 года со сроком погашения в 2022 году. В первом квартале 2020 года город выпустил еще один транш внутренних облигаций на сумму 250 млн грн.

Согласно рейтинговому сценарию, Fitch ожидает, что чистый скорректированный долг у города увеличится более чем до 7 млрд грн, что по-прежнему не оказывает давления на показатели долга Харькова. В своем сценарии Fitch включило основную часть долга компаний муниципального сектора в скорректированный долг города, поскольку предполагает, что он может перейти в прямые обязательства города при неблагоприятной экономической ситуации.

Долг муниципальных компаний составлял около 1,6 млрд грн на начало 2019 года (последние доступные агентству данные), что соответствовало 11% от операционных доходов. Часть долга муниципальных компаний привлечена от местных банков, а часть – от международных финансовых организаций в иностранной валюте, что создает валютный риск. Город гарантировал долг коммунального предприятия "Харьковводоканал" (90 млн грн на начало 2019 года).

По оценкам агентства, чистый скорректированный долг Львова на конец 2019 года был на низком уровне 1,7 млрд грн, включая 740 млн гр. прямого долга и 1,2 млрд грн гарантированных обязательств муниципальных компаний. Fitch предполагает, что к концу 2024 года чистый скорректированный долг увеличится до 6,4 млрд грн.

Агентство напоминает, что Львов возобновил заимствования на рынке в 2018 году выпуском трехлетних облигаций с фиксированной ставкой на сумму 440 млн грн, а в 2019 году дополнительно разместил еще 300 млн грн облигаций. Прямой долг города составлял немногим менее 10% от операционных доходов на конец 2019 года.

Общая стоимость выданных городом гарантий в 2019 году превысила 5 млрд грн, но фактическая задолженность муниципальных компаний была ниже – 1,2 млрд грн. Согласно оценкам Fitch, эта сумма вырастет до 2 млрд грн в 2020 году и 3,5 млрд грн в 2024 году с учетом темпов реализации проекта.

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Одесса возобновила заимствования в 2017 году и привлекла среднесрочные кредиты местных банков и кредит с Nefco. Долговый портфель города (1,9 млрд грн на конец 2019 года) был представлен исключительно в местной валюте и имеет фиксированные процентные ставки. Погашение долгов происходит плавно (ежеквартально или раз в полгода), что снижает риск рефинансирования, отмечает Fitch. Окончательный срок погашения задолженности наступает в 2024 году.

Помимо этого, Одесса предоставляет гарантии муниципальным компаниям по номинированным в долларах и евро кредитам международных организаций, таких как ЕБРР и Всемирный банк. В 2019 году стоимость этих гарантий составила 843 млн грн и может возрасти, если транспортная компания города начнет строить трамвайный маршрут "Север-Юг". Fitch решило включить гарантированный долг городских компаний в чистый скорректированный долг города, поскольку Одесса поддерживает погашение долга (включая валютный риск) через свой бюджет (вложения капитала в компании).

Киев и Харьков, как говорится в сообщениях, имеют также обязательства по казначейским кредитам под нулевую процентную ставку на сумму соответственно 3,7 млрд грн и 361 млн грн, полученные до 2014 года. Поскольку эти кредиты были предоставлены городу для финансирования полномочий, делегированных центральным правительством, и будут списаны государством в будущем, Fitch не включает эти казначейские кредиты в расчет скорректированного долга Харькова.

Как сообщалось, Fitch Ratings в конце апреля подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного".

"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19. Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста", – отмечало Fitch.