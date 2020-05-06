Кабмин назначил заместителем Буславец Юрия Бойко

Кабинет министров на заседании в среду, 6 мая, назначил Юрия Бойко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Речь идет о бывшем заместителе директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок" Юрие Николаевиче Бойко.

Кроме того, Кабмин назначил Инну Голованчук заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также правительство назначило Никиту Лагутина заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, а Владимира Бучко – государственным секретарем Министерства инфраструктуры.

Лагутин ранее работал заместителем председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, а Бучко – занимал должность заместителя директора Департамента по управлению отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщалось, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.