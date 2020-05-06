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СНБО просит Кабмин увеличить закупку питания в резерв

СНБО просит Кабмин увеличить закупку питания в резерв

Кабинету министров целесообразно поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства при необходимости увеличить перечни групп продовольственной группы товаров и объемов их накопления в системе госрезерва.

Об этом говорится в письме секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Согласно сообщению, Данилов также обратил внимание Кабинета министров на настоятельную необходимость пересмотра системы формирования госрезерва во время совещания, посвященного обсуждению вопросов продовольственной безопасности.

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"Вопрос продовольственной безопасности государства в контексте реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 является приоритетным и находится на контроле у ​​президента Владимира Зеленского", – отмечают в СНБО.

Автор: 

Держрезерв (101) Данілов Олексій (54) Кабмін (7828) РНБО (515)


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