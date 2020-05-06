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Новый энергобаланс обеспечит резервы энергосистемы и ее операционную безопасность, – глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Новый энергобаланс обеспечит резервы энергосистемы и ее операционную безопасность, – глава

Снижение профицита генерации электроэнергии на атомных станциях не приведет к увеличению ее стоимости для конечных потребителей, поскольку спрос на электроэнергию, произведенную "Энергоатомом", будет гарантированно покрыт в полном объеме.

Об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Обновленный энергетический баланс, утвержденный Минэкоэнерго, дает ориентир для отрасли, каким будет потребление электрической энергии, а также, какими видами генерирующих мощностей это потребление будет покрыто. Проще говоря, на основе баланса участники рынка могут прогнозировать объемы своих продаж и покупок электроэнергии, формировать свои бизнес-планы", – заявил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" напомнил, что с 1 июля 2019 года цена на электроэнергию формируется по рыночному принципу под влиянием спроса и предложения. Государство регулирует только тарифы на электроэнергию для населения, производителей из возобновляемых источников энергии, а также стоимость электроэнергии, по которой "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают часть своих объемов ГП "Гарантированный покупатель" в рамках выполнения возложенных правительством специальных обязательств.

"У нас больше нет отдельно тарифов "Энергоатома", тепловой генерации или гидроэлектростанций. У нас есть несколько сегментов рынка, где уже действует рыночное ценообразование. Это и рынок двусторонних договоров, где покупатель и продавец могут договориться о цене и объемах поставок, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок. На всех этих сегментах цена формируется под влиянием спроса и предложения", – уточнил он.

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Глава "Укрэнерго" отметил, что предыдущая версия прогнозного баланса была утверждена ещё 13 марта, до введения карантина, вызванного пандемией коронавируса. В частности, корректировка баланса потребовалась из-за резкого снижения объемов потребления электроэнергии.

"Соответственно, был снижен прогноз объемов производства как атомных, так и тепловых, и гидроэлектростанций. Баланс рассчитывался таким образом, чтобы можно было сохранить стабильность всей энергосистемы, учитывая неравномерность потребления электроэнергии в течение суток", – пояснил Кудрицкий.

"В таких условиях нашей энергосистеме необходимо определенное количество маневренных электростанций, способных наращивать или снижать мощность в течение суток. Атомные электростанции для этого технически не предназначены. Они всегда обеспечивали базовую нагрузку. А тепловые и гидроэлектростанции как раз могут работать в маневренном режиме и обеспечивать резервы для энергосистемы. Поэтому новая версия энергобаланса была сформирована с учетом обеспечения резервов и операционной безопасности энергосистемы", — добавил глава "Укрэнерго".

Он обратил внимание, что после падения уровня потребления, возник значительный профицит электроэнергии, произведенной на атомных станциях.

"Профицит – это электроэнергия, не проданная производителем и не купленная поставщиком/потребителем, но которая, тем не менее, продолжает производиться. Новый баланс предусматривает возможность "Энергоатома" продать всю электроэнергию, которую потребитель будет готов купить. Но баланс не предполагает производства избыточных объемов электроэнергии. Это является одним из важных условий для балансирования энергосистемы и недопущения дальнейшего роста задолженности на рынке электроэнергии, которая сформировалась за три месяца", — подчеркнул Кудрицкий.

Руководитель "Укрэнерго" также отметил, что снижение профицита генерации электроэнергии на атомных станциях не ведет к увеличению ее стоимости для конечных потребителей. Поскольку спрос на электроэнергию, произведенную "Энергоатомом", будет гарантированно покрыт в полном объеме.

Кудрицкий подчеркнул, что без корректировки энергобаланса, в стране отсутствовал бы реалистичный прогноз потребления и производства электроэнергии. Кроме того, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" были бы вынуждены продавать ГП "Гарантированный покупатель" завышенные объемы электроэнергии по ценам ниже рыночных в рамках выполнения специальных обязательств, возложенных правительством на эти госкомпании.

Автор: 

Енергоатом (1211) Укренерго (2037) Новини компаній (3460) Електрика (1240) Міністерство енергетики та захисту довкілля (24) Кудрицький Володимир (90)


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Топ коментарі
+7
Какие хитрые у ахметки адвокаты.
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06.05.2020 19:19 Відповісти
+4
Снижение профицита генерации электроэнергии на атомных станциях не приведет к увеличению ее стоимости для конечных потребителей - может даже очень быть. Яценюк когда поднимал цены на газ говорил - ничего страшного будут субсидии и никто не пострадает. Первый год так и было на второй год начали вводить условия при которых часть получателей отсеялось на следующий отопительный сезон еще ужесточили условия и получилось что из 100% получателей вначале осталось 20%. Так что это песня для дураков. Мы это уже проходили.
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06.05.2020 19:38 Відповісти
+3
это про минус 12 лярдов с карманов населения ?
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06.05.2020 19:37 Відповісти
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Это про майнинг биткоинов?
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06.05.2020 19:10 Відповісти
Скоріше всього курс біткоїна обвалився бо летить реклама на мило.
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06.05.2020 19:25 Відповісти
врет как дышит:Основа цены это большой обьем низкой по себестоимости атомной энергии за счет которой кормится вся зеленая и прочая составляющая. А этот урюк уменьшает долю дешевой энергии и рассказываю что это благо для Украины.Крысы рвут страну и чистят наши карманы.
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06.05.2020 20:31 Відповісти
Какие хитрые у ахметки адвокаты.
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06.05.2020 19:19 Відповісти
Зебилы проголосовали за 1.68грн/kWt и обеспечат резервы энергосистемы и ее операционную безопасность, - глава "Укрэнерго" Кудрицкий
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06.05.2020 19:20 Відповісти
А , что за кулуарное повышение электроэнергии для Населения вы там муссируете. За счет населения хотите в Рай попасть , попадете в Ад еще при Жизни .
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06.05.2020 19:21 Відповісти
" не приведет к увеличению ее стоимости для конечных потребителей"
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06.05.2020 19:23 Відповісти
А ще електроенергію іноді відключають!
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06.05.2020 19:29 Відповісти
Украине нужно строить промышленные хранилища энергетики, и такие, как у Илона Маска! Это очень выгодно! Когда спады потребления, то можно не уменьшать мощности, а в хранилища перенаправлять энергию! Можно выстроить регуляцию баланса и все будет очень удобно и экономически выгодно!
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06.05.2020 19:32 Відповісти
Те батарейки Маска для энергосистемы Украины что спичками светить дорогу для автомобиля
Сколько там они выпустили за хранилищ, 460 МВт час
В Украине ГАЭС ежедневно аккумулируют по 10-12 ГВт час, а нужно хотя бы 10% от суточного потребления в 400 ГВт час
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06.05.2020 20:01 Відповісти
это про минус 12 лярдов с карманов населения ?
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06.05.2020 19:37 Відповісти
Снижение профицита генерации электроэнергии на атомных станциях не приведет к увеличению ее стоимости для конечных потребителей - может даже очень быть. Яценюк когда поднимал цены на газ говорил - ничего страшного будут субсидии и никто не пострадает. Первый год так и было на второй год начали вводить условия при которых часть получателей отсеялось на следующий отопительный сезон еще ужесточили условия и получилось что из 100% получателей вначале осталось 20%. Так что это песня для дураков. Мы это уже проходили.
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06.05.2020 19:38 Відповісти
А що казала Капітельман після того коли підняла ціну на газ домовившись з Путєним?
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06.05.2020 19:59 Відповісти
Біткойн це можливість уникнути податків...
А скільки разів Ахметці-міліардеру попіреднікі-кровосисі
борги перед державою Україна скасували?
Два Рази точняк!! А пересічному-хрін!!
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06.05.2020 19:47 Відповісти
и ни слова про зеленую генерацию....бери или плати-в действии...класный рыночный принцип
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06.05.2020 20:28 Відповісти
Закрыть проклятый атом НИМЕДЛИННО!
Дайош зилёную иныргетику!
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06.05.2020 20:41 Відповісти
Та да..... То то я читаю что цену на свет подымают! Математика точная наука!
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06.05.2020 22:59 Відповісти
Зеленый тариф пролоббирован, и не только нашими дельцами. Пора остановить ввод мощностей солнечных станций - иначе рухнет вся энергетика и эл.энергия у нас будет появлятся в сети только в хороший солнечный денек и то до вечера.
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07.05.2020 00:32 Відповісти
п....ц, готовим грн к повышению цены эл-ва и на платежку по транспортировке
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07.05.2020 09:00 Відповісти

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