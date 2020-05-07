Цены на нефть находятся выше $29 за баррель

Утром 7 мая июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,57%), до $29,89 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,25 (4%), до $29,72 за баррель.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,2 (0,83%), до $24,19 за баррель. За предыдущие торги контракт подешевел на $0,57 (2,3%), до $23,99 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,16 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 9,52 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозировали снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.

"Мы все еще надеемся, что цены на Brent смогут восстановиться до $38-39 за баррель к концу года", - пишут эксперты Commonwealth Bank of Australia. При этом они отмечают, что значительное восстановление цен, вероятно, произойдет только в середине года, поскольку в ближайшей перспективе существенный избыток запасов нефти сохранится.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.