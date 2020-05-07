Чистые резервы НБУ превысили $16,8 миллиарда

Чистые международные резервы Национального банка Украины по итогам апреля увеличились на 4,7% – до $16,83 млрд после сокращения в марте на 9,4%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом за четыре месяца 2020 года чистые международные резервы Нацбанка выросли на 6,6%, или на $1,04 млрд.

Как сообщалось, чистая покупка валюты центробанком на межбанковском валютном рынке в апреле составила $678,8 млн, тогда как в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд.

Чистые международные резервы рассчитываются как превышение золотовалютных резервов над обязательствами Нацбанка в иностранной валюте.

Как сообщалось, по состоянию на 1 мая международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка Украины, составили $25,695 млрд (в эквиваленте).