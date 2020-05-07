Оптовые цены на автогаз начали расти

Цена сжиженного газа на аукционе АО "Укргаздобыча" 7 мая выросла на 11,5% или 1208 грн за тонну – до 11 697 грн/т, по сравнению с торгами накануне.

Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи" (УЭБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Компания продала 304 тонны сжиженного газа или 16% выставленного на торги объема.

"Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина подержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн за тонну дороже", – прокомментировал итоги аукциона директор по коммерческим вопросам "Укргаздобычи" Сергей Федоренко.

В свою очередь Полтавская газонефтяная компания (ПГНК) на параллельных торгах продала газ по 12 000 грн (+1400 грн/т к прошлым торгам), "Гео Альянс" — по 11 520 грн (+984 грн/т).

Средняя оптовая цена сжиженного газа на ГНС, по данным "Консалтинговой группы А-95", 7 мая составляла 12 000 грн/ (+120 грн/т к 6 мая).

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В целом с начала мая сжиженный газ "Укргаздобычи" подорожал на 28% или 2 537 грн за тонну. Так, "Укргаздобыча" на аукционе 6 мая реализовала 1520 т по средневзвешенной цене 10 489 грн/т.

Напомним, из-за введенного карантина объем розничной реализации газа упал на 20-30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20-25 тыс. тонн. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. тонн сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.