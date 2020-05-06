Microsoft вложит $1 миллиард в создание центра обработки данных в Польше

Компания Microsoft и польский Национальный облачный сервис (Operator Chmury Krajowej) заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого американский гигант откроет в Польше первый центр обработки данных в Восточной Европе.

Стоимость инвестиций составляет $1 миллиард, сообщил глава Национального облачного сервиса Михал Поточек, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

"Мы достаточно долго убеждали Microsoft в том, что Польша является отличным местом для инвестиций. Потому что у нас очень большой рынок, много предпринимателей, нуждающихся в современных технологиях", – отметил Поточек, напомнив, что в сентябре прошлого года аналогичное соглашение было заключено с Google.

Ожидается, что инвестиции Microsoft в Польше будут направлены на цифровую трансформацию, ускорение инноваций, а также развитие польской цифровой долины.

Соглашение предполагает, среди прочего, создание в Польше центра обработки данных Microsoft, а также проведение образовательных мероприятий, в том числе, например, повышение компьютерных навыков около 150 тысяч сотрудников, IТ-специалистов, преподавателей, студентов.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в этой связи подчеркнул, что главной целью правительства является ускорение превращения Польши в технологический центр региона Центральной и Восточной Европы.

Сегодня Национальный облачный сервис является поставщиком услуг на польском рынке. Полтора года назад эта компания была основана банком PKO Bank Polski и Польским фондом развития.