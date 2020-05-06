Экспорт металлолома упал с начала года на 60%

Украинские предприятия в январе-апреле текущего года сократили экспорт лома черных металлов на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,628 тыс. тонн (за январь-апрель 2019 года экспортировано 28,429 тыс. тонн).

Согласно статистике Государственной таможенной службы, в денежном выражении экспорт металлолома снизился на 60,2% – до $3,05 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в январе было экспортировано 2,87 тыс. тонн лома, в феврале – 8,01 тыс. тонн, в марте – 493 тонны, в апреле – 256 тонн.

В то же время в январе-апреле текущего года страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 74,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,7 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 45,5% – до $6,2 млн.

Ввоз металлолома за указанный период осуществлялся в основном из Турции (65,26% поставок в денежном выражении), РФ (28,29%) и Нидерландов (4,05%); экспорт – в Турцию (74,69%), Нидерланды (12,61%) и Германию (8,54%).

Кроме того, метпредприятия Украины в январе-апреле 2020 года импортировали из РФ 557 тонн продуктов прямого восстановления железа из руды по коду 7203 – горячебрикетированного железа (ГБЖ), являющегося заменителем чугуна и металлолома, на сумму $167 тыс., тогда как в январе-апреле 2019 года не импортировали из РФ и не экспортировали данную продукцию.

Как сообщалось, украинские предприятия в 2019 году снизили экспорт лома черных металлов в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом – до 42,18 тыс. тонн, нарастив импорт на 17,2% – до 49,93 тыс. тонн.

В денежном выражении экспорт металлолома в 2019 году упал в 9 раз – до $11,78 млн. Импорт снизился в денежном выражении снизился на 6,4% – до $34,25 млн.