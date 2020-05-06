Перевозки зерна по Днепру упали на 19% с начала года

В январе-апреле 2020 года грузовые перевозки по Днепру уменьшились на 3,7% до 1,9 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда было перевезено почти 2 млн тонн грузов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Речной информационной службы Украины, передает БизнесЦензор.

Перевозки металлопродукции по Днепру с начала этого года снизились на 12,6% – до 202 тыс. тонн, с 231 тыс. тонн в прошлом году. Перевозки зерновых уменьшились на 18,6%, до 820,6 тыс. тонн.

При этом транспортировка стройматериалов и других грузов увеличилась на 19,6% – до 874,8 тыс. тонн с 731,2 тыс. тонн в 2019 году, а нефтепродуктов – на 6,8%, до 4,7 тыс. тонн (4,4 тыс. тонн в прошлом году).

Количество судопроходов по Днепру уменьшилось на 15% – до 1694 рейсов с 1934 рейсов в аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что грузоперевозки по Днепру увеличились в 6 раз за два месяца 2020 года. Перевозки стройматериалов выросли в 27 раз.