Меркель объявила о начале второго этапа смягчения карантина в Германии

Правительство Германии и власти федеральных земель согласовали проект второго этапа снятия ограничений, введенных в марте для сдерживания вспышки коронавируса.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совещания с главами 16 федеральных земель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В частости, власти ФРГ договорились о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытии всех магазинов.

Согласно принятому по итогам совещания документу, будет снято ограничение на максимальную торговую площадь, при этом правила социального дистанцирования и использования средств защиты остаются.

Кроме того, планируется, что 36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги уже во второй половине мая возобновят проведение матчей, которое было прервано в марте. Конкретная дата пока не определена. Игры будут проходить без зрителей.

В то же время меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Однако в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах.

Кроме того, по всей Германии должны быть ослаблены ограничения на посещения больниц и домов престарелых.

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Также власти земель получат право самостоятельно определять дальнейшие шаги по ослаблению карантинных мер в ряде сфер. Это касается, в частности, постепенного возобновления работы детских садов и начальных и средних школ, ресторанов и кафе.

Планируется, что с учетом региональных особенностей к концу мая детские сады и школы смогут посещать до 50% детей при соблюдении строгих мер гигиены.

По данным правительства ФРГ, после первого этапа снятия локдауна 20 апреля число новых заражений SARS-CoV-2 осталось на низком уровне, начала второй волны пока не наблюдается.

Тем не менее согласован критерий, руководствуясь которым федеральные земли должны снова вводить локдаун. Это произойдет, если в течение семи дней будет фиксироваться более 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей.

По данным Института имени Роберта Коха, в Германии за последние сутки зафиксировано 947 новых заражений SARS-CoV-2. Общий показатель случаев коронавируса в стране за все время пандемии вырос до 164 807. За минувшие 24 часа от последствий инфекции скончались 165 человек, общее число летальных исходов за время пандемии коронавируса увеличилось до 6996.

Показатель заражаемости в ФРГ при этом снизился до 0,71, что является наиболее низким показателем с 17 апреля, сообщил на пресс-конференции 5 мая глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер. Это означает, что 100 инфицированных коронавирусом заражают 71 здорового человека.

С начала вспышки коронавируса в ФГР были проведены 2,4 миллиона тестов на коронавирус, 7,2% из них оказались положительными.