СНБО просит Кабмин увеличить закупку питания в резерв
Кабинету министров целесообразно поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства при необходимости увеличить перечни групп продовольственной группы товаров и объемов их накопления в системе госрезерва.
Об этом говорится в письме секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Согласно сообщению, Данилов также обратил внимание Кабинета министров на настоятельную необходимость пересмотра системы формирования госрезерва во время совещания, посвященного обсуждению вопросов продовольственной безопасности.
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"Вопрос продовольственной безопасности государства в контексте реализации мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 является приоритетным и находится на контроле у президента Владимира Зеленского", – отмечают в СНБО.
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