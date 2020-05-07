"Укрзализныця" недоплатила государству 200 миллионов дивидендов, – Госаудитслужба

АО "Укрзализныця" не перечислила 206,2 млн грн прибыли за 2018 год в государственный бюджет вопреки решению Кабинета министров.

Об этом говорится в сообщении Государственной аудиторской службы по итогам проверки железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Аудиторы установили, что "Укрзализныця" уплатила в госбюджет только 30% прибыли за 2018 год или 103,1 млн грн, тогда как в декабре 2019 года этот норматив был повышен до 90%.

В итоге компания должна была выплатить еще 206,2 млн грн до 20 декабря 2019 года, однако аудиторы обнаружили, что эти средства до сих пор не перечислены.

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В связи с этим Госаудитслужба обратилась к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, где ответили, что главным разработчиком проектов актов Кабмина связанных с вопросами управления "Укрзализныцей" является Министерство инфраструктуры.

В то же время уставом "Укрзализныци" проекты решения по утверждению размера дивидендов разрабатывается Минэкономразвития.

"Госаудитслужба письмом от 17 марта обратилась к Мининфраструктуры по подготовке проекта соответствующего распоряжения о распределении чистой прибыли АО "Укрзализныця" за 2018 год. До сих пор ответа не получено", – отмечается в сообщении.

"Исходя из вышеизложенного, государственный бюджет Украины недополучил средств на сумму 206,2 млн грн из-за неуплаты АО "Укрзализныця" в бюджет части дивидендов", – констатируют в Госаудитслужбе.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Кабинет министров вернул АО "Укрзализныця" в управление Министерства инфраструктуры.