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Исполнитель Минюста вновь потребовал от "Приватбанка" выплатить Суркисам 7 миллиардов

Исполнитель Минюста вновь потребовал от

Государственный "Приватбанк" 5 мая получил от государственного исполнителя Министерства юстиции четыре новые постановления об открытии исполнительного производства о выплате связанным с семьей Суркисов офшорным компаниям $250 млн (около 6,8 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

Новые постановления касаются принудительного исполнения "Приватбанком" постановления Печерского районного суда об обеспечении иска и выплате компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше $250 млн по прекращенным еще в декабря 2016 года депозитным договорам, обязательства по которым были обменены на акции допэмиссии "Приватбанка" во время национализации (bail in).

"Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия при принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 9 февраля 2017 года "Приватбанк" обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуда Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя", – отмечается в сообщении.

В банке также указывают, что все исполнительные производства были открыты одним и тем же исполнителем Минюста, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел.

"Все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, который обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года. Определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб "Приватбанка", которые до сих пор проигнорированы", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Тогда министр юстиции Денис Малюська напомнил, что Печерский суд вынес первое решение по этому делу еще в 2017 году, и отрицал обвинения юристов "Приватбанка" в причастности государственного исполнителя, который подал апелляционный иск до получения полного разъяснения суда первой инстанции, к проигрышу апелляции.

Министерство юстиции также заявляло об отсутствии оснований о взыскании указанной суммы в пользу офшорных компаний семьи Суркисов, поскольку в решении суда речь не шла именно о взыскании.

В свою очередь юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что решение суда повышает риски потери средств для банка. 

"Учитывая, что определение есть, госисполнитель придет его исполнять. За невыполнение грозят штрафы и уголовное производство", – отметил советник.

Пожидаев отметил, что данный спор является неимущественным, то есть речь не идет о прямом списании средств, а о побуждении банка к действиям по выплате депозитов.

Напомним, 25 февраля Печерский райсуд Киева постановил, что "Приватбанк" обязан выплатить офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012-2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах кипрского филиала "Приватбанка" в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

Это решение Печерского суда в апеляционной инстанции обжаловал государственный исполнитель. При этом, по мнению юристов "Приватбанка", Исполнительная служба Минюста поддерживала в суде юридическую позицию связанных с семьей Суркисов офшорных компаний. Суд допустил к заседанию юристов "Приватбанка" и представителей Министерства финансов только перед последним заседанием.

Ранее компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации "Приватбанка".

Напомним, средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, во время национализации банка в конце 2016 года попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.

Суркисы пытаются оспорить включение их в процедуру bail-in в судах. В частности, Верховный суд Украины 16 апреля продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины, Кабинета министров и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций в пользу Суркисов по поводу их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн.

Процедуру bail-in офшоры Суркисов также оспаривают в Шестом апелляционном административном суде. Рассмотрение приостановлено до рассмотрения дела судом Республики Кипр.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами "Приватбанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1" вместе с Игорем Коломойским, что свидетельствует о связи Суркисов с бывшим владельцем "Приватбанка".

Автор: 

депозит (435) Кіпр (137) Мін’юст (638) Суркіс (175) Приватбанк (1788)


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Топ коментарі
+8
А ведь все то одной специфической национальности. Видимо, это не спроста.
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07.05.2020 17:34 Відповісти
+7
"Кінець епохи бідності"
Вова Зеленский исполняет свои обещания.
Братья Суркисы, Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Рабинович и прочие ждут исполнения твоих предвыборных обещаний
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07.05.2020 17:18 Відповісти
+5
Семь хренов им в опу, а не миллиардов...
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07.05.2020 16:17 Відповісти
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Семь хренов им в опу, а не миллиардов...
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07.05.2020 16:17 Відповісти
"Кінець епохи бідності"
Вова Зеленский исполняет свои обещания.
Братья Суркисы, Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Рабинович и прочие ждут исполнения твоих предвыборных обещаний
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07.05.2020 17:18 Відповісти
А ведь все то одной специфической национальности. Видимо, это не спроста.
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07.05.2020 17:34 Відповісти
Коли містечкові приходять до влади, то першим ділом вони успішно вирішують особисті фінансові питання, використовуючи весь інстументарій держави, що знаходиться в їх руках, тому не дивна позитивна реакція німців на події 1938 р.
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07.05.2020 23:47 Відповісти
всё правильно, еврей еврея не обидит, остальные для них лохи, а они ж нелохи какие то
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08.05.2020 09:52 Відповісти
Громадяни, не розповсюджуйте наклепницьку інформацію про президента...
Що ніби -то він проводить глибоку чистку ЛІВОохоронного блоку, активізує економіку та добробут населення і організовує нещадну боротьбу проти агресії Орди, захищає інтереси України перед олігархами та гарантує дотримання положень Конституції.. . Бо то - "чистої води" наклепи!
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07.05.2020 18:39 Відповісти
щас начнут кричать-евгеев обигают!!!
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08.05.2020 13:11 Відповісти
бадниды грабят государство нагло
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07.05.2020 17:33 Відповісти
Не тримайте в Приватбанку більше тисячі гривень і ніхто не зможе вас пограбувати з катастрофічним для вас результатом. Взагалі, банки в Україні - це не місце для депозитів валюти простими смертними. Суркіси свої мільярди заберуть, а ви свою тисячу - не зможете.
Банк - тільки для розрахунків з Аліекспресом.
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07.05.2020 17:45 Відповісти
Лісом, лісом а там буде видно. Злодюги.
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07.05.2020 20:52 Відповісти
"Бригадирам" ,обворовывавшим Запорожэнерго и "шалившим" в 90-е надо давно оформить "уютную" тихую гавань с конфискацией. А они требуют денег. Уродливое государство.
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08.05.2020 06:10 Відповісти
и кому оманское чмо президент с такими судьями?
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08.05.2020 06:25 Відповісти
Ясно одне -- запасаймося харчами, бо ці чесні та молоді заведуть в тарари.
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08.05.2020 06:43 Відповісти
почему молчит Зеленский?
он же простой парень из нарида
он же слуга нарида и против олиагрхив
он должен снять красивый ролик и поставить на место Суркисов, что б не утекли снова деньги из карманов налогоплательщиков олигархам
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08.05.2020 09:51 Відповісти
жидовье поставило Украину на счетчик...
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08.05.2020 13:09 Відповісти
дерибанят страну при Зеленском в турборежиме
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08.05.2020 14:32 Відповісти

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