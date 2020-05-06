Отток депозитов населения из банков сменился приплывом, – НБУ

В конце апреля прекратился начавшийся вместе с введением карантинных ограничений отток депозитов населения из банков и начался их рост.

Об этом говорится в очередном выпуске еженедельного банковского обзора, подготовленным Национальным банком, передает БизнесЦензор.

"Отток срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в конце апреля прекратился – наоборот, за неделю, закончившуюся 30 апреля, гривневые средства населения в целом, и в частности срочные гривневые депозиты выросли на 0,3%. Вторую неделю подряд вклады в национальной валюте находятся на максимальных уровнях с начала марта. Валютные средства впервые с начала оттока выросли на 0,2% в долларовом эквиваленте", – отмечают в НБУ.

В то же время ставки по кредитам и депозитам отреагировали на снижение Национальным банком учетной ставки на 2 п. п. – до 8%. Так, больше всего снизилась стоимость краткосрочных гривневых вкладов. В то же время ставки по валютным вкладам незначительно выросли, но находятся на низких уровнях (0,9% годовых по трехмесячным депозитам).

"Всплеск стоимости гривневых корпоративных кредитов в марте до конца апреля был полностью компенсирован, ставки вернулись на уровень начала марта", – отмечается в сообщении.

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По данным НБУ, банк выполняют требования по коэффициенту покрытия ликвидностью (LCR) со значительным запасом, и своевременно и в полном объеме выполняют обязательства перед клиентами.

Несмотря на карантинные ограничения, работают более 96% банкоматов и 77% отделений банков.