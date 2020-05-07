Импорт сыров превысил экспорт в 9 раз, – Таможенная служба

Импорт сыров в Украину в денежном выражении превысил экспорт в 9,1 раза.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Так, Украина в январе-апреле 2020 года экспортировала 1,65 тыс. тонн сыров, что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт сократился на 26,4% и составил $6,38 млн.

В то же время импорт сыров по итогам четырех месяцев 2020 года вырос в 2,4 раза – до 13,11 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,2 раза, до $57,86 млн.

Экспорт украинского сливочного масла сократился в 1,8 раза – до 4,13 тыс. тонн, в денежном выражении – в 1,6 раза, до $19,18 млн. Импорт этой продукции в отчетный период составил 4,12 тыс. тонн ($16,89 млн) против 377 тонн ($2,33 млн) за январь-апрель 2019 года.

По информации ведомства, экспорт молока и сливок (сгущенных) за четыре месяца 2020 года снизился на 34,2% – до 6,49 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $13,9 млн, что на 29,5% ниже показателя за январь-апрель прошлого года. Импорт этой группы товаров вырос в 2,2 раза – до 1,41 тыс. тонн, в денежном выражении - в 2,5 раза, до $3,3 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт сыров на 13,8% по сравнению с 2018 годом, до 7,2 тыс. тонн, при росте импорта в 1,7 раза – до 23,7 тыс. тонн. Экспорт сливочного масла за минувший год сократился в 1,7 раза, до 18,3 тыс. тонн, импорт вырос – в 3,1 раза, до 3,4 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) увеличился в 2019 году на 0,9%, до 35,81 тыс. тонн, импорт – на 8,8%, до 2,56 тыс. тонн.